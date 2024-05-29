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информативно, интересно показала нам лучшие места, старинные дома и ещё много такого, что может знать только человек любящий свой город. Описание военных событий и жизнь военнопленных щемили душу и слёзы наворачивались, рассказы о моряках и карельском эпосе - весилили. Чуточку не хватило лёгкости историй, а вцелом все получилось, благодарим!