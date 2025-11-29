Представьте, что вы оказались в компании двух хороших друзей, которые решили пройти по городу и проверить знания друг друга! Вы словно открыли YouTube и смотрите выпуск любимого подкаста.
Но вы на экскурсии, вы в Махачкале, вы полноценный участник: можете задавать вопросы, шутить и предлагать версии.
Описание экскурсииНескучная прогулка по Махачкале Это не просто экскурсия, а интеллектуальная шоу-прогулка в компании журналиста-сторителлера и учёного-энциклопедиста. Вас ждут динамика, спор, юмор — всё то, чего лишены монологи-экскурсии. Каждый факт, о котором вы услышите, будет подкреплён: с одной стороны — академическим знанием (историк), с другой — художественным осмыслением и контекстом (журналист). Эта экскурсия — живой подкаст, как массаж в четыре руки: необычные ощущения гарантированы! Ведущие:
- Дамир, провел более 100 успешных экскурсий по Махачкале, автор статей по Махачкале и Дагестану, писатель, сочинял легенды о городе.
- Юсуп, кандидат исторических наук, опытный гид одного из музеев Дагестана, человек-энциклопедия, увлеченный рассказчик.
В понедельник и субботу в 10:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Улица Буйнакского
- Русский театр
- Водонапорная башня
- Старый город
- Парк Сулеймана Стальского
- Дом-корабль
- Культурный центр «Темп»
- Набережная городского пляжа
- Кумыкский театр
- Аварский театр
- Кофейня ностальгии
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Проспект Расула Гамзатова, 16
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
