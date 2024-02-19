Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - Листвянка
08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!
Встреча с гидом в аэропорту.
09:00-10:00 Трансфер на нашем комфортном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» через живописный Байкальский тракт.
10:00-12:30 Архитектурно-этнографический музей Тальцы.
Экскурсия с полным погружением в деревенскую жизнь XVII-XX веков.
Музей признан объектом культурного наследия федерального значения.
12:30-12:35 Быстрый трансфер от Тальцов до Листвянки.
Здравствуй, озеро Байкал!
12:35-13:35 Подъем по канатной дороге на Камень Черского.
Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары в окружении золотисто-зеленых осенних гор.
Ощутите масштабы озера.
13:35-14:00 Трансфер в отель.
14:00-15:00 Сибирский обед в ресторане отеля с видом на Байкал.
15:00 Пора отдохнуть с дороги!
Располагаемся в комфортных номерах.
Свободное время.
Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.
Питание: обед в ресторане «Крестовая падь».
Место проживания: гостиничный комплекс «Крестовая падь», двухместные номера категории стандарт.
Листвянка - Скрипер
09:00-09:30 Вкусный завтрак, чтобы набраться сил перед активным походом.
09:30 Встреча группы с гидом.
Слушаем инструктаж и выходим в путь.
09:30-09:50 Спуск к причалу, где нас уже ждёт скоростной катер.
09:50-10:00 Посадка в катер.
Готовимся к началу приключений!
10:00-10:30 Прогулка на катере.
Наслаждаемся кристально чистым Байкалом с воды.
10:30-12:30 Восхождение на утёс Скрипер.
Подходит для любого уровня подготовки.
12:30-13:00 Возвращение в Листвянку на катере.
13:00-13:30 Прогулка до отеля пешком вдоль Байкала.
13:30-14:30 Обед в отеле «Крестовая падь» с видом на Байкал.
Свободное время.
Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.
Питание: завтрак, обед в ресторане «Крестовая падь».
Место проживания: Гостиничный Комплекс «Крестовая падь», двухместные номера категории стандарт.
Листвянка - Иркутск - Хужир
08:30-09:00 Завтрак в ресторане.
09:00-09:30 Встреча группы с гидом.
Готовимся к отъезду из отеля.
09:30-12:00 Трансфер на нашем комфортном микроавтобусе от Листвянки до этнопарка «Золотая Орда».
12:00-13:00 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз.
Вас ждёт обряд очищения огнем, горловое пение «Легенда о волке», космический звук инструмента шаманов — хомуса, народный танец «Ёхор».
13:00-14:00 Традиционный бурятский обед.
14:00-16:30 Трансфер до Байкала через космические пейзажи Тажеранской степи.
16:30-19:00 Поездка на катере до острова Огой и священной ступы Просветления, в которую вложены 2,5 тонн буддийских реликвий.
Здесь исполняются самые заветные желания!
19:00-19:30 Трансфер на катере до Ольхона: ещё раз насладимся Байкалом с воды.
19:30 Прибытие в отель, заселение.
Это был насыщенный день.
Пора отдохнуть!
19:40 Свободное время.
Наши гиды подскажут лучшие места для прогулки и ужина недалеко от отеля.
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Питание: завтрак в ресторане «Крестовая падь», обед в этнопарке «Золотая Орда».
Место проживания: Отель «Baikal Wood Eco Lodge & Spa», двухместные номера категории стандарт.
Остров Ольхон - самая северная точка острова
09:00-10:00 Горячий завтрак в отеле с видом на Байкал.
10:00-12:30 Трансфер в минивенах на самую северную точку Ольхона, мыс Хобой.
12:30-13:30 Пешая прогулка до мыса с невероятным видом на открытый Байкал.
13:30-14:30 Таёжный обед на природе с горячим чаем.
14:30-17:00 Трансфер в Хужир через уникальные Ольхонские ландшафты.
17:00-18:30 Экскурсия на мыс Бурхан, визитную карточку Ольхона и Байкала.
18:30 Возвращение в отель и отдых.
Свободное время.
Питание: завтрак в отеле, обед на природе.
Место проживания: отель «Baikal Wood Eco Lodge & Spa», двухместные номера категории стандарт.
Хужир - Иркутск
Завтрак в отеле.
До 12:00 Свободное время.
Можно прогуляться к Байкалу или не спеша собраться в дорогу.
12:00-13:00 Трансфер на микроавтобусе на южную точку Ольхона к паромной переправе.
13:00-13:30 Переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота, где Малое Море соединяется с большим Байкалом.
13:30-18:00 Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.
Общаемся и делимся впечатлениями!
14:00-15:35 Остановка и горячий обед в кафе бурятской кухни.
18:00 Прибытие в Иркутск, заселение в отель.
Свободное время.
Питание: завтрак в отеле, обед в кафе бурятской кухни.
Место проживания: Отель «Ибис», двухместные номера категории стандарт.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание: отель «Ибис» до 12 часов дня.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-х местных благоустроенных номерах в:
- п. Листвянка, ГК «Крестовая падь» (номера «стандарт») – 2 ночи;
- п. Хужир, отель «Байкал Вуд» (номера «делюкс») – 2 ночи;
- г. Иркутске, отель «Ибис» (номера «стандарт») – 1 ночь.
Одноместное размещение возможно за доп. плату – 17 400 руб.
При заказе индивидуального тура:
- 199 900 руб. на 1 при группе 2;
- 122 900 руб. на 1 при группе 4;
- 94 900 руб. на 1 при группе 6;
- 85 500 руб. на 1 при группе 8.
Даты под индивидуальную группу: по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом «Baikalwood»
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Холодильник
- Фен
- Бесплатный Wi-Fi
- Тапочки
- Чайные принадлежности
- TV
ГК «Крестовая падь»
- Санузел с душевой кабиной
- Предметы индивидуального пользования
- Чайные принадлежности
- Полотенца
- TV
- Фен
- Телефон для внутренней связи
- Тапочки
- Бесплатный Wi-Fi
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
- Санузел с душевой кабиной
- Предметы индивидуального пользования
- Чайные принадлежности
- Полотенца
- TV
- Фен
- Телефон для внутренней связи
- Тапочки
- Бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансферы согласно программе
- Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
- ГК «Крестовая падь» (пос. Листвянка): двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
- ГК «Baikal Eco Wood Lodge & amp; Spa» (пос. Хужир): двухместные номера категории стандарт, 3 ночи
- «Ибис» (г. Иркутск), двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
- Аренда быстроходного катера по маршруту
- Пос. Листвянка - район утёса Скрипер - пос. Листвянка
- Аренда быстроходного катера по маршруту МРС - остров Огой - пос. Хужир
- Экскурсия по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы»
- Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этнокомплексе «Золотая Орда»
- Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Табачная и алкогольная продукция
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Непродуваемая одежда
Пусть в дополнение к основным вещам ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.
Утепление
Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.
Обувь
Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки — они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые кроссовки или сандалии.
А также:
- Кепка или бандана;
- легкая шапка;
- перчатки;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) и полис ОМС;
- средства личной гигиены;
- накидку от дождя (желательно);
- фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- пуховые жилетки.
Какая погода в туре?
Погода в сентябре на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода.
В первой половине сентября еще может стоять бабье лето с температурой около +20 градусов и солнцем, а в конце месяца резко холодает: до +10 днем. Вечерами возможно прохладные ветра, похолодание ночью до 0… +3.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. При желании Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля;
- не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.);
- соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне;
- выполнять требования руководителя группы, гида-проводника;
- соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым;
- соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры;
- выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности;
- соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за вас руководитель;
- бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, вы несете самостоятельно;
- соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00 ч.;
- своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы;
- соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения. Помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
- Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (мтс, билайн, мегафон и т. д.) до совершения путешествия;
- не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.;
- в случае, если вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню;
- на острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги;
- местное время: Иркутск, Улан-удэ +5 часов от Московского.
Какие скидки есть в туре?
Детям от 8 до 12 лет предоставляется скидка – 10%.
Стоит ли бояться клещей?
Сентябрь характеризуются крайне низкой клещевой активностью. Но никто не отменял осторожность и осмотрительность: правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов.
Будет ли возможность попробовать омуль?
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
Как осуществляется переправа на остров?
На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.
Сколько стоит заказать баню на Ольхоне?
В зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 2500-8000 рублей/час.
Будет ли время для покупки сувениров?
Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется. Также у гида будет каталог сувениров, и вы сможете заказать самые крутые подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, ваш заказ доставят вам в гостиницу или в аэропорт.
Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.
Сколько наличных брать с собой в тур?
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет.
Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам?
Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно. Все внеплановые остановки должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?
Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным.
Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.
Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?
Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.
Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше. Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля.
Возможен ли заказ индивидуального тура?
Да. Стоимость при заказе индивидуального тура:
- 173 600 руб. /чел. при группе 2 человека;
- 115 700 руб. /чел. при группе 4 человека;
- 95 850 руб. /чел. при группе 6 человек.
Даты – по запросу.