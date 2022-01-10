Хрустальный Байкал на Новый год

Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен

5
3 отзыва
Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Прокатимся на коньках по самому большому в мире катку? В январе можно застать самый красивый и максимально прозрачный лед – без снега и трещин.
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Хрустальный Байкал на Новый год
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увлекательная и насыщенная программа – посетим музей Байкала, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала, прибудем в окутанный шаманскими поверьями поселок Хужир, где на закате посетим знаменитый мыс Бурхан;
  • Байкальский лед – прокатимся на коньках по первозданному чистому Байкальскому льду;
  • ледяные Байкальские просторы и вершины – поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары, прогуляемся по ущелью реки Сарма, которое впечатляет огромными скальными стенами, увидим множество красивых панорам на Ольхонские ворота, пролив Малого моря, уникальные острова различной причудливой формы, побережье усыпанное скалами и гротами.

Программа тура по дням

1 день
Встреча – Листвянка – поселок Сахюрта

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск.

Трансфер Иркутск – Листвянка – Сахюрта (400 км – авто).

Сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Знаменитый туристический поселок на берегу Байкала, где у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое.

Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда  открывается панорама на Байкал и устье Реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Переезд в поселок Сахюрта.

Размещение на базе отдыха.

Вечером займемся подготовкой праздничного Новогоднего стола.

Встреча Нового года в кругу единомышленников – путешественников.

2 день
Мыс Крест – Ольхонские ворота (10 км)

Прогулка на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся на соседнюю возвышенность, откуда открывается красивая панорама на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.

Первый и волнительный выход на лед Байкала, будим изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

3 день
Поселок Сарма – острова Большой и Малый Тойнак

Переезд в поселок Сарма.

Размещение на базе отдыха.

Здесь будет возможность покататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду.

Как правило он еще совсем без снега, как зеркало.

Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак.

Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере.

Вечером прогуляемся по берегу, поднимемся на мыс и осмотрим скалы и насладимся великолепным пейзажем Байкала в закатных лучах солнца.

Протяженность пути 26 км – авто, 6 км – коньки, пешком.

4 день
Ущелье реки Сармы (12 км)

Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться.

Ущелье впечатляет огромными скальными стенами.

Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей.

Каждому из них это имя известно с детства.

Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

5 день
Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, совершим переправу на Хивусе (катер на воздушной подушке).

Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой.

После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

Ночевка на уютной базе отдыха.

6 день
Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км).

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.

В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.

Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.

Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.

Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив. 

7 день
Переезд в Иркутск (360 км)

На рассвете поднимемся на небольшую гору, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка и пролива Малое море.

Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск, где у нас будет возможность перед отъездом совершить прогулку по исторической части города.

Отъезд участников.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах Морской Бриз, Байкальский берег, Ольхонский терем или аналогичных (2-3-4 х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка – пос. Хужир – г. Иркутск
  • Проживание на турбазах
  • Питание на маршруте
  • Сопровождение гидом
  • Общественное снаряжение (коньки, котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Общественная аптечка
  • Страховка от н/с
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (в дороге)
  • Продукты на новогодний праздничный стол
  • Кафе и сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
- Коньки туристические (предоставляются)
- Палки лыжные (приобретаются самостоятельно под свой рост)
- Наколенники (предоставляются)
- Хоба

Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик)
- Шапка утепленая, теплый бафф
- Кофта утепленная (флисовая)
- Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
- Нательное белье
- Комплект термобелья

Что взять еще:
- Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос (1 литр)
- Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
- Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
- Фотоаппарат (видеокамера)

Документы:
- Паспорт
- Полис страхования
- Деньги на дополнительные расходы

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимая физическая подготовка

Этот тур подойдет всем любителям активного отдыха вне зависимости от физической формы и спортивной подготовки.

Умение кататься на коньках необязательно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2022
Прекрасно организованные новогодние каникулы на Байкале. Встреча Нового 2022 года, последующие дни с пешими переходами, организация питания и досуга, все на высшем уровне! Каждый день новые, все более впечатляющие локации, зимний Байкал прекрасен, синий, бирюзовый прозрачный лёд с его причудливыми узорами из трещин и пузырьков никогда не забыть. Ни одна фотография или видео не передаст всей красоты, это надо видеть своими глазами. Пешие прогулки на несколько километров с подъемами на мысы не казались утомительными из-за охватывающей эйфории от открывающихся пейзажей. Ощутила под ногами ледяную бездну, увидела причудливые ледяные фигуры, созданные самой природой, вдохнула прозрачный морозный воздух, пила чистейшую Байкальскую воду, прокатилась по озеру на коньках, попробовала Байкальского омуля. Просто заряд энергии на оставшуюся половину зимы. Места проживания подобраны грамотно, соответственно стоимости и программе тура, главное удобства внутри, а не на улице, порадовало наличие бани. Трансфер на УАЗах-буханках, которые нам ещё и показали чудеса дрифта на льду, переезд на хивусе на о. Ольхон, такой транспорт тоже добавил впечатлений от Байкала в копилку. Еда, которую готовили нам гиды Елена Троянова и Алексей Носков вне всяких похвал, такого даже дома не готовим, очень разнообразно и вкусно, никаких, макарон с тушенкой, которыми питаемся в своих походах не было. Гиды своим кулинарным мастерством просто удивили, за это им отдельное спасибо! Все было замечательно! Впечатлений от поездки у нас много и все до единого только положительные. А всем, кто еще не был на зимнем Байкале, рекомендую запасаться необходимой одеждой и снаряжением, о котором вас обязательно проинформируют кураторы и гиды и планировать поездку. Не пожалеете, это точно!
З
10 янв 2022
Всё было великолепно. Особая благодарность инструкторам. Ребята молодцы!!!
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Листвянке

Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
19 000 за всё до 4 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Байкальский лёд | тур из Листвянки
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
17 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Листвянке
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ