Дербент - второй по величине город Дагестана

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История Дербента насчитывает несколько тысяч лет. Это один из самых древних городов России, основанный еще в VII веке до нашей эры. Город был ключевым пунктом на торговых маршрутах, связывавших Россию с Ближним и Средним Востоком. Дербент также является границей между Востоком и Западом и был важной крепостью в средневековье.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Дербент - второй по величине город Дагестана
Дербент - второй по величине город Дагестана
Дербент - второй по величине город Дагестана
Дербент - второй по величине город Дагестана
Дербент - второй по величине город Дагестана
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Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Дом Петра I
  • Самая старая мечеть России в. Дербенте
  • Прогулка по набережной
  • Лунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Красота древней истории.
  • Первой точка тура будет крепость Нарын-Кала в Дербенте. Одной из главных достопримечательностей Дербента является его крепость, известная как Нарын-кала. Это одна из старейших крепостей в России, построенная в V веке н. э. Внутри крепости можно увидеть многочисленные руины и архитектурные элементы, которые хранят историю города.
  • Вторая точка — дом Петра I. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.
  • Дербент также известен своими мечетями, которые были построены еще в VII веке. Третья точка — Дербентская Джума-мечеть. Старейшая мечеть в России и на территории СНГ. Мечеть находится в центре старой части города Дербент.
  • Четвёртая точка — набережная Дербента. Еще одним интересным местом в Дербенте является Дербентская набережная. Это прекрасное место для прогулок и наслаждения прекрасными видами на Каспийское море. Набережная также известна своими рыбными ресторанами и кафе, где можно попробовать местную кухню.
  • Пятая точка — мы посетим ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Обед будет на территории города Дербент. Тур заканчивается в Дербенте или в Махачкале. В зависимости где вы решите остановиться.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Авиаперелет или ж/д транспорт
  • Личные расходы
  • Входные билеты в крепость Дербента
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы
Завершение: город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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