Кумыкский театр – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Кумыкский театр» в Махачкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Завтра в 11:00
8 сен в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    28 августа 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Прекрасная экскурсия. Гид по-настоящему любит свой город, знает его историю, хорошо владеет темой. Много рассказывает дополнительно об истории Дагестана и
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    его народов. Экскурсия проводится в комфортных условиях, на хорошем автомобиле с кондиционером. Гид - интеллигентный, харизматичный. Хорошо, что что такие люди представляют республику туристам. Советуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Махачкалой! Нас было 7 человек, всем понравилось.

  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Экскурсия насыщена интересными фактами и историями, которые раскрывают Махачкалу с новой стороны. Тимур делился своей любовью и знаниями о городе, делая экскурсию запоминающейся.
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Огромное спасибо экскурсоводу Кавсарат. Познакомила нас с Махачкалой, с его достопримечательностями; рассказала историю города, про его самобытность и многонациональность. Очень классный гид, которая заразила нас любовью к этому замечательному городу.
  • О
    Олег
    16 июля 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Тимур очень грамотный и ответственный гид и специалист. Экскурсия отличная, интересная и динамичная, при этом очень информативная, позволяющая узнать город за краткое время.
  • А
    Антон
    7 июля 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Махачкала: история от провинциального городка до столицы республики
    Кавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
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    столько интересных фактов, исторических заметок, уникальных сведений - видно, что человек любит свою родину и свое дело. Огромная благодарность за хорошее настроение, за великолепную познавательную экскурсию, за то, что город раскрылся для нас по-новому, и мы обязательно увезем с собой теплые воспоминания о нем!

  • А
    Алексей
    20 сентября 2023
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Отличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
  • Н
    Надежда
    19 сентября 2023
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Хочу выразить искреннюю признательность Кавсарат за замечательную экскурсию! От гида зависит, какое впечатление увезет путешественник о городе,хорошее или плохое. Кавсарат
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    за два часа показала и рассказала о своем городе так, что невозможно не заинтересоваться им. Масса информации, хороший темп экскурсии. Так красочно можно говорить только о любимом городе. Спасибо, Кавсарат!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Кумыкский театр»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Кумыкский театр" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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