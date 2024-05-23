По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 36 отзывов Гуниб и Карадахская теснина за один день Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой 14 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Гунибское плато: едем в гости к аварцам Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле 16900 14 365 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 5 отзывов Невероятный Дагестан Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане Начало: У вашего отеля 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии 14 940 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль Начало: Только после бронирования Расписание: Каждый день 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 17000 15 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 11 часов 17 отзывов Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра от 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день Начало: Аэропорт Махачкалы Расписание: Ежедневно с 08:00 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно 8:00,9:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля Начало: По договорённости Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: По договорённости, включая аэропорт Расписание: Каждый день от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ... 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов В гости к горцам Начало: Махачкала Расписание: Ежедневно в 8:00 20 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов Гуниб и Карадахская теснина за 1 день Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно в 8 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи Начало: У вашего отеля 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск... 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского Расписание: во вторник и пятницу в 08:00 3 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии Начало: У ТЦ «Миркато» 28 880 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана Начало: у вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Гунибский район: по тропам императора Александра II Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне 13 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день Начало: Пр-т Акушинского, 100 Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00 19 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов По тропам Александра Второго в Гунибский район Начало: Забираем от гостиницы заказчика Расписание: Ежедневно по запросу от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день Начало: У вашего отеля 14 000 ₽ за всё до 4 чел.