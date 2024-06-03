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интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!