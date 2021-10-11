Встретим вас в аэропорту и отправимся в аул Зубутли. Здесь удивительный климат и растёт множество фруктовых деревьев: персики, черешня, инжир и айва. Затем спустимся к Сулакскому каньону и за доплату прокатимся по нему на катерах.

Добавим щепотку экстрима: желающие смогут покататься на качелях над пропастью!

После обеда побываем на закрытой смотровой площадке в посёлке Дубки, а затем сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» — скальном выступе.

Выпьем чашечку кофе, сваренного в турке на свежем воздухе. Перед глазами у нас будет лазурь Чиркейского водохранилища — и никакие кофейни и рестораны не сравнятся.

Вечером прибудем в село Гуниб, заселимся в номера и поужинаем.