История Дербента насчитывает несколько тысяч лет. Это один из самых древних городов России, основанный еще в VII веке до нашей эры. Город был ключевым пунктом на торговых маршрутах, связывавших Россию с Ближним и Средним Востоком. Дербент также является границей между Востоком и Западом и был важной крепостью в средневековье.
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Дом Петра I
- Самая старая мечеть России в. Дербенте
- Прогулка по набережной
- Лунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Красота древней истории.
- Первой точка тура будет крепость Нарын-Кала в Дербенте. Одной из главных достопримечательностей Дербента является его крепость, известная как Нарын-кала. Это одна из старейших крепостей в России, построенная в V веке н. э. Внутри крепости можно увидеть многочисленные руины и архитектурные элементы, которые хранят историю города.
- Вторая точка — дом Петра I. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.
- Дербент также известен своими мечетями, которые были построены еще в VII веке. Третья точка — Дербентская Джума-мечеть. Старейшая мечеть в России и на территории СНГ. Мечеть находится в центре старой части города Дербент.
- Четвёртая точка — набережная Дербента. Еще одним интересным местом в Дербенте является Дербентская набережная. Это прекрасное место для прогулок и наслаждения прекрасными видами на Каспийское море. Набережная также известна своими рыбными ресторанами и кафе, где можно попробовать местную кухню.
- Пятая точка — мы посетим ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Обед будет на территории города Дербент. Тур заканчивается в Дербенте или в Махачкале. В зависимости где вы решите остановиться.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Авиаперелет или ж/д транспорт
- Личные расходы
- Входные билеты в крепость Дербента
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт МахачкалыЗавершение: город Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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