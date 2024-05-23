1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
28 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 мая 2024Прекрасная организация тура. Комфортное авто, приятная беседа, красивые локации. Мухтар - потрясающий гид, узнали много нового об истории, культуре и реальной жизни Дагестана. От поездки остались прекрасные фотографии и чувство, что непременно надо вернуться.
- ЕЕлена22 мая 2024Огромное спасибо Шамилю за потрясающие впечатления от экскурсии и экскурсовода) Очень рекомендую! Очень интересно рассказывал, много шутил, подбадривал во время пешего подъема. Красота просто завораживающая, обязательно вернемся)
- ООльга13 мая 2024Одно из приятных впечатлений о Дагестане - это гостеприимный и отзывчивый народ. Именно таким душевным, добрым и очень ответственным и
- ММарина11 мая 2024Спасибо большое за супер тур) Сулейман показал все самые скрытые и красивые места Дагестана Очень добрый и вежливый человек Нам все очень понравилось 🥰 Обязательно обратимся еще раз
- ННаталья4 мая 2024Наша поездка- просто супер! Спасибо нашему гиду-Гаджи. Столько истории, столько вопрос от нас, и не один вопрос не был пропущен
- ЕЕлена4 мая 2024Отличная экскурсия на комфортном автомобиле, получили море впечатлений и огромное удовольствие от путешествия! Нам удалось побывать в локациях без толп туристов, что позволило сделать много красивых фото. Спасибо Сулейману за экскурсию, нам всё очень понравилось и обязательно вернемся:)
- ООлег24 апреля 2024Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.
- ГГалина18 ноября 2023Если вы хотите не только узнать, но и влюбиться в Дагестан и его жителей, то Андрей вам обеспечит такое состояние
- ООксана13 ноября 2023Поездка в Гуниб была неожиданным решением в 5 утра и уже утром 6 ноября я еду в Гуниб. Благодарность Маржанат за оперативность и Руслану за гибкость по маршруту.
- ААнастасия15 октября 2023Отличная поездка, благодарю за комфортное сопровождение на красивом маршруте:)
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гуниб»
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