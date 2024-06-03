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Групповая
11 часов
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Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Памятник техники, размещённый на берегу Каспийского моря»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«Наконец, погуляем по обновленной набережной и насладимся прибоем Каспия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
«Прогуляетесь по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Набережная — мы погуляем по современной набережной, наслаждаясь каспийскими пейзажами и арт-объектами от команды Покраса Лампаса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
- ААнастасия2 июня 2024Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
- ЭЭльвира29 мая 2024Очень все понравилось, гид отличный, покормили супер, всем советую
- ННаталья28 мая 2024Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
- ССвета27 мая 2024Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
- ИИльмира24 мая 2024Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
- ООлег18 мая 2024Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально. Марианна -наш гид- мало
- ЛЛюдмила14 мая 2024Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас был всего один день
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятно было общаться с Марианной! Рассказывала очень интересно, посоветовала отличное место для обеда! Мы остались довольны 😊 спасибо!
- ИИрина13 мая 2024Благодарим Султана за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. За внимательное отношение к группе. Отдельно спасибо за то, что помог нам добраться в отель-вызвал такси.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Набережная»
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