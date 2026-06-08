Проведите незабываемый день в путешествии по Ладожским шхерам с высадкой на легендарный остров Валаам, где у вас будет 3 часа свободного времени для прогулок и посещения монастыря.
Насладитесь красивыми видами Ладожского озера, исследуйте скиты святых и сделайте фото на живописных островах. Откройте для себя красоту северной природы и почувствуйте дыхание тишины.
Насладитесь красивыми видами Ладожского озера, исследуйте скиты святых и сделайте фото на живописных островах. Откройте для себя красоту северной природы и почувствуйте дыхание тишины.
Описание экскурсииИсследуйте красоту Ладоги: экскурсия на Валаам Проведите день среди гранитных скал и сосновых островов — в путешествии по Ладожским шхерам с высадкой на легендарный Валаам. Это возможность прикоснуться к истории, посетить святые места, насладиться северной природой и открыть Ладогу во всей её красоте. Мы отправимся на комфортном катере из Лахденпохья и высадимся на острове Валаам, где у вас будет 3 часа свободного времени для прогулок, посещения монастыря, скитов и приобретения сувениров. После этого нас ждет прогулка по живописным проливам Ладожских шхер, а также фото-остановка на одном из островов Ладожских шхер, таких как Хепосолонсаари, Хонкомосаари, Ромпенсаари или Соролонсаари. Почувствуйте дыхание северной тишины. Валаам — место, которое запомнится навсегда. Вы насладитесь красивыми видами Ладожского озера, посетите центральную усадьбу Спасо-Преображенского монастыря и скиты святых, расположенные на острове. Также вы посетите незабываемый национальный парк Ладожские шхеры и высадитесь на одном живописном острове.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожские шхеры
- Остров Валаам
Что включено
- Аренда катера с капитаном
- Теплые пледы на борту
Что не входит в цену
- Оплата посещения национального парка Ладожские шхеры проводится самостоятельно на сайте парка (билеты именные, имеются льготные категории граждан)
- Входной билет на остров Валаам - 200 р/чел. (имеются льготные категории граждан) - оплачивается на острове
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Карелия, Лахденпохья, улица Ленина
Завершение: Набережная города Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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