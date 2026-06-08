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делаем упор на атмосферу: дружелюбную, поддерживающую, без перегруза и гонки. Всё оборудование современное и в отличном состоянии. Проверяем маршруты и помогаем новичкам. Если вы давно хотели попробовать каякинг — приезжайте, покажем вам Карелию с самой красивой стороны. А если у вас уже есть опыт — найдём маршрут, который откроет для вас новое, или отработаем с вами техники эскимосского переворота и спасения на воде.