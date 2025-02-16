Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики

Погрузитесь в эпоху Петра I, исследуйте уникальные инженерные чудеса и откройте для себя морские легенды Кронштадта в компании опытного гида
Увлекательная групповая экскурсия по Кронштадту позволит вам погрузиться в эпоху Петра I и осмотреть главные достопримечательности города.

Вы узнаете, почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота», увидите памятник колюшке, футшток у Синего моста и мареограф. Посетите Петровский док и Морской собор святителя Николая Чудотворца. На маршруте также Обводный канал, Итальянский пруд и Якорная площадь. Завершите путешествие у Дерева желаний

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в эпоху Петра I
  • 🏛 Уникальные инженерные сооружения
  • 🗺 Важные исторические объекты
  • 🕌 Величественный Морской собор
  • 🌳 Прогулка по зелёным паркам
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Ближайшие даты:
16
фев23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Памятник колюшке
  • Футшток у Синего моста
  • Мареограф
  • Петровский док
  • Петровский парк
  • Морской собор святителя Николая Чудотворца
  • Обводный канал
  • Итальянский пруд
  • Якорная площадь
  • Дерево желаний

Описание экскурсии

  • Начнём прогулку с памятника колюшке, чья героическая история о спасённых жизнях поразит вас до глубины души. Маленькая рыбка, но какой вклад в судьбу города!
  • Затем направимся к футштоку у Синего моста — важному элементу картографии, который до сих пор служит морякам и исследователям
  • Не упустим возможность увидеть мареограф, впечатливший даже Юрия Гагарина
  • Окунёмся в колорит Голландской кухни, где подданные разных стран готовили изысканные блюда
  • Пройдём к Петровскому доку — уникальному инженерному чуду, первому в России сухому доку
  • Посетим Петровский парк — зелёный оазис, где установлен памятник Петру I
  • Прогуляемся по единственной в стране чугунной мостовой, прогретой солнцем и временем
  • Не забудем и о величественном памятнике адмиралу Макарову — человеку, который украсил морскую историю своими достижениями
  • Кульминацией нашей программы станет посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца. Этот грандиозный собор — не только архитектурный шедевр, но и духовный символ морской России

На нашем маршруте также будут: Обводный канал, зеркальный Итальянский пруд, старинный Деревянный маяк и знаменитая Якорная площадь. А Дерево желаний станет завершающей точкой путешествия: здесь каждый сможет загадать самое сокровенное.

Вы узнаете:

  • Почему именно про Кронштадт мы часто говорим «новое, впервые»
  • Когда город стал «колыбелью российского флота»
  • Почему памятник И. К. Айвазовскому установлен в Кронштадте, хотя он прославился работами, созданными в Крыму

Кроме того, мы обсудим уникальные сооружения Петровской эпохи и вспомним выдающихся личностей, таких как А. И. Маринеско и адмирал С. О. Макаров. Без захватывающих легенд вы тоже не останетесь.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей с 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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