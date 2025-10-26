Откройте для себя древний Дербент и его атмосферу: пройдите по легендарной крепости Нарын-кала, старым кварталам и мечетям, насладитесь обедом и яркой дегустацией на Дербентском коньячном комбинате, а завершите день у городского фонтана.
Описание экскурсииПогружение в древний Дербент — культурное наследие Откройте для себя многовековую атмосферу самого древнего города России, где каждая улица хранит следы прошлых эпох. Исследуя легендарную крепость «Нарын-кала» и старинные кварталы, вы окунётесь в восточную архитектуру, пройдёте через старые площади и улочки, почувствуете уникальный дух древних мечетей и узнаете о богатых традициях, которые бережно хранятся в сердце города. Винная культура и искусство вкуса Особое место в программе занимает посещение Дербентского коньячного комбината — здесь раскрываются секреты мастерства, формируется вкус настоящих кавказских напитков и приобщение к традициям виноделия. Гостей ждут экскурсия по производству, знакомство со старинными винными погребами, а также дегустация элитных коньяков и вин, которые сопровождаются изысканными орехами и настоящими гастрономическими открытиями. Современные ритмы города Финал путешествия — это отдых у городского фонтана, где можно подвести итог насыщенному дню, расслабиться и впитать неповторимую атмосферу Дербента. Здесь вы почувствуете настоящее гостеприимство, узнаете город не только сквозь призму истории, но и увидите его яркую современность.
Из Махачкалы и Каспийска по средам, четвергам и субботам. С 1 ноября — только по субботам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Нарын-Кала»
- Старый город Дербента
- Джума - мечеть
- Дербентский коньячный комбинат
- Городской фонтан
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия по крепости
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в крепость - 300 руб.
- Билет в комбинат с дегустацией - 2500 руб. с человека
- Обед - от 350 руб в столовой
Место начала и завершения?
Проспект Акушинского 16, супермаркет Шеф (Махачкала)
Когда и сколько длится?
Когда: Из Махачкалы и Каспийска по средам, четвергам и субботам. С 1 ноября — только по субботам.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
26 окт 2025
Нам все понравилось. Но обещанного посещения коньячного завода не было. Немножко обидно.
А
Александра
14 окт 2025
Посещения завода небыло! Была просто прекрасная прогулка по крепости с посещением Луня. И был великолепный обед за доплату!
С
Светлана
28 сен 2025
Были в Дербенте 27 сентября, с погодой повезло: не холодно и не жарко) наслаждались красотой гор и местным колоритом. Очень понравился старый Дербент))) спасибо нашему гиду который познакомил нас с историей города. В завершении нашей экскурсии насладились шоу фонтанов) желаем вам процветания и всего хорошего!
М
Максимкина
1 сен 2025
Экскурсия была насыщенной, гиды молодцы, обед супер, организованно все отлично!
С
Светлана
11 авг 2025
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие в Дербент
Дружеское путешествие по Дербенту идеально подойдёт для первого знакомства с Дагестаном! Прогуляйтесь по «улице счастливых людей» и узнайте о древних ремёслах
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
22 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
4499 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.