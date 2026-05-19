Что связывает Кронштадт с чугунным котлом и почему Юрий Гагарин назвал город «пупом Земли»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете от нашего гида (местного жителя).
Вы увидите знаковые места исторического центра и поймёте, как на протяжении трёх веков Кронштадт защищает Санкт-Петербург от угроз. А ещё услышите городские легенды и истории о мореплавателях.
Описание экскурсии
Вы увидите центр города, Кронштадтский футшток, Итальянский дворец, Голландскую кухню, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь.
Вы узнаете:
- как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
- почему на месте собора поставили памятник Ленину
- где находится дерево с одним ухом и длинным носом
- какая рыбка спасла кронштадтцев и ленинградцев от голода в годы блокады
- почему город называли огневым щитом Ленинграда
- почему Морской Никольский собор получит прозвище «Максимка»
- какие выдающиеся мореплаватели прославили город
Организационные детали
- Если вы едете из Санкт-Петербурга, вам подойдут маршруты № 101 и № 101Э (отправление от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
- Вы можете отправиться в Кронштадт на скоростном катамаране, который отходит прямо от Зимнего дворца Санкт-Петербурга
- Можем провести экскурсию для группы до 30 участников (подробности в переписке)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1581 туриста
Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
т
Очень понравилась экскурсия "виват Кронштат" с Алексеем. Обширные знания, прекрасный русский язык, интеллигентность. Показал все интересные места города, было интересно. Узнали много нового. Огромное спасибо. Лучший экскурсовод города.
