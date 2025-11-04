Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник «Первая палатка»» в Магнитогорске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
На машине
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Узнать Магнитогорск за 3 часа
На машине
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Познакомьтесь с Магнитогорском: от Первой палатки до Немецкого квартала, через историю и архитектуру города
11 дек в 09:30
12 дек в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталина
    4 ноября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Дата посещения: 28 октября 2025
    Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались!
    читать дальше

    Купили шикарные вкуснейшие пирожные! Захотелось ещё раз вернуться в город и съездить на другие экскурсии с Эльвирой! Спасибо огромное за экскурсию!

  • П
    Пикалова
    5 декабря 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось то, что можно выбрать
    читать дальше

    конкретное время. Нас забрали в назначенном месте, на машине прокатились по всему городу и совершили "восхождение" на Магнитную гору. Эльвира замечательный рассказчик, любящий свой город! Архитектура города впечатлила! Спасибо!

    С момента выезда из гостиницы до поезда оставалось несколько часов, замечательно заполнили это время экскурсией! Понравилось
  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А
    читать дальше

    какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.

    Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
    И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное
    читать дальше

    чувство юмора, любовь к родному городу -все это сделала наше знакомство с Магнитогорском запоминающимся. Могу смело рекомендовать Дениса, как замечательного гида и приятного человека!

  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
    Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о
    читать дальше

    нём рассказать доступно понятно и захватывающе!
    Я думала, ну что можно посмотреть в этом городе, ну расскажут мне про ММК, покажут несколько памятников и всё. Я очень ошибалась!
    Денис лучший гид из всех, которых я когда либо слушала (и в России и за границей)!
    Если вы будете хотя бы один день в этом городе, я рекомендую заказать у него экскурсию, которая пролетит незабываемо на одном дыхании.
    Спасибо огромное!

    Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его
    читать дальше

    переулкам и дворам, показал и основные достопримечательности и какие-то места и локации, про которые нам не «расскажет» никакой интернет. Все было очень личностно, душевно, показано и рассказано с любовью к своему родному городу.

  • Ю
    Юлия
    24 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
    Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
  • В
    Василина
    23 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
    Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
    и достопримечательности
    читать дальше

    города. Рассказал об Истории развития города и текщем положений.
    Тема соответствовала содержанию.
    Грандиозный по своим масштабам и деятельности завод, было интересно посмотреть на него с разных точек в городе.
    Денис коммуникабельный, внимательный и заботливый.
    Помог сориентироваться, куда сходить, подсказал в какое место лучше подьехатб на озеро Банное, чтобы взять на прокат сапы.
    И отличное место, где готовят потрясающий шашлык из баранины и хачапури на шампуре на углях!
    Рекомендую!

  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим
    читать дальше

    свой город и с удовольствием продемонстрировавшим нам самые интересные места Магнитогорска. 3 часа пролетели незаметно! Машина очень комфортная! Нам даже подарили по бутылочке холодной воды, что в условиях жаркой погоды было особенно актуально. Очень и очень рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    12 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Очень всё понравилось
    Очень всё понравилось
  • Е
    Евгения
    11 июня 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 марта 2025
    Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
    Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.

