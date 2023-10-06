Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Авторский тур в Махачкале

Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду

5
1 отзыв
Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор». Вы постоите на краю Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Сделаете впечатляющие фотографии на «Языке Тролля» и побываете в пустыне — на бархане Сарыкум.

Мы прогуляемся по Карадахской теснине, напоминающей затерянный мир, и пройдёмся по атмосферным улочкам древнего Дербента.

А жить будем в гостевом доме в горах, чтобы начинать каждое утро с потрясающих видов и глотка чистейшего воздуха.
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Ближайшие даты:
2
мая
8
мая
26
июн
24
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).

Проживание. В комфортных условиях в аутентичных гостевых домах в горах. Размещение 2- и 3-местное.

Питание. Включено 3-разовое питание. В Дагестане много местных блюд, которые интересно попробовать: чуду — тонкие лепешки с разными начинками (сыр, зелень, мясо, тыква и др.); хинкал (куски теста, варёные в мясном бульоне. Подаются вместе с мясом и бульоном); курзе (аналог пельменей и вареников); шашлык из баранины; Абрикосовая каша + урбеч; чай с пах-пахом (особый способ заваривания и наливания чая).

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум

Встречаемся и сразу отправляемся в пустыню! Побегаем по тёплому и мягкому песку бархана Сарыкум и полюбуемся игрой солнечных лучей на песчаном ковре.

После обеда на форелевом хозяйстве едем к самой большой во всех смыслах знаменитости Дагестана — Сулакскому каньону, который даже глубже Большого каньона в США. Здесь в небе парят орлы, и дух захватывает от высоты и красоты. А чтобы получить ещё больше ярких эмоций, покачаемся на качелях над обрывом.

Следующая локация — Чиркейская ГЭС: прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Брызги в лицо и ветер в волосах — ловите моменты счастья! Вечером разместимся в гостевом домике в горах и поужинаем.

Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум
2 день

Ирганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопад

Позавтракав с видом на горы, едем к изумрудному Ирганайскому водохранилищу, которое из-за фантастических чёрных скал сравнивают с норвежскими фьордами. Следующая остановка — аул-призрак Гамсутль, где ещё 8 лет назад кипела жизнь, а теперь заброшенный каменный город манит своей таинственностью и завораживающими пейзажами. Прогуляемся в этом атмосферном месте и вернёмся в цивилизацию на обед. А затем посмотрим на подземный Салтинский водопад.

Ирганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопад
3 день

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»

Сегодня продолжим исследовать горные достопримечательности Дагестана. Вы побываете в Карадахской теснине, уникальном памятнике природы. Каменные стены узкого каньона напоминают ворота в затерянный мир. В завершении дня посетим аул Гоор и постоим на впечатляющем скальном выступе над высоким обывом — местном «Языке Тролля». Сделаем вау-кадры и устроим пикник.

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»
4 день

Знакомство с Дербентом

После вкусного традиционного завтрака отправляемся в древний город Дербент. Познакомимся с его главной достопримечательностью — крепостью Нарын-Кала. Прогуляемся по мощёным улочкам старого города. Посмотрим на фантастический гибрид корабля и самолёта на побережье Каспийского моря — экраноплан «Лунь».

Затем — трансфер в аэропорт. А по пути ещё заскочим на рынок, чтобы купить фруктов и сувениров и ощутить напоследок местный колорит.

Знакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с Дербентом

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессиональным местным гидом-водителем
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно (из Москвы и обратно ~ 12 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 окт 2023
Спасибо за чудесный тур в горный край Дагестан Расскажу о том, что больше всего запомнилось и понравилось + Удивительно красивые локации, которые подобраны очень удачно и разнообразно, так что в один день рассматриваешь древнюю крепость и Каспийское море, в другой любуешься на горный аул и высоко парящих орлов, в третий - гуляешь по песчаным барханам) + Вкусная еда: все места, где мы останавливались поесть (кроме, пожалуй, нескольких случайных столовых), радовали своим гостеприимством и обилием вкусной национальной еды, продаваемой по отличному соотношению цены и качества с количеством + Отличные места ночлега: не было никаких ночёвок в палатках или вонючих клоповниках, все три места проживания оказались очень комфортными, оснащёнными всеми удобствами и к тому же расположенными в очень живописных, хоть и немного труднодоступных местах + Прекрасная компания: пожалуй, этот пункт надо было упомянуть в первую очередь) в поездке собрались ребята из разных областей, но все примерно одного возраста (25-30 лет), очень дружелюбные, весёлые и общительные, организатору тура даже не потребовалось усилий для сплочения коллектива, в первый же вечер было ощущение, что все уже давным-давно друг друга знают и дружат + Удобные даты поездки и сама организация времени: все четыре дня были очень насыщенными и плотно расписанными, каждый день нас ждали приключения в новых местах, при этом четыре дня тура захватывали два выходных, в результате чего на работе достаточно было взять всего два дня отпуска + Комфортное передвижение и хороший гид Магомед, который сопровождал нас в течение всего путешествия и рассказывал много интересных фактов об истории и культуре народов Дагестана. Ездили мы при этом на комфортабельном и просторном минивэне, в котором не страшно было ездить даже по горным серпантинам.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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