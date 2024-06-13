1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Мы встречаемся в аэропорту Иркутска ориентировочно в 9-11 утра.

Затем располагаемся в комфортном авто и выезжаем к Байкалу.

Посёлок Листвянка находится поблизости от Иркутска – место пользуется популярностью у местных жителей.

Улицы всегда оживленные и переполненные людьми.

Здесь каждый наслаждается своим отдыхом, тем самым немного дополняя атмосферу предпраздничной суеты.

В Байкальском музее все экспозиции посвящены озеру.

Особенности геологии, местная флора и фауна, а также виртуальное погружение на батискафе на дно озера (за доп. плату) – всё это в музее.

Но самое приятное, вы сможете в непосредственной близости познакомиться с эндемиками и жителями Байкала!

На одной из экспозиций у вас появится возможность понаблюдать за тем, как нерпы резвятся в своём бассейне.

Далее по канатной дороге поднимаемся до смотровой площадки «Камень Черского».

Отсюда открывается невероятная панорама на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.

Включено: обед.