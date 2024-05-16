Речные прогулки в Махачкале

Найдено 5 туров в категории «Речные прогулки» в Махачкале, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500 за человека
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
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    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль. Был организован тур так,
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    чтобы на ночь приехать в село рядом с Гамсутлем, чтобы рано утром выйти в заброшенный аул, чтобы не было туристов. Это очень продумано и экономит для туристов кучу времени. Мы ночевали в таком шикарном месте, в доме у мельнице, журчала водичка, спали как убитые. И рано утром отправились в путь, 2 км на пазике, 2 км в пешком, Абдулла нёс тяжёлый рюкзак, в котором нас ждал сюрприз на горе, вкусный чай со сладостями, наливал чай по своим обычаям, и пили чай с шикарным видом на горы и других туристов не было, потому что мы 2 часа на дорогу потратили вечером, а другие туристы утром. Всю дорогу мы общались о достопримечательностях, о жизни, об обычаях, шутили, нашли общий язык и очень было комфортно. Абдулла отвечал на все наши вопросы, обедали в очень вкусных местах. Абдулла вам большой от нас привет и рекомендуем вас всем другим. Нам очень понравилось. У нас ещё остался Дербент не увиденный, приедем за ним😄

    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Провели отличные майские праздники с Абдуллой в Дагестане. Посетили все основные достопримечательности относительно недалеко от Махачкалы. 2 ночи жили в
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    горах, это удобно и позволило очень сильно сэкономить время на дорогу. Абдулла общительный, легко поладил с нашими детьми, они теперь от него в восторге и шлют приветы. Рассказывал много про историю дагестанских народов и тех мест, которые мы посещали, про менталитет, религию, местные обычаи. У него комфортная, большая, чистая машина, что тоже важно. В последний день погода внесла свои коррективы и был сильнейший туман, ничего не было видно дальше чем на 5 метров, дети счастливые носились и представляли себя ежиками в тумане. Абдулла предложил пока посетить местный музей и пообедать, в надежде, что погода изменится. Так и произошло, после обеда смогли посмотреть и ущелья, и водопады. Сам Дагестан красивый и величественный, местные жители встречали нас очень тепло, детей там все любят, они не раздражают даже продавцов сувениров, наоборот их еще и урбечом подкармливали, везде очень вкусная еда. Огромная отдельная благодарность за сюрприз с чаепитием при посещении села-призрака Гамсутль, вид и антураж были впечатляющими. Такие «мелочи» наполняют поездку яркими красками (хотя учитывая, что Абдулла в гору нес рюкзак с водой, чайником, посудой и газовой горелкой, не такие уж это и мелочи).

  • В
    Владимир
    21 декабря 2023
    Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
    Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
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    особенно не поменялось бы. То есть на вопросы о месте, она не могла ничего ответить А про вопросы по маршруту- отсылала на водителя и скидывала ответственность. В общем, в Дагестан я еще приеду. Но с другим организатором тура

  • А
    Алина
    13 июля 2023
    4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
    Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья - самые добрые люди,
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    встретили душевно, на протяжении всего времени были рядом и всегда рассказывали интересные истории! Скучать не было времени вообще! Тур очень активный, рассчитан на 4 дня! Каждый день нас ждало удивительное путешествие по достопримечательностям Дагестана. Побывали в тех уголках, которые не доступны для тех туристов, которые прибыли в республику без машины. Находили огромное количество километров - глаза были в восторге от пейзажей, ноги до сих пор в восторге от нагрузки! Как я уже говорила, нам очень повезло с гидом. Так, мы добавили еще несколько активностей в наше свободное время и, например, одним вечером отправились сплавляться на лодке всей командой - столько эмоций еще никогда не было! Плюс ко всему - все было настолько сбалансировано, здорово и весело, что в последний день было очень грустно расставаться со всеми! Благодарю от всей души Анистат (с этой прекрасной девушки и началось наше путешествие в Дагестан - если бы не она, мы бы никуда не поехали и никогда бы не испытали всего, что с нами произошло). Благодарю 100000000 раз нашего гида д. Мурада и его семью за радушие, интересные беседы, вкусные блюда (они всю душу вложили в эту поездку и всегда делали так, чтобы всем туристам в группе было комфортно!) и отдельная благодарность Федору (человек, который буквально за час нашел этот замечательный тур и разрешил все вопросы касаемо нашего прибывания в Дагестане) П. с. С этой платформой никогда раньше не работала, не слышала и не видела. Пришла к выводу, что и дальше буду брать туры именно здесь!!

    Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Речные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Автотур по топовым местам Дагестана
  2. Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
  3. 4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
  4. Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
  5. Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Речные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 25 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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