Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен. Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Прокатимся на коньках по самому большому в мире катку? В январе можно застать самый красивый и максимально прозрачный лед – без снега и трещин.

Программа тура по дням

1 день Встреча – Листвянка – поселок Сахюрта

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск. Трансфер Иркутск – Листвянка – Сахюрта (400 км – авто). Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку. Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое. Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера. Переезд в поселок Сахюрта. Размещение на базе отдыха. Вечером займемся подготовкой праздничного Новогоднего стола. Встреча Нового года в кругу единомышленников – путешественников.

2 день Мыс Крест – Ольхонские ворота (10 км)

Прогулка на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал. Поднимемся на соседнюю возвышенность, откуда открывается красивая панорама на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море. Первый и волнительный выход на лед Байкала, будим изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

3 день Поселок Сарма – острова Большой и Малый Тойнак

Переезд в поселок Сарма. Размещение на базе отдыха. Здесь будет возможность покататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду. Как правило он еще совсем без снега, как зеркало. Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак. Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере. Вечером прогуляемся по берегу, поднимемся на мыс и осмотрим скалы и насладимся великолепным пейзажем Байкала в закатных лучах солнца. Протяженность пути 26 км – авто, 6 км – коньки, пешком.

4 день Ущелье реки Сармы (12 км)

Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться. Ущелье впечатляет огромными скальными стенами. Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей. Каждому из них это имя известно с детства. Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

5 день Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, совершим переправу на Хивусе (катер на воздушной подушке). Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой. После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка. И покатаемся на коньках по блестящему льду озера. Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала. Ночевка на уютной базе отдыха.

6 день Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км).

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски клык, коренной зуб. В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенностью являются следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий. Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева. Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек. С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

7 день Переезд в Иркутск (360 км)