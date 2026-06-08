Ладожские шхеры особенно красивы с воды — среди скалистых островов, сосен и узких проливов.
Отправимся смотреть на них на каяках! Мы познакомим вас с этой необычной лодкой и научим основам гребли.
Вы пройдёте вдоль отвесных берегов, высадитесь на острове, подниметесь на обзорную вершину и устроите пикник с видами на Ладогу. И почувствуете ритм северной природы — спокойный и мощный.
Отправимся смотреть на них на каяках! Мы познакомим вас с этой необычной лодкой и научим основам гребли.
Вы пройдёте вдоль отвесных берегов, высадитесь на острове, подниметесь на обзорную вершину и устроите пикник с видами на Ладогу. И почувствуете ритм северной природы — спокойный и мощный.
Описание экскурсии
- Старт в 11 в кемпинге IYOKI близ посёлка Лумиваара.
- Инструктаж, обучение и выход на воду.
- Живописный маршрут к острову Койонсаари.
- Подъём на обзорную вершину с отличными видами и пикник.
- Обратный маршрут.
В пути вы услышите:
- почему на Ладоге так много скальных островов.
- как образовывался здешний ландшафт.
- где и когда родился каякинг и что в нём мужского.
- что значит зашхериться.
Организационные детали
- Опыт каякинга не нужен — всему научим.
- Дети допускаются от 7 лет и только в сопровождении родителей.
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Выходные дни
|5500 ₽
|Стандартный
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от посёлка Лумиваара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организуем каяк-путешествия по Карелии. Хорошо знаем Ладожские шхеры — одно из самых красивых мест России для водных путешествий. Наша цель — сделать активный отдых на природе доступным, удобным и безопасным. Мы
Входит в следующие категории Лахденпохья
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