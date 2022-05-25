Преимущества этого путешествия:
02:00 – 03:00 Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод.
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
В Республике Дагестан нас ждет увлекательное путешествие в Сулакском каньоне.
Направляемся к реке Сулак, одной из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.
При благоприятной погоде у Вас будет возможность прокатиться по Сулакскому каньону на катере (доп. плата)
Смотровые площадки на Сулакский каньон, на Чиркейскую ГЭС и водохранилище.
Форелевое хозяйство.
Обед (доп.плата, 400-600 руб./чел.).
Приезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
08:00 — 09:00 Завтрак (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту. Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя доарабская цитадель, часть Дербенской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть, морская набережная (Доп.плата за входные билеты).
Обед (доп. плата 300-500 руб./чел.).
Свободное время.
Если погода позволит, обязательно искупайтесь в Каспийском море и отдохните на песчаном пляже.
Ужин (доп. плата)..
08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд в высокогорное селение Кубачи на целый день.
От г. Дербента расстояние 90 км.
Изделия кубачинских мастеров веками пленят своей красотой и оригинальностью.
Это удивительное место ещё с очень давних времён славится высококачественным изготовлением оружия, кольчуг, сувениров и ювелирных изделий.
Будет возможность приобрести в магазинах и у мастеров кубачинские изделия из серебра.
Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирехгеран (доп.плата, входные билеты).
Обед с национальной кухней в семье кубачинца (доп.плата).
Возвращение группы в г. Дербент.
Ужин (доп. плата).
08:00 — 09:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд в с. Гуниб на целый день.
Историческая часть селения связано с кавказской войной.
Гунибская крепость, Беседка Шамиля, Царская поляна, музей памятник Журавлей (доп.оплата, входные билеты).
Обед (доп.плата).
Возвращение группы в г. Дербент.
Ужин (доп. плата).
08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд в с. Ахты на целый день.
Родина героического эпоса лезгинских народов Шарвили.
Термальные источники с минеральными водами (доп. плата ).
Арочные мосты, Краеведческий музей (доп. плата, входные билеты ).
Обед (доп.плата).
Возвращение группы в г. Дербент.
Ужин (доп. плата).
08:00 – 09:00 Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
По дороге, заглянем еще в одно уникальное место.
Это знаменитый Бархан Сары-Кум – уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. (доп.плата, входные билеты).
Возвращение группы домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|27 000
|7 500
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора:
г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 23:00
г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 24:00 часа ночи
г. Ессентуки Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 00:30 часов ночи
г. Железноводск, пл. Ленина в 00:30 часов ночи
г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" в 00:30 часов ночи
г. Пятигорск. пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 01:00 ночи
Встреча туристов по данной программе возможна: аэропорт г. Минеральные Воды, г. Нальчик, г. Владикавказ, г. Махачкала.
Место и время окончания тура:
Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00-02:00 часа ночи.
Высадка туристов осуществляется в местах сбора.