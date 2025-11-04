Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
11 дек в 09:30
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталина4 ноября 2025Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»Дата посещения: 28 октября 2025Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались!
- ППикалова5 декабря 2025С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось то, что можно выбрать
- ВВладимир27 октября 2025Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
- ТТатьяна13 октября 2025Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А
- ООльга6 октября 2025Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
- ЮЮлия9 августа 2025Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное
- ССветлана5 августа 2025Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о
- ТТатьяна27 июля 2025Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его
- ЮЮлия24 июня 2025Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
- ВВасилина23 июня 2025Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
и достопримечательности
- ССергей17 июня 2025Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим
- ТТатьяна12 июня 2025Очень всё понравилось
- ЕЕвгения11 июня 2025Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
- ООльга28 марта 2025Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
