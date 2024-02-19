Золотая осень на Байкале

Осень на Байкале — это период контрастов, буйства красок, и при этом абсолютного душевного спокойствия и умиротворения. Озеро долго не отпускает тепло летних дней и щедро делится им со своими
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гостями.

Пошуршать листьями, побродить по пустынным пляжам, насладиться закатом с кружкой ароматного чая — лучшее, что можно сделать осенью. Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.

5
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Культура и кухня народов Байкала
Культура и кухня народов Байкала
Попробуем Байкал на вкус и обязательно найдём блюдо себе по душе
На джипах в осень
На джипах в осень
Исследуем Тажеранские степи на удобном транспорте, чтобы ничего не пропустить
Сердце Байкала — Ольхон
Сердце Байкала — Ольхон
Полюбуемся пейзажами во время паромной переправы и прогулок по острову
Этнографический приём
Этнографический приём
Рассмотрим удивительные экспонаты в музее и этно-парке, полепим буузы
На вершине скалы
На вершине скалы
Поднимемся на обзорную скалу Скрипер, с которой открываются невероятно красивые виды
Отдых и релакс
Отдых и релакс
Остановим время, проведя его как больше нравится — от посещения мест Силы до пикника на пляже

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!

Встреча с гидом в аэропорту.

09:00-10:00 Трансфер на нашем комфортном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» через живописный Байкальский тракт.

10:00-12:30 Архитектурно-этнографический музей Тальцы.

Экскурсия с полным погружением в деревенскую жизнь XVII-XX веков.

Музей признан объектом культурного наследия федерального значения.

12:30-12:35 Быстрый трансфер от Тальцов до Листвянки.

Здравствуй, озеро Байкал!

12:35-13:35 Подъем по канатной дороге на Камень Черского.

Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары в окружении золотисто-зеленых осенних гор.

Ощутите масштабы озера.

13:35-14:00 Трансфер в отель.

14:00-15:00 Сибирский обед в ресторане отеля с видом на Байкал.

15:00 Пора отдохнуть с дороги!

Располагаемся в комфортных номерах.

Свободное время.

Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.

Питание: обед в ресторане «Крестовая падь».

Место проживания: гостиничный комплекс «Крестовая падь», двухместные номера категории стандарт.

Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка - Скрипер

09:00-09:30 Вкусный завтрак, чтобы набраться сил перед активным походом.

09:30 Встреча группы с гидом.

Слушаем инструктаж и выходим в путь.

09:30-09:50 Спуск к причалу, где нас уже ждёт скоростной катер.

09:50-10:00 Посадка в катер.

Готовимся к началу приключений!

10:00-10:30 Прогулка на катере.

Наслаждаемся кристально чистым Байкалом с воды.

10:30-12:30 Восхождение на утёс Скрипер.

Подходит для любого уровня подготовки.

12:30-13:00 Возвращение в Листвянку на катере.

13:00-13:30 Прогулка до отеля пешком вдоль Байкала.

13:30-14:30 Обед в отеле «Крестовая падь» с видом на Байкал.

Свободное время.

Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы выбрать дополнительные экскурсии на это время.

Питание: завтрак, обед в ресторане «Крестовая падь».

Место проживания: Гостиничный Комплекс «Крестовая падь», двухместные номера категории стандарт.

Листвянка - СкриперЛиствянка - СкриперЛиствянка - СкриперЛиствянка - СкриперЛиствянка - СкриперЛиствянка - СкриперЛиствянка - Скрипер
3 день

Листвянка - Иркутск - Хужир

08:30-09:00 Завтрак в ресторане.

09:00-09:30 Встреча группы с гидом.

Готовимся к отъезду из отеля.

09:30-12:00 Трансфер на нашем комфортном микроавтобусе от Листвянки до этнопарка «Золотая Орда».

12:00-13:00 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз.

Вас ждёт обряд очищения огнем, горловое пение «Легенда о волке», космический звук инструмента шаманов — хомуса, народный танец «Ёхор».

13:00-14:00 Традиционный бурятский обед.

14:00-16:30 Трансфер до Байкала через космические пейзажи Тажеранской степи.

16:30-19:00 Поездка на катере до острова Огой и священной ступы Просветления, в которую вложены 2,5 тонн буддийских реликвий.

Здесь исполняются самые заветные желания!

19:00-19:30 Трансфер на катере до Ольхона: ещё раз насладимся Байкалом с воды.

19:30 Прибытие в отель, заселение.

Это был насыщенный день.

Пора отдохнуть!

19:40 Свободное время.

Наши гиды подскажут лучшие места для прогулки и ужина недалеко от отеля.

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Питание: завтрак в ресторане «Крестовая падь», обед в этнопарке «Золотая Орда».

Место проживания: Отель «Baikal Wood Eco Lodge & Spa», двухместные номера категории стандарт.

Листвянка - Иркутск - ХужирЛиствянка - Иркутск - ХужирЛиствянка - Иркутск - ХужирЛиствянка - Иркутск - ХужирЛиствянка - Иркутск - ХужирЛиствянка - Иркутск - Хужир
4 день

Остров Ольхон - самая северная точка острова

09:00-10:00 Горячий завтрак в отеле с видом на Байкал.

10:00-12:30 Трансфер в минивенах на самую северную точку Ольхона, мыс Хобой.

12:30-13:30 Пешая прогулка до мыса с невероятным видом на открытый Байкал.

13:30-14:30 Таёжный обед на природе с горячим чаем.

14:30-17:00 Трансфер в Хужир через уникальные Ольхонские ландшафты.

17:00-18:30 Экскурсия на мыс Бурхан, визитную карточку Ольхона и Байкала.

18:30 Возвращение в отель и отдых.

Свободное время.

Питание: завтрак в отеле, обед на природе.

Место проживания: отель «Baikal Wood Eco Lodge & Spa», двухместные номера категории стандарт.

Остров Ольхон - самая северная точка островаОстров Ольхон - самая северная точка островаОстров Ольхон - самая северная точка островаОстров Ольхон - самая северная точка островаОстров Ольхон - самая северная точка островаОстров Ольхон - самая северная точка острова
5 день

Хужир - Иркутск

Завтрак в отеле.

До 12:00 Свободное время.

Можно прогуляться к Байкалу или не спеша собраться в дорогу.

12:00-13:00 Трансфер на микроавтобусе на южную точку Ольхона к паромной переправе.

13:00-13:30 Переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота, где Малое Море соединяется с большим Байкалом.

13:30-18:00 Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.

Общаемся и делимся впечатлениями!

14:00-15:35 Остановка и горячий обед в кафе бурятской кухни.

18:00 Прибытие в Иркутск, заселение в отель.

Свободное время.

Питание: завтрак в отеле, обед в кафе бурятской кухни.

Место проживания: Отель «Ибис», двухместные номера категории стандарт.

Хужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - Иркутск
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание: отель «Ибис» до 12 часов дня.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х местных благоустроенных номерах в:

  • п. Листвянка, ГК «Крестовая падь» (номера «стандарт») – 2 ночи;
  • п. Хужир, отель «Байкал Вуд» (номера «делюкс») – 2 ночи;
  • г. Иркутске, отель «Ибис» (номера «стандарт») – 1 ночь.

Одноместное размещение возможно за доп. плату – 17 400 руб.

При заказе индивидуального тура:

  • 199 900 руб. на 1 при группе 2;
  • 122 900 руб. на 1 при группе 4;
  • 94 900 руб. на 1 при группе 6;
  • 85 500 руб. на 1 при группе 8.

Даты под индивидуальную группу: по запросу.

Варианты проживания

Гостевой дом «Baikalwood»

2 ночи
Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля Вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.
Номер категории «Делюкс»:
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Холодильник
  • Фен
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Тапочки
  • Чайные принадлежности
  • TV
Гостевой дом «Baikalwood»Гостевой дом «Baikalwood»Гостевой дом «Baikalwood»Гостевой дом «Baikalwood»Гостевой дом «Baikalwood»Гостевой дом «Baikalwood»

ГК «Крестовая падь»

2 ночи
Отель находится в посёлке Листвянка, всего в 150 метрах от Байкала.
Номер категории «Стандарт»:
  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
ГК «Крестовая падь»ГК «Крестовая падь»ГК «Крестовая падь»ГК «Крестовая падь»ГК «Крестовая падь»ГК «Крестовая падь»

Отель «Ибис»

1 ночь

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Двухместный номер категории «Стандарт»:
  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
  • ГК «Крестовая падь» (пос. Листвянка): двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
  • ГК «Baikal Eco Wood Lodge & amp; Spa» (пос. Хужир): двухместные номера категории стандарт, 3 ночи
  • «Ибис» (г. Иркутск), двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
  • Аренда быстроходного катера по маршруту
  • Пос. Листвянка - район утёса Скрипер - пос. Листвянка
  • Аренда быстроходного катера по маршруту МРС - остров Огой - пос. Хужир
  • Экскурсия по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы»
  • Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этнокомплексе «Золотая Орда»
  • Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Непродуваемая одежда

Пусть в дополнение к основным вещам ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.

Утепление

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.

Обувь

Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки — они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые кроссовки или сандалии.

А также:

  • Кепка или бандана;
  • легкая шапка;
  • перчатки;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) и полис ОМС;
  • средства личной гигиены;
  • накидку от дождя (желательно);
  • фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • пуховые жилетки.
Какая погода в туре?

Погода в сентябре на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода.

В первой половине сентября еще может стоять бабье лето с температурой около +20 градусов и солнцем, а в конце месяца резко холодает: до +10 днем. Вечерами возможно прохладные ветра, похолодание ночью до 0… +3.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. При желании Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  • Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля;
  • не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.);
  • соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне;
  • выполнять требования руководителя группы, гида-проводника;
  • соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым;
  • соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры;
  • выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности;
  • соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за вас руководитель;
  • бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, вы несете самостоятельно;
  • соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00 ч.;
  • своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы;
  • соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения. Помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  • Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (мтс, билайн, мегафон и т. д.) до совершения путешествия;
  • не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.;
  • в случае, если вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню;
  • на острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги;
  • местное время: Иркутск, Улан-удэ +5 часов от Московского.
Какие скидки есть в туре?

Детям от 8 до 12 лет предоставляется скидка – 10%.

Стоит ли бояться клещей?

Сентябрь характеризуются крайне низкой клещевой активностью. Но никто не отменял осторожность и осмотрительность: правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов.

Будет ли возможность попробовать омуль?

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!

Как осуществляется переправа на остров?

На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.

Сколько стоит заказать баню на Ольхоне?

В зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 2500-8000 рублей/час.

Будет ли время для покупки сувениров?

Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется. Также у гида будет каталог сувениров, и вы сможете заказать самые крутые подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, ваш заказ доставят вам в гостиницу или в аэропорт.

Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет.

Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам?

Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно. Все внеплановые остановки должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.

Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?

Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным.

Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.

Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?

Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.

Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше. Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля.

Возможен ли заказ индивидуального тура?

Да. Стоимость при заказе индивидуального тура:

  • 173 600 руб. /чел. при группе 2 человека;
  • 115 700 руб. /чел. при группе 4 человека;
  • 95 850 руб. /чел. при группе 6 человек.

Даты – по запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Листвянки

На автобусеМожно с детьмиДжип-турыВсе туры6-дневные туры

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