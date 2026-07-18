Чтобы познакомиться с историей морской славы России, идём на экскурсию по Кронштадту. Три столетия основанная Петром I крепость была неприступным форпостом государства.
Форты в акватории залива, старинные орудия, памятники флотоводцам — город с гордостью рассказывает о своём прошлом. И на прогулке вы услышите о людях, имена которых вписаны в историю Кронштадта.
Форты в акватории залива, старинные орудия, памятники флотоводцам — город с гордостью рассказывает о своём прошлом. И на прогулке вы услышите о людях, имена которых вписаны в историю Кронштадта.
Описание экскурсии
Якорная площадь и Никольский Морской собор — главная площадь с храмом-памятником погибшим морякам и уникальной чугунной мостовой.
Макаровский мост — один из символов Кронштадта начала 20 века.
Петровский док и Адмиралтейство — вы узнаете, как при Петре I ремонтировали корабли Балтийского флота.
Кронштадтский футшток и Синий мост — место, от которого отсчитываются высоты и глубины по всей России.
Петровский парк, Летний сад и Петровская пристань — поговорим о морской истории города и увидим действующие военные корабли.
По пути остановимся у памятника блокадной колюшке, Голландской кухни и других знаковых места Кронштадта.
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- По запросу организуем трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе или микроавтобусе за доплату
- Возможно проведение экскурсии для групп до 30 человек — согласуем в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Зимней пристани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2160 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Кронштадта
Похожие экскурсии на «Прогулка по историческому Кронштадту»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПонять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Завтра в 14:00
21 июл в 10:00
от 6667 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
23 июл в 12:00
24 июл в 12:00
от 8370 ₽
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Откройте для себя величие Кронштадта через его Морской собор и узнайте о значимых исторических событиях. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
2670 ₽ за человека