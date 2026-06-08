Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите незабываемый день в путешествии по Ладожским шхерам с высадкой на легендарный остров Валаам, где у вас будет 3 часа свободного времени для прогулок и посещения монастыря.



Насладитесь красивыми видами Ладожского озера, исследуйте скиты святых и сделайте фото на живописных островах. Откройте для себя красоту северной природы и почувствуйте дыхание тишины.

Наталья Ваш гид в Лахденпохья Задать вопрос Групповая экскурсия 5300 ₽ за человека 6 часов 1-11 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Исследуйте красоту Ладоги: экскурсия на Валаам Проведите день среди гранитных скал и сосновых островов — в путешествии по Ладожским шхерам с высадкой на легендарный Валаам. Это возможность прикоснуться к истории, посетить святые места, насладиться северной природой и открыть Ладогу во всей её красоте. Мы отправимся на комфортном катере из Лахденпохья и высадимся на острове Валаам, где у вас будет 3 часа свободного времени для прогулок, посещения монастыря, скитов и приобретения сувениров. После этого нас ждет прогулка по живописным проливам Ладожских шхер, а также фото-остановка на одном из островов Ладожских шхер, таких как Хепосолонсаари, Хонкомосаари, Ромпенсаари или Соролонсаари. Почувствуйте дыхание северной тишины. Валаам — место, которое запомнится навсегда. Вы насладитесь красивыми видами Ладожского озера, посетите центральную усадьбу Спасо-Преображенского монастыря и скиты святых, расположенные на острове. Также вы посетите незабываемый национальный парк Ладожские шхеры и высадитесь на одном живописном острове.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату