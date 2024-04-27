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Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 апреля 2024Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
- ВВладимир21 декабря 2023Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
- ММарина13 сентября 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеТри насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
- ВВиктория2 сентября 2023Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
- ООльга14 июня 2023Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил
- ВВиктор13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеБольшое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
- ННадежда13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеЭто были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Заброшенные места»
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