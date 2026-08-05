Скоростной «Метеор» доставит вас из Кронштадта в исторический центр Петербурга примерно за час. По пути вы увидите Финский залив, Газпром Арену, мосты Малой Невы, Стрелку Васильевского острова и подойдёте к Адмиралтейской набережной у причала «Спуск со львами».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Комфортный путь из Кронштадта в Петербург

Вы отправитесь в центр Северной столицы на скоростном теплоходе на подводных крыльях. «Метеор» отходит от причала «Патриот» в старой части города и прибывает к Адмиралтейской набережной.

Финский залив и панорамные виды

Маршрут проходит по Финскому заливу. За окнами будут широкие водные просторы, корабли, маяки и современные городские силуэты. Благодаря панорамному остеклению удобно любоваться видами даже в ветреную погоду.

Петербург с воды

Теплоход пройдёт под вантовым мостом ЗСД, затем войдёт в русло Малой Невы. Вы увидите мост Бетанкура, Тучков и Биржевой мосты, Стрелку Васильевского острова и Дворцовый мост.

Бар на борту

По пути можно приобрести чай, кофе, лимонады, домашние сэндвичи и снеки.

Организационные детали