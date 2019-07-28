4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Аул Тхагапш — аул «Под богом»

Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу

Маша
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Маша – ваш гид
Это путешествие для настоящих любителей природы! Вас ждёт живописная поездка по горному серпантину, а после — прогулка по лесу с необыкновенными растениями.

Вы прикоснётесь к силе природы у радужного водопада и огромных каменных глыб и искупаетесь в горной реке.

Узнаете о древней и современной истории этих мест, услышите о традициях адыгов и поймёте, почему название аула дословно означает «под богом».
2500 ₽
2125 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Встреча Место где Вы остановились в Лазаревском
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»

Что вас ожидает

Первозданный колхидский лес
По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и фауны. Затем уже пешком вы пройдёте по подвесному мосту к водопаду Игристый. Это очень живописная тропа по вечнозелёному лесу: вы увидите многочисленные лианы, эфемероиды, чайные плантации и фруктовые деревья. Послушаете пение птиц и узнаете о разнообразии реликтов и эндемиков на Кавказе и о «хозяйке леса» — гусенице, создающей характерную почву для местного биосообщества.

Водные и гастрономические радости
Вас очарует водопад Игристый: название прекрасно описывает это место — здесь лучи солнца играют в чистой воде и переливаются радугой. Отдохнув у водопада, отправимся к горной реке, в которой можно искупаться. А после вас ждёт обед в уютном кафе «У горца», где готовят вкуснейшие традиционные адыгские блюда.

Этнография и история
Я расскажу об истории этих дивных мест, начиная с формирования Чёрного моря. Вы узнаете о первобытных людях, живших в пещерах неподалёку, и дольменах, традициях и быте коренного населения — адыгов. Перенесётесь во времена завоевания этих мест Российской Империей и в советский период в жизни аула. Побываете на мосту Дружбы, у памятника репрессированным, в единственной во всех местных аулах мечети и у Каменного завала — здесь расположены огромные каменные глыбы, созданные силой природы.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно (это экскурсия для тех, кто отдыхает в Лазаревском). Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается: посещение Каменного завала — 80 руб. с человека и водопада «Игристый» — 80 руб. с человека, обед (по жалеанию).
  • Обязательно возьмите с собой перекус и воду в дорогу, удобную обувь и головной убор.
  • Маршрут рассчитан на путешественников старше 12 лет, т.к. предполагает подъемы по горным тропам.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место где Вы остановились в Лазаревском.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июля 2019
Интересная, увлекательная экскурсия. Узнали много о быте и жизни адыгов, о природных особенностях местности. Водопад после дождя был полноводным и поражал силой. Каменный завал тоже хорош. Обязательна спортивная обувь, которую, возможно, придётся замочить, но это не страшно. Спасибо Марии за замечательную экскурсию.
7 июля 2019
Хороший и грамотный гид. Для новичков идеален хотелось бы в маршрут добавить еще 1место для просмотра. Мало времени походить по природе.
20 августа 2018
Здравствуйте. Были с семьёй на экскурсии 14 августа 2018 года. Очень благодарны Марии Архангельской. Ходили в горы,купались в прохладной воде горной реки. Очень понравился рассказ и сама Экскурсия. А водопад Игристый просто чудо. Спасибо огромное всем вам. Обратимся ещё не раз. Всего вам самого доброго.
13 июля 2018
Экскурсия очень интересная, все прошло просто здорово, получили море эмоций и впечатлений. Побывав в этих местах захочется вернуться сюда ещё раз.

Маша проводит ещё 2 экскурсии

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