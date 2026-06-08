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Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам

Среди воды, деревьев и гранитных скал (старт рядом с Лахденпохьей)
Ладожские шхеры особенно красивы с воды — среди скалистых островов, сосен и узких проливов.

Отправимся смотреть на них на каяках! Мы познакомим вас с этой необычной лодкой и научим основам гребли.

Вы пройдёте вдоль отвесных берегов, высадитесь на острове, подниметесь на обзорную вершину и устроите пикник с видами на Ладогу. И почувствуете ритм северной природы — спокойный и мощный.
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам

Описание экскурсии

  • Старт в 11 в кемпинге IYOKI близ посёлка Лумиваара.
  • Инструктаж, обучение и выход на воду.
  • Живописный маршрут к острову Койонсаари.
  • Подъём на обзорную вершину с отличными видами и пикник.
  • Обратный маршрут.

В пути вы услышите:

  • почему на Ладоге так много скальных островов.
  • как образовывался здешний ландшафт.
  • где и когда родился каякинг и что в нём мужского.
  • что значит зашхериться.

Организационные детали

  • Опыт каякинга не нужен — всему научим.
  • Дети допускаются от 7 лет и только в сопровождении родителей.
  • С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Выходные дни5500 ₽
Стандартный4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от посёлка Лумиваара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организуем каяк-путешествия по Карелии. Хорошо знаем Ладожские шхеры — одно из самых красивых мест России для водных путешествий. Наша цель — сделать активный отдых на природе доступным, удобным и безопасным. Мы
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делаем упор на атмосферу: дружелюбную, поддерживающую, без перегруза и гонки. Всё оборудование современное и в отличном состоянии. Проверяем маршруты и помогаем новичкам. Если вы давно хотели попробовать каякинг — приезжайте, покажем вам Карелию с самой красивой стороны. А если у вас уже есть опыт — найдём маршрут, который откроет для вас новое, или отработаем с вами техники эскимосского переворота и спасения на воде.

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