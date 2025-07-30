Индивидуальная
до 7 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)
29 сен в 17:00
6 окт в 17:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-подкаст: факт vs. легенда
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В понедельник и субботу в 10:30
20 сен в 10:30
22 сен в 10:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июля 2025Если вы собрались в Махачкалу, то обязательно должны заказать обзорную экскурсию с Кавсарат. Отличная подача истории города, слушать интересно и
- ССветлана11 июня 2025Благодарим Кавсарат за интересную экскурсию! Узнали много интересных фактов о Махачкале и ее жителях. Время пролетело незаметно.
- ССергей6 мая 2025Грамотно организованная, очень интересная, познавательная экскурсия с человеком, который знает и любит свой город, чудесная девушка.
- ССерая5 мая 2025Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь
- ККира5 мая 2025Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь
- ППолина24 марта 2025Были с сыном на экскурсии. Кавсарат очень приятная девушка, подача информации настолько полная и подробная, что практически не возникало вопросов.
- ЕЕлена25 февраля 2025Именно с этой экскурсии и хотелось начать путешествие в Дагестан!
Кавсарат - просто отличный гид, с любовью рассказывает о своём городе, влюбляя в него туристов.
Рекомендую всем!
- ЕЕкатерина17 сентября 2024Большое спасибо за экскурсию!
Узнала много интересных фактов из истории города и очень интересно узнать как город менялся и меняется до сих пор!
- ААлександр20 августа 2024Спасибо за индивидуальную экскурсию и рекомендации, все хорошо:)
- ИИрина18 августа 2024Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)
- ЮЮлия16 августа 2024Огромное спасибо экскурсоводу Кавсарат. Познакомила нас с Махачкалой, с его достопримечательностями; рассказала историю города, про его самобытность и многонациональность. Очень классный гид, которая заразила нас любовью к этому замечательному городу.
- ААнтон7 июля 2024Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.
- ТТатьяна5 июля 2024Очень занимательная и интересная экскурсия! Вы ни разу не пожалеете, что выбрали именно Кавсарат, время проведенное с ее рассказами о
- ЕЕкатерина29 июня 2024Интересная неутомительная экскурсия.
Очень хороший экскурсовод, влюблённый в свой город, знающий историю и сам город.
Спасибо Кавсарат за познавательную прогулку.
- ММарина17 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Кавсарат за увлекательную прогулку. Видно, что человек сильно увлечен своим делом. Экскурсия динамичная, с юмором и с
- ДДарья12 мая 2024Спасибо за экскурсию, нам с супругом все понравилось. Кавсарат очень хорошо знает историю, узнали много нового. Девушка старается дать как можно больше информации о своем родном крае, культуре, быте, почетных людях. Однозначно рекомендуем экскурсовода.
- СС23 сентября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов
