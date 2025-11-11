Встреча у Байкальского музея в Листвянке. По желанию — самостоятельный осмотр экспозиции перед стартом.
Подготовка к путешествию. Профессиональные инструкторы предоставят вам надёжные байдарки и проведут подробный инструктаж по технике безопасности.
Сплав по живописному Листвяничному заливу Байкала, где вы почувствуете величие и чистоту этого уникального озера.
Прохождение мимо Шаман-камня — загадочного и мистического места, окутанного легендами о духах Байкала.
Захватывающий 5-часовой сплав по Ангаре — единственной реке, вытекающей из Байкала.
Обед-пикник — прекрасная возможность отдохнуть и насладиться свежими сибирскими продуктами в окружении первозданной природы.
Завершение маршрута у этнографического музея «Тальцы», где вы сможете окунуться в атмосферу сибирской деревни 17–19 веков, увидеть традиционные усадьбы, ремесленные мастерские и узнать историю края. Посещение по желанию.
Комфортабельный трансфер от музея «Тальцы» обратно в Листвянку — идеальный финал насыщенного и вдохновляющего дня.
Организационные детали
Протяжённость сплава варьируется в зависимости от физической подготовки группы. Максимально от Листвянки до «Тальцев» — 20 км. Сойти с маршрута можно раньше
Программа 10+
В стоимость включено: трансфер, снаряжение для сплава, обед
Отдельно по желанию оплачиваются посещения музеев: Байкальский музей — 600 ₽, «Тальцы» — 300 ₽
Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Листвянке
Мы живём на Байкале с рождения. Принимаем гостей и знакомим с Байкалом с 2013 года. Вкладываем душу в каждую экскурсию. Всегда рады делиться с вами любовью к нашему региону. Особое внимание уделяем деталям, продумываем путешествие до мелочей, чтобы вам был интересен каждый метр пути. У нас работают профессионалы.