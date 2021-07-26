4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и фауны. Затем уже пешком вы пройдёте по подвесному мосту к водопаду Игристый. Это очень живописная тропа по вечнозелёному лесу: вы увидите многочисленные лианы, эфемероиды, чайные плантации и фруктовые деревья. Послушаете пение птиц и узнаете о разнообразии реликтов и эндемиков на Кавказе и о «хозяйке леса» — гусенице, создающей характерную почву для местного биосообщества.
Водные и гастрономические радости
Вас очарует водопад Игристый: название прекрасно описывает это место — здесь лучи солнца играют в чистой воде и переливаются радугой. Отдохнув у водопада, отправимся к горной реке, в которой можно искупаться.
Этнография и история
Я расскажу об истории этих дивных мест, начиная с формирования Чёрного моря. Вы узнаете о первобытных людях, живших в пещерах неподалёку, и дольменах, традициях и быте коренного населения — адыгов. Перенесётесь во времена завоевания этих мест Российской Империей и в советский период в жизни аула. Побываете на мосту Дружбы, у памятника репрессированным, в единственной во всех местных аулах мечети и у Каменного завала — здесь расположены огромные каменные глыбы, созданные силой природы.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет
Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно (это экскурсия для тех, кто отдыхает в Лазаревском). Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительные расходы: эко-сбор Национального парка (водопад «Игристый» — 200 ₽ с чел., «Каменный завал» — 200 ₽ с чел.), обед (по желанию)
Курение на маршруте запрещено
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место где Вы остановились в Лазаревском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — Организатор в Лазаревском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 561 туриста
Мы создаём отдых с душой. Покажем вам Лазаревский район — место, где горы встречаются с морем, а время будто замирает. Не работаем с потоком. Вы — наш гость, а не клиент.
Никаких шумных автобусов. Только тишина, величие скал и кристальные реки.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Невероятно интересные и познавательные экскурсии. Спасибо огромное гиду Марии. Благодаря ей мы узнали много интересных фактов о жизни коренного населения, адыгов. Увидели места, завораживающие своей красотой. Мария очень внимательный экскурсовод, старается разнообразить маршрут, заинтересовать туристов. Всегда отвечает на возникающие по ходу вопросы. Ещё раз спасибо, Мария. Мы просто в восторге от этих трёх дней, проведенных с Вами на экскурсиях.
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М
Марина
Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным речкам, тихая, спокойная, с пешим маршрутом. Во-вторых Маша владеет хорошим багажом знаний, а главное очень трепетно относится к природе и окружающей среде, с любовью относится к месту, о котором ведет рассказ.
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Т
Татьяна
Здравствуйте. Были с семьёй на экскурсии 14 августа 2018 года. Очень благодарны Марии Архангельской. Ходили в горы,купались в прохладной воде горной реки. Очень понравился рассказ и сама Экскурсия. А водопад Игристый просто чудо. Спасибо огромное всем вам. Обратимся ещё не раз. Всего вам самого доброго.
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Е
Елена
Экскурсия очень интересная, все прошло просто здорово, получили море эмоций и впечатлений. Побывав в этих местах захочется вернуться сюда ещё раз.
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Сергей
Потрясающей красоты места. Девушка прекрасный водитель и рассказчик. Сюда нужно обязательно съездить. Недалеко от Лазаревского.
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А
Александр
Все прошло отлично. Прекрасный гид и просто хороший человек. С удовольствием воспользуемся ещё раз при возможности.
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