Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Индивидуальная фото-прогулка по Койонсаари: танцующие сосны, ледниковые валуны и панорамы Ладоги ждут вас. Увезите домой яркие воспоминания
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
21 сен в 10:00
24 сен в 10:00
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1300 ₽ за человека
