Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
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1 отзыв
Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор». Вы постоите на краю Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Сделаете впечатляющие фотографии на «Языке Тролля» и побываете в пустыне — на бархане Сарыкум.
Мы прогуляемся по Карадахской теснине, напоминающей затерянный мир, и пройдёмся по атмосферным улочкам древнего Дербента.
А жить будем в гостевом доме в горах, чтобы начинать каждое утро с потрясающих видов и глотка чистейшего воздуха.
Ближайшие даты:
2 мая
8 мая
26 июн
24 июл
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет. Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код: шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты); джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).
Проживание. В комфортных условиях в аутентичных гостевых домах в горах. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. Включено 3-разовое питание. В Дагестане много местных блюд, которые интересно попробовать: чуду — тонкие лепешки с разными начинками (сыр, зелень, мясо, тыква и др.); хинкал (куски теста, варёные в мясном бульоне. Подаются вместе с мясом и бульоном); курзе (аналог пельменей и вареников); шашлык из баранины; Абрикосовая каша + урбеч; чай с пах-пахом (особый способ заваривания и наливания чая).
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум
Встречаемся и сразу отправляемся в пустыню! Побегаем по тёплому и мягкому песку бархана Сарыкум и полюбуемся игрой солнечных лучей на песчаном ковре.
После обеда на форелевом хозяйстве едем к самой большой во всех смыслах знаменитости Дагестана — Сулакскому каньону, который даже глубже Большого каньона в США. Здесь в небе парят орлы, и дух захватывает от высоты и красоты. А чтобы получить ещё больше ярких эмоций, покачаемся на качелях над обрывом.
Следующая локация — Чиркейская ГЭС: прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Брызги в лицо и ветер в волосах — ловите моменты счастья! Вечером разместимся в гостевом домике в горах и поужинаем.
2 день
Ирганайское водохранилище, Гамсутль, Гунибская ГЭС и Салтинский водопад
Позавтракав с видом на горы, едем к изумрудному Ирганайскому водохранилищу, которое из-за фантастических чёрных скал сравнивают с норвежскими фьордами. Следующая остановка — аул-призрак Гамсутль, где ещё 8 лет назад кипела жизнь, а теперь заброшенный каменный город манит своей таинственностью и завораживающими пейзажами. Прогуляемся в этом атмосферном месте и вернёмся в цивилизацию на обед. А затем посмотрим на подземный Салтинский водопад.
3 день
Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»
Сегодня продолжим исследовать горные достопримечательности Дагестана. Вы побываете в Карадахской теснине, уникальном памятнике природы. Каменные стены узкого каньона напоминают ворота в затерянный мир. В завершении дня посетим аул Гоор и постоим на впечатляющем скальном выступе над высоким обывом — местном «Языке Тролля». Сделаем вау-кадры и устроим пикник.
4 день
Знакомство с Дербентом
После вкусного традиционного завтрака отправляемся в древний город Дербент. Познакомимся с его главной достопримечательностью — крепостью Нарын-Кала. Прогуляемся по мощёным улочкам старого города. Посмотрим на фантастический гибрид корабля и самолёта на побережье Каспийского моря — экраноплан «Лунь».
Затем — трансфер в аэропорт. А по пути ещё заскочим на рынок, чтобы купить фруктов и сувениров и ощутить напоследок местный колорит.
Авиабилеты до Махачкалы и обратно (из Москвы и обратно ~ 12 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Махачкале
Провела экскурсии для 11 туристов
Меня зовут Александра, и я путешественник со стажем.
Начала активно путешествовать в 2017 году, и с тех пор не могу остановиться. В моём багаже уже 12 стран мира.
Кроме того, я уже была во многих городах и даже республиках России. В какой-то момент я поняла, что хочу делиться своим опытом с другими и помогать организовывать отдых без лишних забот.
В копилке проведенных мной туров - ретрит-тур в Сочи, тур в невероятный Дагестан, туры в Грузию и в Карелию, тур на Байкал и туры выходного дня в Коломну и в Плёс.
Участники моих туров говорят, что со мной, интересно, весело и насыщенно.
Поехали изучать этот мир безграничных возможностей вместе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
6 окт 2023
Спасибо за чудесный тур в горный край Дагестан Расскажу о том, что больше всего запомнилось и понравилось + Удивительно красивые локации, которые подобраны очень удачно и разнообразно, так что в один день рассматриваешь древнюю крепость и Каспийское море, в другой любуешься на горный аул и высоко парящих орлов, в третий - гуляешь по песчаным барханам) + Вкусная еда: все места, где мы останавливались поесть (кроме, пожалуй, нескольких случайных столовых), радовали своим гостеприимством и обилием вкусной национальной еды, продаваемой по отличному соотношению цены и качества с количеством + Отличные места ночлега: не было никаких ночёвок в палатках или вонючих клоповниках, все три места проживания оказались очень комфортными, оснащёнными всеми удобствами и к тому же расположенными в очень живописных, хоть и немного труднодоступных местах + Прекрасная компания: пожалуй, этот пункт надо было упомянуть в первую очередь) в поездке собрались ребята из разных областей, но все примерно одного возраста (25-30 лет), очень дружелюбные, весёлые и общительные, организатору тура даже не потребовалось усилий для сплочения коллектива, в первый же вечер было ощущение, что все уже давным-давно друг друга знают и дружат + Удобные даты поездки и сама организация времени: все четыре дня были очень насыщенными и плотно расписанными, каждый день нас ждали приключения в новых местах, при этом четыре дня тура захватывали два выходных, в результате чего на работе достаточно было взять всего два дня отпуска + Комфортное передвижение и хороший гид Магомед, который сопровождал нас в течение всего путешествия и рассказывал много интересных фактов об истории и культуре народов Дагестана. Ездили мы при этом на комфортабельном и просторном минивэне, в котором не страшно было ездить даже по горным серпантинам.