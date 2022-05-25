Большое путешествие по Дагестану

Самый южный, колоритный и многонациональный регион России

5
3 отзыва
Самый южный, колоритный и многонациональный регион России.

Тут есть всё – ласковое Каспийское море, бесконечные песчаные пляжи, мягкий климат, величественные горы и памятники древней архитектуры, горные аулы и неизменное кавказское гостеприимство.
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Большое путешествие по Дагестану
Ближайшие даты:
20
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • головокружительные виды – смотровые площадки на Сулакский каньон, на Чиркейскую ГЭС и водохранилище;
  • местный колорит – увидим уникальный уклад жизни местных жителей, попробуем национальную кухню, познакомимся с изделиями мастеров, веками славящее свое дело;
  • древняя культура – прогуляемся по узким улочкам древних аулов, которые не забыли еще события минувших тысячелетий, увидим старинные кварталы и башни 13 века.

Программа тура по дням

1 день
Сулакский каньон

02:00 – 03:00 Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод.

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

В Республике Дагестан нас ждет увлекательное путешествие в Сулакском каньоне.

Направляемся к реке Сулак, одной из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

При благоприятной погоде у Вас будет возможность прокатиться по Сулакскому каньону на катере (доп. плата)

Смотровые площадки на Сулакский каньон, на Чиркейскую ГЭС и водохранилище.

Форелевое хозяйство.

Обед (доп.плата, 400-600 руб./чел.).

Приезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
2 день
Дербент

08:00 — 09:00 Завтрак (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту. Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя доарабская цитадель, часть Дербенской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть, морская набережная (Доп.плата за входные билеты).

Обед (доп. плата 300-500 руб./чел.).

Свободное время.

Если погода позволит, обязательно искупайтесь в Каспийском море и отдохните на песчаном пляже.

Ужин (доп. плата)..

ДербентДербентДербентДербент
3 день
с. Кубачи

08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд в высокогорное селение Кубачи на целый день.

От г. Дербента расстояние 90 км.

Изделия кубачинских мастеров веками пленят своей красотой и оригинальностью.

Это удивительное место ещё с очень давних времён славится высококачественным изготовлением оружия, кольчуг, сувениров и ювелирных изделий.

Будет возможность приобрести в магазинах и у мастеров кубачинские изделия из серебра.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирехгеран (доп.плата, входные билеты).

Обед с национальной кухней в семье кубачинца (доп.плата).

Возвращение группы в г. Дербент.

Ужин (доп. плата).

с. Кубачис. Кубачис. Кубачис. Кубачи
4 день
с. Гуниб

08:00 — 09:00 Завтрак (входит в стоимость). 

Выезд в с. Гуниб на целый день.

Историческая часть селения связано с кавказской войной.

Гунибская крепость, Беседка Шамиля, Царская поляна, музей памятник Журавлей (доп.оплата, входные билеты).

Обед (доп.плата).

Возвращение группы в г. Дербент.

Ужин (доп. плата).

с. Гунибс. Гунибс. Гуниб
5 день
с. Ахты

08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд в с. Ахты на целый день.

Родина героического эпоса лезгинских народов Шарвили.

Термальные источники с минеральными водами (доп. плата ).

Арочные мосты, Краеведческий музей (доп. плата, входные билеты ).

Обед (доп.плата).

Возвращение группы в г. Дербент.

Ужин (доп. плата).

с. Ахтыс. Ахтыс. Ахты
6 день
Бархан Сары-Кум

08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

По дороге, заглянем еще в одно уникальное место.

Это знаменитый Бархан Сары-Кум – уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. (доп.плата, входные билеты).

Возвращение группы домой.

Бархан Сары-КумБархан Сары-КумБархан Сары-Кум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Двухместное Доплата за одноместное 
27 000 7 500

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд микроавтобусом или автобусом туркласса
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 5 ночей в гостинице г. Дербента (номера стандарт)
  • Питание: 5 завтраков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды/Махачкалы и обратно
  • Питание: обеды и ужины – 300-600 руб. /чел.
  • Национальный обед в семье кубачинца – 500 руб. /чел.
  • Катание на катере по реке Сулак – 1 000 руб. /чел.
  • Входные билеты: г. Дербент – 500 руб. /чел. Аул Кубачи – 500 руб. /чел. с. Гуниб – 500 руб. /чел. с. Ахты – 500 руб. /чел. Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел. .
  • Г. Дербент – 500 руб. /чел.
  • Аул Кубачи – 500 руб. /чел.
  • С. Гуниб – 500 руб. /чел.
  • С. Ахты – 500 руб. /чел.
  • Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел.
Место начала и завершения?
г. Лермонтов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Место и время сбора:

г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 23:00

г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 24:00 часа ночи

г. Ессентуки Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 00:30 часов ночи

г. Железноводск, пл. Ленина в 00:30 часов ночи

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" в 00:30 часов ночи

г. Пятигорск. пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 01:00 ночи

Встреча туристов по данной программе возможна: аэропорт г. Минеральные Воды, г. Нальчик, г. Владикавказ, г. Махачкала.

Место и время окончания тура:

Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00-02:00 часа ночи.

Высадка туристов осуществляется в местах сбора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
25 мая 2022
Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.
Н
21 мая 2022
Спасибо Геннадию- водитель-профи и Ирине за отзывчивость и гибкость в организации тура (я заменила вылет из другого города и Ирина организовала тур индивидуально под мой запрос, все отследила и заказала такси!)
Процветания вам! Рекомендую смело
О
17 мая 2022
Организация на высшем уровне! Начиная с водителя, Геннадий, отличный парень, подъехал минута в минуту, Гиды Алина в Грозном и Назир в Дербенте самые лучшие и они достались нам). Нам не только понравилась профессиональные рассказы об обектах посещений, но они с удовольствием отвечали на наши личные интересующие вопросы. Проживали правда мы не в одном отеле, но нам с подругой понравилось очень и место, новая набережная с хорошими ресторанами, и добрые местные люди)) Обязательно порекомендую своим знакомым Вас и постараюсь воспользоваться Вашими услугами ещё.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры

Похожие туры в Махачкале

Путешествие в древний Дербент
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом. Самому древнему
от 25 000 за всё до 5 чел.
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
205 000 за 1 человека
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кочевник
Кочевник
5
5 отзывов
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы
от 14 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Курбан
Курбан
4.6
12 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
30 июня
2 июля
8 июля
9 июля
7 800 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
11 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Идрис
Идрис
5
2 отзыва
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
3 июля
7 июля
11 июля
14 июля
14 940 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
Нет отзывов
Путешествие в тропический лес Дагестана
Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта экскурсия для вас! Я
Завтра
26 июня
28 июня
29 июня
от 13 000 за всё до 4 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
15 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий
от 25 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Ботлихский район
15 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Путешествие в Ботлихский район
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское
Завтра
2 июля
9 июля
16 июля
3 500 за 1 человека
Путешествие в древний город Дербент
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
4
2 отзыва
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
от 12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Amirov-Tour
Amirov-Tour
Нет отзывов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Нас ждет путешествие в древний город Дербент
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кочевник
Кочевник
Нет отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно проваливается сквозь
от 12 000 за всё до 2 чел.
Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
5 отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России. Республику невозможно изучить за один день
4 июля
11 июля
18 июля
50 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ