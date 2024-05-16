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Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина16 мая 2024Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
- ООльга8 мая 2024Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль. Был организован тур так,
- ИИрина4 мая 2024Провели отличные майские праздники с Абдуллой в Дагестане. Посетили все основные достопримечательности относительно недалеко от Махачкалы. 2 ночи жили в
- ВВладимир21 декабря 2023Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
- ААлина13 июля 2023Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья - самые добрые люди,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Речные прогулки»
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