После раннего завтрака стартуем к первой точке нашего маршрута. Посетим бархан Сарыкум высотой около 262 метров. Сделав сочные снимки здесь, доберёмся до Сулакского каньона, простирающегося на 53 километра. Посетим смотровые площадки, желающие смогут покататься на квадроциклах рядом с достопримечательностью (за дополнительную плату). После заглянем в форелевое хозяйство, где пообедаем свежеприготовленной рыбой.

Далее мы спустимся к реке Сулак и на катере доберёмся до построенной в каньоне плотине. Осмотрим каньон изнутри и снова поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться захватывающими видами.

После этого поедем вдоль Чиркейского водохранилища: наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России. Вечером прибудем в село Хунзах, где остановимся на ночь в гостевом доме.