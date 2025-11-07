читать дальше

этом ауле и покинул его в 2015. И если б мы пришли своими ногами в этот Аул, увидели бы просто картинку без истории. Плюс организации местного обеда в колоритном месте это тоже фантастика. Гид просто позвонил сказал Фатима, готовь стол, везу людей к тебе.

Купив экскурсию от спутника, ты целый день в ожидании, а что же ещё будет, что ещё заготовлено. Это как ожидание подарка в детстве на новый год, предвкушение чего то вау, что во взрослом возрасте у нас уже не бывает. Так все подарки мы делаем себе сами.

Отдельное спасибо гиду Тимуру.