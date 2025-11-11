Водная прогулка на байдарке по Байкалу и Ангаре подарит незабываемые впечатления. Начало маршрута у Байкальского музея в Листвянке, где можно самостоятельно осмотреть экспозицию. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасное путешествие, предоставив надежные байдарки и инструктаж. Проплывите мимо Шаман-камня, насладитесь обедом-пикником и завершите день у этнографического музея «Тальцы». Программа подходит для всех, кто старше 10 лет. Включены трансфер, снаряжение и обед

за 1–2 человек или 15000 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Встреча у Байкальского музея в Листвянке. По желанию — самостоятельный осмотр экспозиции перед стартом.

Подготовка к путешествию. Профессиональные инструкторы предоставят вам надёжные байдарки и проведут подробный инструктаж по технике безопасности.

Сплав по живописному Листвяничному заливу Байкала, где вы почувствуете величие и чистоту этого уникального озера.

Прохождение мимо Шаман-камня — загадочного и мистического места, окутанного легендами о духах Байкала.

Захватывающий 5-часовой сплав по Ангаре — единственной реке, вытекающей из Байкала.

Обед-пикник — прекрасная возможность отдохнуть и насладиться свежими сибирскими продуктами в окружении первозданной природы.

Завершение маршрута у этнографического музея «Тальцы», где вы сможете окунуться в атмосферу сибирской деревни 17–19 веков, увидеть традиционные усадьбы, ремесленные мастерские и узнать историю края. Посещение по желанию.

Комфортабельный трансфер от музея «Тальцы» обратно в Листвянку — идеальный финал насыщенного и вдохновляющего дня.

Организационные детали