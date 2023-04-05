История Дербента насчитывает несколько тысяч лет. Это один из самых древних городов России, основанный еще в VII веке до нашей эры. Город был ключевым пунктом на торговых маршрутах, связывавших Россию с Ближним и Средним Востоком. Дербент также является границей между Востоком и Западом и был важной крепостью в средневековье.