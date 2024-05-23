Село Гуниб – экскурсии в Махачкале

Найдено 26 экскурсий в категории «Село Гуниб» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500 за человека
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
28 880 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
19 000 за человека
По тропам Александра Второго в Гунибский район
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
    Прекрасная организация тура. Комфортное авто, приятная беседа, красивые локации. Мухтар - потрясающий гид, узнали много нового об истории, культуре и реальной жизни Дагестана. От поездки остались прекрасные фотографии и чувство, что непременно надо вернуться.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
    Огромное спасибо Шамилю за потрясающие впечатления от экскурсии и экскурсовода) Очень рекомендую! Очень интересно рассказывал, много шутил, подбадривал во время пешего подъема. Красота просто завораживающая, обязательно вернемся)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
    Одно из приятных впечатлений о Дагестане - это гостеприимный и отзывчивый народ. Именно таким душевным, добрым и очень ответственным и
    читать дальше

    оказался наш сопровождающий Сулейман. Приехал вовремя, выполнил все пункты нашей договорённости, прислушивался к нашим пожеланиям. Выросший в горах, он чувствует себя здесь как рыба в воде. Аккуратно водит, что немаловажно на дагестанских серпантинах. В путешествии с нами был 8-летний ребёнок, так Сулейман взял полностью опеку на себя, помогал ему подняться до Гамсутля, надёжно держал за руку у края пропасти в опасных местах. В общем стал нашим надёжным проводником в туре, на которого можно положиться во всём. Кроме того, подсказывал интересные локации для фото и сам делал отличные фотографии. А само путешествие подарит вам сказочные нереальные виды, которые поразят вас до глубины души. Если вернемся в Дагестан, то путешествовать поедем только в сопровождении Сулеймана!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
    Спасибо большое за супер тур) Сулейман показал все самые скрытые и красивые места Дагестана Очень добрый и вежливый человек Нам все очень понравилось 🥰 Обязательно обратимся еще раз
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
    Наша поездка- просто супер! Спасибо нашему гиду-Гаджи. Столько истории, столько вопрос от нас, и не один вопрос не был пропущен
    читать дальше

    мимо. Вся наша поездка-по нашему заказу!!!!! А сколько бонусов!!!! У нас был минимум времени, но мы увидели и услышали максимум!!! Просто всем рекомендую!!!

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
    Отличная экскурсия на комфортном автомобиле, получили море впечатлений и огромное удовольствие от путешествия! Нам удалось побывать в локациях без толп туристов, что позволило сделать много красивых фото. Спасибо Сулейману за экскурсию, нам всё очень понравилось и обязательно вернемся:)
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    Гунибское плато: едем в гости к аварцам
    Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.
  • Г
    Галина
    18 ноября 2023
    Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
    Если вы хотите не только узнать, но и влюбиться в Дагестан и его жителей, то Андрей вам обеспечит такое состояние
    читать дальше

    "ВАУ!!!", которое своим послевкусием будет (и мы уверены!) долгие годы напоминать вам эти моменты удивительного счастья! Харизматичный, внимательный, невероятно ответственный Андрей - опытный надёжный водитель, интересно и широко преподносит исторические факты, соотнося рассказ о традициях народа с современной жизнью Дагестана. Прекрасный рассказчик, невероятно оптимистичный и с чувством юмора, умеет выбрать великолепные локации для фотосессии и сделать роскошные фотографии и видео для своих гостей👍👍👍👍👍

  • О
    Оксана
    13 ноября 2023
    Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
    Поездка в Гуниб была неожиданным решением в 5 утра и уже утром 6 ноября я еду в Гуниб. Благодарность Маржанат за оперативность и Руслану за гибкость по маршруту.
    Поездка в Гуниб была неожиданным решением в 5 утра и уже утром 6 ноября я едуПоездка в Гуниб была неожиданным решением в 5 утра и уже утром 6 ноября я еду
  • А
    Анастасия
    15 октября 2023
    Невероятный Дагестан
    Отличная поездка, благодарю за комфортное сопровождение на красивом маршруте:)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гуниб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Гуниб и Карадахская теснина за один день
  2. Гунибское плато: едем в гости к аварцам
  3. Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
  4. Невероятный Дагестан
  5. Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Гуниб" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 3 500 до 28 880 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Село Гуниб», 131 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам