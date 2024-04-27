Туры по заброшенным местам Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Заброшенные места» в Махачкале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
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    с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

  • В
    Владимир
    21 декабря 2023
    Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
    Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
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    особенно не поменялось бы. То есть на вопросы о месте, она не могла ничего ответить А про вопросы по маршруту- отсылала на водителя и скидывала ответственность. В общем, в Дагестан я еще приеду. Но с другим организатором тура

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Три насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
  • В
    Виктория
    2 сентября 2023
    Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
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    увиденного. Мой вам совет - выбирайте этот тур пока южный Дагестан не стал очень туристическим. На некоторых маршрутах мы совсем не встречали людей. Турбаза очень скромная, но виды открываются на миллион.

    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить
  • О
    Ольга
    14 июня 2023
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил
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    нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.

  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Большое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Это были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
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    хоть и ноябрь. Две ночи в горах жили в гостевых домах. Чисто, уютно, гостеприимно. Наш гид – Мухаммад доброжелателен, клиентоориентирован. Компания была очень даже комфортная. Спасибо, рекомендую!!! Ехать в горы конечно лучше весной, все зелёное.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Заброшенные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
  2. Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
  3. Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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