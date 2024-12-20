12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: В г. Махачкале
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Проделать увлекательный путь из Махачкалы к древним высокогорным селениям и услышать их легенды
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат20 декабря 2024Были с Михаилом на экскурсии. Прекрасный расказчик и водитель.
- ООльга20 декабря 2024Поездка очень понравилась. Михаил отличный водитель и гид. А еще фотограф. Останавливались в красивых местах и получили совместные фото.
- ГГалина1 декабря 2024Прекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узнали почти всю историю края.
- ММарина4 сентября 2024Магамомед прекрасный человек, но как гид… Очень тихо говорил, непонятно… Постоянно приходилось переспрашивать. Просили говорить громче, минут 5 погромче и
- ААнна23 августа 2024Здравствуйте! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию в Гамсутль с Магомедом. Нам очень понравилось. На экскурсии всё было комфортно, интересно, и, что
- ИИрина30 июня 2024Экскурсия проходила на комфортном минивене, вождение Магомеда вне всяких похвал. Красота горных пейзажей и пещеры с водопадом доставили нашей семье
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мифы и легенды»
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