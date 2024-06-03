Экскурсии по набережной Махачкалы

Найдено 9 экскурсий в категории «Набережная» в Махачкале, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Памятник техники, размещённый на берегу Каспийского моря»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«Наконец, погуляем по обновленной набережной и насладимся прибоем Каспия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
«Прогуляетесь по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Набережная — мы погуляем по современной набережной, наслаждаясь каспийскими пейзажами и арт-объектами от команды Покраса Лампаса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
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    по образованию археолог и поэтому рассказывал научную информацию. Крепость Нарын-Кала- потрясающая! Хочется отметить аккуратное и безопасное вождение водителя. Рекомендую, очень понравилась данная экскурсия.

  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень все понравилось, гид отличный, покормили супер, всем советую
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
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    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • И
    Ильмира
    24 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
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    этой замечательной земле, сделайте это в сопровождении Марианны. Восхитительная женщина, прекрасный рассказчик, досконально знающая все обо всем, настоящий профессионал! Как чудесно звучат в ее устах стихи национальных поэтов! Это музыка! Добрейший человек, болеющий душой за свой край и всех ее обитателей, в том числе животных! Вместе с ней переживаем за судьбу кошечки! Надеюсь, она нашлась…. Здоровья Вам, Марианна! Будем вспоминать прекрасное время, проведенное с Вами! Всем рекомендую эту замечательную экскурсию и этого незабываемого гида!

  • О
    Олег
    18 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально. Марианна -наш гид- мало
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    того что очень симпатичная женщина, отлично водит машину по их бешеным дорогам, так еще и обладает поистине всеобъемлющими знаниями по городу. Мы посмотрели все основные достопримечательности города, прошлись по центральным площадям и паркам, полюбовались концертом к Дню победы, проехались по старым улицам. Нам очень понравилось, так что с чистой совестью рекомендую и гида, и саму экскурсию всем путешествующим.

    Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
    Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас был всего один день
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    в Махачкале, поэтому надо было максимально грамотно распределить это время по дню. Пересмотрели достаточно много предложений на этой площадке. В итоге все сложилось наилучшим образом. Что мы искали: комфортный автомобиль бизнес-класса, аккуратное вождение, умницу-гида, способного ответить на все вопросы, согласованный под нас маршрут, чтобы в короткое время посмотреть все интересное в Дербенте, и успеть вернуться в Махачкалу, чтобы попасть на рынок и докупить подарки). Что мы получили: Тойоту-камри, вождение -10 баллов+, маршрут по самым акцентным местам Дербента, «без размазывания» подробностей и отвлечений на «свои точки», и ооочень приятного гида! Юсуф крайне выдержанный, порядочный и приятный в общении человек. Спасибо! Вы - топ команда ❤️

    Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Очень приятно было общаться с Марианной! Рассказывала очень интересно, посоветовала отличное место для обеда! Мы остались довольны 😊 спасибо!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Благодарим Султана за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. За внимательное отношение к группе. Отдельно спасибо за то, что помог нам добраться в отель-вызвал такси.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Набережная»

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  4. Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
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Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ирганайское водохранилище
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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Набережная" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 19 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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