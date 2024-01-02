Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности

Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в недельное путешествие по Дагестану, в течение которого вы посетите самые известные локации.

Мы увидим древнюю архитектуру и современную жизнь городов республики, уникальные водопады и крепость, входящую в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по аулу-призраку Гамсутль, заглянем в Карадахскую теснину, посмотрим на экраноплан «Лунь».

Также вы поучаствуете в мастер-классе по керамике и продегустируете игристые вина или коньячные изделия на заводе.

Атмосфера гостеприимства, вкуснейшие национальные блюда и море впечатлений — всё это ждёт вас в Дагестане.
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Ближайшие даты:
2
янв
10
янв
20
фев
27
фев
6
мар
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Описание

Организационные детали

Список вещей:

Сумка, рюкзак или чемодан объёмом не больше 60 литров
Удобная куртка с капюшоном
Флисовая кофта или свитер
Удобные штаны или джинсы для прогулок
Удобная обувь (ботинки или кроссовки)
3 Футболки/водолазки
Спортивные носки (4 пары)
Головной убор
Полотенце
Тапочки для душа
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Портативная зарядка

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Махачкалу

Начинаем знакомство с республикой Дагестан. Встречаемся в Махачкале и отправляемся изучать окрестности. Увидим местный рынок и супермаркет, напоминающий Тадж-Махал, и Джума-мечеть. Прогуляемся по набережной Каспийского моря и посмотрим на памятник Махачу Дахадаеву, в честь которого назван город. Обязательно зайдём в лучшие заведения Махачкалы, чтобы попробовать национальные блюда: хинкал, чуду, ботиши и урбеч.

Позже желающие смогут посетить музеи. Переночуем в Махачкале.

Добро пожаловать в МахачкалуДобро пожаловать в МахачкалуДобро пожаловать в МахачкалуДобро пожаловать в Махачкалу
2 день

Бархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, Хунзах

После раннего завтрака стартуем к первой точке нашего маршрута. Посетим бархан Сарыкум высотой около 262 метров. Сделав сочные снимки здесь, доберёмся до Сулакского каньона, простирающегося на 53 километра. Посетим смотровые площадки, желающие смогут покататься на квадроциклах рядом с достопримечательностью (за дополнительную плату). После заглянем в форелевое хозяйство, где пообедаем свежеприготовленной рыбой.

Далее мы спустимся к реке Сулак и на катере доберёмся до построенной в каньоне плотине. Осмотрим каньон изнутри и снова поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться захватывающими видами.

После этого поедем вдоль Чиркейского водохранилища: наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России. Вечером прибудем в село Хунзах, где остановимся на ночь в гостевом доме.

Бархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, ХунзахБархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, ХунзахБархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, ХунзахБархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, ХунзахБархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, ХунзахБархан Сарыкум, водная прогулка по Сулакскому каньону, Хунзах
3 день

Водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и Гуниб

Сегодня исследуем достопримечательности близ Хунзаха. Полюбуемся водопадом Тобот и осмотрим расположенную рядом с ним Хунзахскую крепость. Затем посетим ущелье Каменная чаша.

После этого продолжим маршрут вглубь горного Дагестана. Сделаем остановку в селе Датуна, где увидим важный архитектурный памятник — христианский храм X века.

Далее нас ждёт прогулка между скалами в Карадахской теснине — уникальном ущелье, пробитом водами реки Квартах.

Вечером доберёмся до села Гуниб. Здесь сможем увидеть знаменитую Гунибскую крепость, подземную мечеть Шамиля, арку Шамиля и мемориал «Журавли», отсылающий к стихотворению Расула Гамзатова.

Поужинаем в этнокафе и переночуем в гостевом доме.

Водопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и ГунибВодопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и ГунибВодопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и ГунибВодопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и ГунибВодопад Тобот, Каменная чаша, Карадахская теснина и Гуниб
4 день

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

В первой половине дня поедем в аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте 1500 метров. После этого вернёмся в Гуниб, пообедаем и поедем к Салтинскому водопаду, который находится внутри пещеры.

Полюбовавшись водопадом, вечером приедем в Гуниб и отдохнём после насыщенного дня.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадАул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
5 день

Сёла Балхар и Кубачи, ночлег в Дербенте

В этот день отправимся знакомиться с народными промыслами. Первая точка маршрута — село Балхар, известное своим гончарным ремеслом. Здесь нас ждёт мастер-класс от мастериц. Вам покажут, как изготавливается керамика, и вы сможете сами поработать с глиной. Попробуем знаменитый хлеб из балхарских печей и поедем дальше в село Куниб. Это место славится своими металлическими изделиями: оружием и украшениями. Заглянем в музей, где представлены работы ювелиров и оружейников, поднимемся на старинную оборонительную башню и понаблюдаем за работой потомственного кузнеца.

После этого доберёмся до Дербента и переночуем там.

Сёла Балхар и Кубачи, ночлег в ДербентеСёла Балхар и Кубачи, ночлег в ДербентеСёла Балхар и Кубачи, ночлег в ДербентеСёла Балхар и Кубачи, ночлег в Дербенте
6 день

Знакомство с Дербентом: крепость Нарын-Кала

Этот день посвятим прогулке по Дербенту. Нас ждёт экскурсия в персидской крепости Нарын-Кала VIII-XVI вв. Мы также увидим шиитскую Джума-мечеть, старинные кварталы, здание девичьей бани и синагогу.

Во второй половине дня отправимся на завод игристых вин или завод коньячных изделий, где вы сможете продегустировать напитки.

Вечером насладимся прогулкой по набережной и закатом.

Знакомство с Дербентом: крепость Нарын-КалаЗнакомство с Дербентом: крепость Нарын-КалаЗнакомство с Дербентом: крепость Нарын-КалаЗнакомство с Дербентом: крепость Нарын-Кала
7 день

Экраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в Махачкалу

Утром у вас будет свободное время, которое вы можете посвятить прогулке по Дербенту, отдыху на пляже, посещению рынка или музеев. Рекомендуем заглянуть в музей Петра I, музей ковра или в дом-музей декабриста А. А. Бестужева-Марлинского.

После этого мы отправимся в место, где сейчас находится экраноплан «Лунь» — уникальный образец советской ударной техники.

Далее доберёмся до Каспийска, где осмотрим 8-й цех завода «Дагдизель», который служил испытательной станцией морского оружия. До объекта мы доплывём на лодке, ведь он расположен в море.

Затем нас ждёт обратный путь в Махачкалу. До новых встреч!

Экраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в МахачкалуЭкраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в МахачкалуЭкраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в МахачкалуЭкраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в МахачкалуЭкраноплан «Лунь», Каспийск и возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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