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снова ничего не слышно и непонятно. Не рассчитали время, в результате в теснину не успели. Не увидали мы подземный водопад. Обеда в аварской семье с национальные блюдами, как было заявлено в программе, мы тоже не увидали. Когда спустились из аула в кафе ничего не было. Только лагман и шурпа. Целый день голодные. Пришлось есть, что осталось. Ну вот как то так. Красоты завораживающие! Кучу шикарных снимков привезли. От всего вокруг в восторге были, но вот организация на троечку.