Увлекательная групповая экскурсия по Кронштадту позволит вам погрузиться в эпоху Петра I и осмотреть главные достопримечательности города.
Вы узнаете, почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота», увидите памятник колюшке, футшток у Синего моста и мареограф. Посетите Петровский док и Морской собор святителя Николая Чудотворца. На маршруте также Обводный канал, Итальянский пруд и Якорная площадь. Завершите путешествие у Дерева желаний
Вы узнаете, почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота», увидите памятник колюшке, футшток у Синего моста и мареограф. Посетите Петровский док и Морской собор святителя Николая Чудотворца. На маршруте также Обводный канал, Итальянский пруд и Якорная площадь. Завершите путешествие у Дерева желаний
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в эпоху Петра I
- 🏛 Уникальные инженерные сооружения
- 🗺 Важные исторические объекты
- 🕌 Величественный Морской собор
- 🌳 Прогулка по зелёным паркам
Что можно увидеть
- Памятник колюшке
- Футшток у Синего моста
- Мареограф
- Петровский док
- Петровский парк
- Морской собор святителя Николая Чудотворца
- Обводный канал
- Итальянский пруд
- Якорная площадь
- Дерево желаний
Описание экскурсии
- Начнём прогулку с памятника колюшке, чья героическая история о спасённых жизнях поразит вас до глубины души. Маленькая рыбка, но какой вклад в судьбу города!
- Затем направимся к футштоку у Синего моста — важному элементу картографии, который до сих пор служит морякам и исследователям
- Не упустим возможность увидеть мареограф, впечатливший даже Юрия Гагарина
- Окунёмся в колорит Голландской кухни, где подданные разных стран готовили изысканные блюда
- Пройдём к Петровскому доку — уникальному инженерному чуду, первому в России сухому доку
- Посетим Петровский парк — зелёный оазис, где установлен памятник Петру I
- Прогуляемся по единственной в стране чугунной мостовой, прогретой солнцем и временем
- Не забудем и о величественном памятнике адмиралу Макарову — человеку, который украсил морскую историю своими достижениями
- Кульминацией нашей программы станет посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца. Этот грандиозный собор — не только архитектурный шедевр, но и духовный символ морской России
На нашем маршруте также будут: Обводный канал, зеркальный Итальянский пруд, старинный Деревянный маяк и знаменитая Якорная площадь. А Дерево желаний станет завершающей точкой путешествия: здесь каждый сможет загадать самое сокровенное.
Вы узнаете:
- Почему именно про Кронштадт мы часто говорим «новое, впервые»
- Когда город стал «колыбелью российского флота»
- Почему памятник И. К. Айвазовскому установлен в Кронштадте, хотя он прославился работами, созданными в Крыму
Кроме того, мы обсудим уникальные сооружения Петровской эпохи и вспомним выдающихся личностей, таких как А. И. Маринеско и адмирал С. О. Макаров. Без захватывающих легенд вы тоже не останетесь.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей с 12 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Кронштадте
Я не только влюблена в Санкт-Петербург, но и являюсь лицензированным гидом, а это значит постоянное обучение у лучших специалистов и краеведов нашего города. Горжусь этим, так как считаю важным доносить до вас именно достоверную информацию. С уважением, Ваш гид — Марина.Задать вопрос
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