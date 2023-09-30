Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Дербент — место, где время словно остановилось. И в этом его очарование! Вы погуляете по аутентичным кварталам «магале», наблюдая за жизнью местных. Осмотрите главный символ города — крепость Нарын-Кала — и посетите старинную Джума-мечеть. А ещё увидите экраноплан «Лунь» и полюбуетесь панорамами Каспийского моря.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Погуляете по крепости Нарын-Кала и услышите её многовековую историю
- Исследуете древние кварталы «магале» и посетите Джума-мечеть
- Зайдёте в дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского и узнаете о его судьбе
- Пройдёте по набережной, наслаждаясь видами Каспийского моря
- Увидите советский экраноплан «Лунь» и удивитесь его техническим возможностям
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японском минивэне. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 102 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. С радостью покажу его самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Жду вас в нашей гостеприимной республике.
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