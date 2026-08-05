Скоростной «Метеор» доставит вас из Кронштадта в исторический центр Петербурга примерно за час.
По пути вы увидите Финский залив, Газпром Арену, мосты Малой Невы, Стрелку Васильевского острова и подойдёте к Адмиралтейской набережной у причала «Спуск со львами».
По пути вы увидите Финский залив, Газпром Арену, мосты Малой Невы, Стрелку Васильевского острова и подойдёте к Адмиралтейской набережной у причала «Спуск со львами».
Описание экскурсии
Комфортный путь из Кронштадта в Петербург
Вы отправитесь в центр Северной столицы на скоростном теплоходе на подводных крыльях. «Метеор» отходит от причала «Патриот» в старой части города и прибывает к Адмиралтейской набережной.
Финский залив и панорамные виды
Маршрут проходит по Финскому заливу. За окнами будут широкие водные просторы, корабли, маяки и современные городские силуэты. Благодаря панорамному остеклению удобно любоваться видами даже в ветреную погоду.
Петербург с воды
Теплоход пройдёт под вантовым мостом ЗСД, затем войдёт в русло Малой Невы. Вы увидите мост Бетанкура, Тучков и Биржевой мосты, Стрелку Васильевского острова и Дворцовый мост.
Бар на борту
По пути можно приобрести чай, кофе, лимонады, домашние сэндвичи и снеки.
Организационные детали
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Макаровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5833 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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