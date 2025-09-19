Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
19 сен в 09:00
1 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
15 сен в 10:00
16 сен в 12:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магнитогорск как символ индустриализации
Откройте для себя индустриальное наследие Магнитогорска. Узнайте, как создавался город и металлургический комбинат в 30-е годы
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
5666 ₽ за всё до 3 чел.
