Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы

Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Дербент — место, где время словно остановилось. И в этом его очарование! Вы погуляете по аутентичным кварталам «магале», наблюдая за жизнью местных. Осмотрите главный символ города — крепость Нарын-Кала — и посетите старинную Джума-мечеть. А ещё увидите экраноплан «Лунь» и полюбуетесь панорамами Каспийского моря.
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

  • Погуляете по крепости Нарын-Кала и услышите её многовековую историю
  • Исследуете древние кварталы «магале» и посетите Джума-мечеть
  • Зайдёте в дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского и узнаете о его судьбе
  • Пройдёте по набережной, наслаждаясь видами Каспийского моря
  • Увидите советский экраноплан «Лунь» и удивитесь его техническим возможностям

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японском минивэне. Транспорт включён в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
По Дагестану
Экраноплан «Лунь»
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