Откройте для себя мифы и легенды Махачкалы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Махачкале, цены от 10 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
На машине
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
На машине
скидка
20%
11 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: В г. Махачкале
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Проделать увлекательный путь из Махачкалы к древним высокогорным селениям и услышать их легенды
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    20 декабря 2024
    Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
    Были с Михаилом на экскурсии. Прекрасный расказчик и водитель.
  • О
    Ольга
    20 декабря 2024
    Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
    Поездка очень понравилась. Михаил отличный водитель и гид. А еще фотограф. Останавливались в красивых местах и получили совместные фото.
    Поездка очень понравилась. Михаил отличный водитель и гид. А еще фотограф. Останавливались в красивых местах и получили совместные фотоПоездка очень понравилась. Михаил отличный водитель и гид. А еще фотограф. Останавливались в красивых местах и получили совместные фото
  • Г
    Галина
    1 декабря 2024
    Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
    Прекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узнали почти всю историю края.
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    Посетили аул Гамсутль, Салтинское ущелье и даже успели в Гуниб. И это всё за короткий световой день в конце ноября! А самое шикарное - это фотографии профессионального фотографа Михаила (ещё один талант нашего гида 🤗)! Без него у нас бы не было столько шикарных снимков! Спасибо большое, Михаил, за отличнейшую экскурсию!

    Прекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узналиПрекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узналиПрекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узналиПрекрасный гид! Я бы даже сказала - лучший в Дагестане 🔥 За один день мы узнали
  • М
    Марина
    4 сентября 2024
    «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
    Магамомед прекрасный человек, но как гид… Очень тихо говорил, непонятно… Постоянно приходилось переспрашивать. Просили говорить громче, минут 5 погромче и
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    снова ничего не слышно и непонятно. Не рассчитали время, в результате в теснину не успели. Не увидали мы подземный водопад. Обеда в аварской семье с национальные блюдами, как было заявлено в программе, мы тоже не увидали. Когда спустились из аула в кафе ничего не было. Только лагман и шурпа. Целый день голодные. Пришлось есть, что осталось. Ну вот как то так. Красоты завораживающие! Кучу шикарных снимков привезли. От всего вокруг в восторге были, но вот организация на троечку.

  • А
    Анна
    23 августа 2024
    «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
    Здравствуйте! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию в Гамсутль с Магомедом. Нам очень понравилось. На экскурсии всё было комфортно, интересно, и, что
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    для нас важно, без "энциклопедических" лекций. Спасибо за то, что открыли для нас Дагестан с такой самобытной красивой стороны!! Ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию!

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
    Экскурсия проходила на комфортном минивене, вождение Магомеда вне всяких похвал. Красота горных пейзажей и пещеры с водопадом доставили нашей семье
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    потрясающие эмоции. Экскурсия насыщенная, а локации захватывают дух. Несмотря на то, что дорога длинная, но время проходит настолько незаметно, потому что природа фантастично красива. Спасибо за замечательно проведенный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
  2. «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
  3. Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Гимринский тоннель
  5. Самое главное
  6. Салтинский водопад
  7. Язык Тролля
  8. Водопад Тобот
  9. Каменная чаша
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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