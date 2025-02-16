Увлекательная групповая экскурсия по Кронштадту позволит вам погрузиться в эпоху Петра I и осмотреть главные достопримечательности города. Вы узнаете, почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота», увидите памятник колюшке, футшток у Синего моста и мареограф. Посетите Петровский док и Морской собор святителя Николая Чудотворца. На маршруте также Обводный канал, Итальянский пруд и Якорная площадь. Завершите путешествие у Дерева желаний

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Описание экскурсии

Начнём прогулку с памятника колюшке , чья героическая история о спасённых жизнях поразит вас до глубины души. Маленькая рыбка, но какой вклад в судьбу города!

, чья героическая история о спасённых жизнях поразит вас до глубины души. Маленькая рыбка, но какой вклад в судьбу города! Затем направимся к футштоку у Синего моста — важному элементу картографии, который до сих пор служит морякам и исследователям

— важному элементу картографии, который до сих пор служит морякам и исследователям Не упустим возможность увидеть мареограф , впечатливший даже Юрия Гагарина

, впечатливший даже Юрия Гагарина Окунёмся в колорит Голландской кухни , где подданные разных стран готовили изысканные блюда

, где подданные разных стран готовили изысканные блюда Пройдём к Петровскому доку — уникальному инженерному чуду, первому в России сухому доку

— уникальному инженерному чуду, первому в России сухому доку Посетим Петровский парк — зелёный оазис, где установлен памятник Петру I

— зелёный оазис, где установлен памятник Петру I Прогуляемся по единственной в стране чугунной мостовой , прогретой солнцем и временем

, прогретой солнцем и временем Не забудем и о величественном памятнике адмиралу Макарову — человеку, который украсил морскую историю своими достижениями

— человеку, который украсил морскую историю своими достижениями Кульминацией нашей программы станет посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца. Этот грандиозный собор — не только архитектурный шедевр, но и духовный символ морской России

На нашем маршруте также будут: Обводный канал, зеркальный Итальянский пруд, старинный Деревянный маяк и знаменитая Якорная площадь. А Дерево желаний станет завершающей точкой путешествия: здесь каждый сможет загадать самое сокровенное.

Вы узнаете:

Почему именно про Кронштадт мы часто говорим «новое, впервые»

Когда город стал «колыбелью российского флота»

Почему памятник И. К. Айвазовскому установлен в Кронштадте, хотя он прославился работами, созданными в Крыму

Кроме того, мы обсудим уникальные сооружения Петровской эпохи и вспомним выдающихся личностей, таких как А. И. Маринеско и адмирал С. О. Макаров. Без захватывающих легенд вы тоже не останетесь.

Организационные детали