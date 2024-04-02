Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Зима на Байкале – это здорово.

В этом туре Вас ждут незабываемые впечатления: прогуляемся по острову Ольхон, заглянем в ледяные гроты, побываем на мысе Хобой, где сделаем множество изумительных фотографий. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Ближайшие даты:
1
янв
8
янв
15
янв
22
янв
29
янв
5
фев
12
фев
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Что вас ожидает:

Занимательный Музей Тальцы
Занимательный Музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества Тальцы
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Посетим сказочно красивый и популярный мыс острова
Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Нас ждут фотосессии и бодрящие пешие прогулки
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие шаманы приезжают на остров для проведения всевозможных обрядов
Прозрачные льдины Байкала
Прозрачные льдины Байкала
Сделаем потрясающие фото прозрачного льда Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

2 день

Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

4 день

Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

6 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

8 день

Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон и в гостинице в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (25.12 по 15.01, 19.02 по 11.03)
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер71500809007440088200
доплата за одноместное размещение14500210001650026000

Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже), 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Вариант с благоустроенным проживанием– Стандарт:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 2-3,8: завтракдень 4, 6: завтрак, ужиндень 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 2-3,8: завтрак
  • День 4, 6: завтрак, ужин
  • День 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 5: По Ольхонудень 7: По Ольхонудень 8: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 7: По Ольхону
  • День 8: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Этнографический музей Тальцыдень 5: Поездка в северную часть острова Ольхондень 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Этнографический музей Тальцы
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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