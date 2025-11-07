Аул-призрак Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу, предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в историю и культуру региона.
Программа включает посещение Гимринского тоннеля, оборонительной башни и лазурного Ирганайского водохранилища. Завершает тур Салтинский водопад - единственный подземный водопад России. Экскурсия подходит для любителей активного отдыха и приключений
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальная архитектура аула-призрака
- 🌊 Лазурное Ирганайское водохранилище
- 🏰 Историческая Гимринская башня
- 💧 Единственный подземный водопад России
- 🗺 Насыщенная программа для активных туристов
Что можно увидеть
- Гамсутль
- Салтинский водопад
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
Описание экскурсииГимринский тоннель и оборонительная башня Наш путь лежит через самый длинный автодорожный тоннель на территории России — Гимринский. Его протяженность более 4 километров. Недалеко от села Гимры мы остановимся около суровой оборонительной башни— Гимринской, построенной в XIX веке. В этом месте погиб первый имам Дагестана Газимагомед. Ирганайское водохранилище Следующей нашей остановкой станет Ирганайское водохранилище. Чистейшая вода лазурного оттенка в окружении высоких гор и зеленых деревьев никого не оставит равнодушным. Но история появления водохранилища крайне трагична. И я обязательно вам ее расскажу. Гамсутль Дальше наш путь лежит в одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Гамсутль расположился в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Салтинский водопад И закончим наш тур уникальным памятником природы республики Дагестан — Салтинским водопадом, единственным подземный водопадом России
среда, четверг, пятница, суббота в 07:00 (сбор группы в 06:45)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайская ГЭС (внешний осмотр)
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС (внешний осмотр)
- Андалалская башня
- Гунибское водохранилище
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Салтинский водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: среда, четверг, пятница, суббота в 07:00 (сбор группы в 06:45)
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась 👍 Ренат профессионал своего дела, много чего интересного рассказал, везде успели хотя расстояния между локациями были не маленькие. Благодарим за экскурсию и положительные эмоции 🤝
Р
Раиса
6 ноя 2025
Увидели все, и даже больше, за это отдельное спасибо гиду Тимуру ❤️ шикарная красота, организация на высоте, а какой был обед с потрясающим видом!
Л
Ляйля
5 ноя 2025
Эта экскурсия-самое приятное потрясение в моей жизни. Во-первых подъем, я не знаю, как, но мы его осилили, причём наш гид Васиф вместе с нами шагал наверх, попутно рассказывая об этом
О
Олег
3 ноя 2025
Отличное путешествие, все понравилось!
Тимур прекрасный гид и все интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы.
А
Анастасия
3 ноя 2025
Экскурсия довольно насыщенная, возят по интересным местам и получалось раньше других групп. Посетиои несколько ГЭС, Салтинский водопад. Посмотрели на Гуниб, там же обедали, обед очень сытный и вкусный. Главным событием
А
Александр
2 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу и водителю Исмаилу за чудесный светлый веселый день тура, в гамсутоль и не только, рассказал много интересного поддерживал нас ухаживал за всеми, экскурсия была не забываемой. Спасибо Спутнику!
С
Света
29 окт 2025
Столько сколько показывают и рассказывают гиды спутника за день ты себе не организуешь сам.
Гид в Ауле у нас был местный житель этого аула, ему лет 70, он сам жил в
Д
Дарья
29 окт 2025
Великолепная экскурсия, всё очень понравилось! Невероятные виды, которые не могут оставить равнодушным! В этом туре мы успели посмотреть очень много разных завораживающих мест! Хочется отдельное спасибо сказать нашему гиду Тимуру.
Ю
Юлия
26 окт 2025
Отличная экскурсия, спасибо гиду Мурату за юмор, интересные рассказы и аккуратную езду по серпантина! Всё чётко, показал, рассказал, обозначил все тайминг. Нам осталось только наслаждаться видами гор, водохранилищ, террас с абрикосовым садами, прекрасным Гамсутлем и вкусным обедом с традиционными блюдами. Рекомендую непременно эту экскурсию всем.
О
Оксана
24 окт 2025
С
Сергей
22 окт 2025
Я
ЯНА
20 окт 2025
Спасибо огромное Тимуру, отличный водитель, интересный экскурсовод, поездка была очень интересной и запоминающейся, отдельное спасибо за очень вкусный обед в горах! Мы в полном восторге!!!!
r
romascho
18 окт 2025
К
Кельмаев
18 окт 2025
А
Анна
17 окт 2025
Спасибо гиду за интересную экскурсию, он настоящий профессионал своего дела🥰
Входит в следующие категории Махачкалы
