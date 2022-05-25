02:00 – 03:00 Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод.

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

В Республике Дагестан нас ждет увлекательное путешествие в Сулакском каньоне.

Направляемся к реке Сулак, одной из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

При благоприятной погоде у Вас будет возможность прокатиться по Сулакскому каньону на катере (доп. плата)

Смотровые площадки на Сулакский каньон, на Чиркейскую ГЭС и водохранилище.

Форелевое хозяйство.

Обед (доп.плата, 400-600 руб./чел.).

Приезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).