Мои заказы

Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре

Погрузитесь в атмосферу Байкала и Ангары на байдарке. Увлекательное путешествие с остановкой у Шаман-камня и пикником на свежем воздухе
Водная прогулка на байдарке по Байкалу и Ангаре подарит незабываемые впечатления. Начало маршрута у Байкальского музея в Листвянке, где можно самостоятельно осмотреть экспозицию.

Профессиональные инструкторы обеспечат безопасное путешествие, предоставив надежные байдарки и инструктаж.

Проплывите мимо Шаман-камня, насладитесь обедом-пикником и завершите день у этнографического музея «Тальцы». Программа подходит для всех, кто старше 10 лет. Включены трансфер, снаряжение и обед

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная природа Байкала
  • 🛶 Безопасный сплав с инструкторами
  • 🍽️ Пикник на свежем воздухе
  • 🗿 Загадочный Шаман-камень
  • 🏛️ Завершение у музея «Тальцы»
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре© Елизавета
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре© Елизавета
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре© Елизавета
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Байкальский музей
  • Шаман-камень
  • Этнографический музей «Тальцы»

Описание водной прогулки

Встреча у Байкальского музея в Листвянке. По желанию — самостоятельный осмотр экспозиции перед стартом.

Подготовка к путешествию. Профессиональные инструкторы предоставят вам надёжные байдарки и проведут подробный инструктаж по технике безопасности.

Сплав по живописному Листвяничному заливу Байкала, где вы почувствуете величие и чистоту этого уникального озера.

Прохождение мимо Шаман-камня — загадочного и мистического места, окутанного легендами о духах Байкала.

Захватывающий 5-часовой сплав по Ангаре — единственной реке, вытекающей из Байкала.

Обед-пикник — прекрасная возможность отдохнуть и насладиться свежими сибирскими продуктами в окружении первозданной природы.

Завершение маршрута у этнографического музея «Тальцы», где вы сможете окунуться в атмосферу сибирской деревни 17–19 веков, увидеть традиционные усадьбы, ремесленные мастерские и узнать историю края. Посещение по желанию.

Комфортабельный трансфер от музея «Тальцы» обратно в Листвянку — идеальный финал насыщенного и вдохновляющего дня.

Организационные детали

  • Протяжённость сплава варьируется в зависимости от физической подготовки группы. Максимально от Листвянки до «Тальцев» — 20 км. Сойти с маршрута можно раньше
  • Программа 10+
  • В стоимость включено: трансфер, снаряжение для сплава, обед
  • Отдельно по желанию оплачиваются посещения музеев: Байкальский музей — 600 ₽, «Тальцы» — 300 ₽
  • Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Байкальского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — Организатор в Листвянке
Мы живём на Байкале с рождения. Принимаем гостей и знакомим с Байкалом с 2013 года. Вкладываем душу в каждую экскурсию. Всегда рады делиться с вами любовью к нашему региону. Особое внимание уделяем деталям, продумываем путешествие до мелочей, чтобы вам был интересен каждый метр пути. У нас работают профессионалы.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Листвянки

Похожие экскурсии из Листвянки

Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
28 отзывов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
1 час
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Айсфлоатинг на Байкале
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
4000 ₽ за человека
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
14 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
12 ноя в 07:30
12 900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Листвянке