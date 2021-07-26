4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие для настоящих любителей природы! Вас ждёт живописная поездка по горному серпантину, а после — прогулка по лесу с необыкновенными растениями. Вы прикоснётесь к силе природы у радужного водопада и огромных каменных глыб и искупаетесь в горной реке. Узнаете о древней и современной истории этих мест, услышите о традициях адыгов и поймёте, почему название аула дословно означает «под богом».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первозданный колхидский лес

По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и фауны. Затем уже пешком вы пройдёте по подвесному мосту к водопаду Игристый. Это очень живописная тропа по вечнозелёному лесу: вы увидите многочисленные лианы, эфемероиды, чайные плантации и фруктовые деревья. Послушаете пение птиц и узнаете о разнообразии реликтов и эндемиков на Кавказе и о «хозяйке леса» — гусенице, создающей характерную почву для местного биосообщества.

Водные и гастрономические радости

Вас очарует водопад Игристый: название прекрасно описывает это место — здесь лучи солнца играют в чистой воде и переливаются радугой. Отдохнув у водопада, отправимся к горной реке, в которой можно искупаться.

Этнография и история

Я расскажу об истории этих дивных мест, начиная с формирования Чёрного моря. Вы узнаете о первобытных людях, живших в пещерах неподалёку, и дольменах, традициях и быте коренного населения — адыгов. Перенесётесь во времена завоевания этих мест Российской Империей и в советский период в жизни аула. Побываете на мосту Дружбы, у памятника репрессированным, в единственной во всех местных аулах мечети и у Каменного завала — здесь расположены огромные каменные глыбы, созданные силой природы.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет