А Анна Махачкала: прогулка по местам истории и силы города читать дальше познавательно. Признаться я боялась тягучей истории города, но как оказалось нам досталась музейная сотрудница, любящая свою работу и креативно к ней подходящая. Локации настолько неожиданны и тем интересны, что удивляешься тому, как вообще можно вписать всё в маршрут. Три часа пролетели незаметно, вопросов было много и ещё больше ответов. Спасибо большое за внимание к городу и к нам - любопытным путешественникам! Если вы собрались в Махачкалу, то обязательно должны заказать обзорную экскурсию с Кавсарат. Отличная подача истории города, слушать интересно и

С Светлана Махачкала: прогулка по местам истории и силы города Благодарим Кавсарат за интересную экскурсию! Узнали много интересных фактов о Махачкале и ее жителях. Время пролетело незаметно.

С Сергей Махачкала: прогулка по местам истории и силы города Грамотно организованная, очень интересная, познавательная экскурсия с человеком, который знает и любит свой город, чудесная девушка.

С Серая «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу читать дальше дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо! Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь

К Кира «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу читать дальше дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо! Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь

П Полина «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу читать дальше Рала, что остановила свой выбор при знакомстве с Махачкалой именно на этом гиде. В каждом слове чувствуется безусловная любовь гида к этому городу, стране. Тысячу раз рекомендую! Были с сыном на экскурсии. Кавсарат очень приятная девушка, подача информации настолько полная и подробная, что практически не возникало вопросов.

Е Елена «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Именно с этой экскурсии и хотелось начать путешествие в Дагестан!

Кавсарат - просто отличный гид, с любовью рассказывает о своём городе, влюбляя в него туристов.

Рекомендую всем!

Е Екатерина Махачкала: прогулка по местам истории и силы города Большое спасибо за экскурсию!

Узнала много интересных фактов из истории города и очень интересно узнать как город менялся и меняется до сих пор!

А Александр Махачкала: прогулка по местам истории и силы города Спасибо за индивидуальную экскурсию и рекомендации, все хорошо:)

И Ирина «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)

Ю Юлия «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Огромное спасибо экскурсоводу Кавсарат. Познакомила нас с Махачкалой, с его достопримечательностями; рассказала историю города, про его самобытность и многонациональность. Очень классный гид, которая заразила нас любовью к этому замечательному городу.

А Антон «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.

Т Татьяна «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу читать дальше любимом городе, интересными фактами и легендами вы точно не будете считать потерянным зря! Спасибо огромное! Махачкала заиграла другими яркими красками после встречи с этом милой девушкой! Очень занимательная и интересная экскурсия! Вы ни разу не пожалеете, что выбрали именно Кавсарат, время проведенное с ее рассказами о

Е Екатерина «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Интересная неутомительная экскурсия.

Очень хороший экскурсовод, влюблённый в свой город, знающий историю и сам город.

Спасибо Кавсарат за познавательную прогулку.

М Марина «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу читать дальше любовью к своему городу! Приятно, что рассказ не по шаблону (не сухие данные Википедии). Наверное, без этой экскурсии мы мало бы чего поняли про город. Отличная экскурсия! Спасибо Кавсарат за увлекательную прогулку. Видно, что человек сильно увлечен своим делом. Экскурсия динамичная, с юмором и с

Д Дарья «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Спасибо за экскурсию, нам с супругом все понравилось. Кавсарат очень хорошо знает историю, узнали много нового. Девушка старается дать как можно больше информации о своем родном крае, культуре, быте, почетных людях. Однозначно рекомендуем экскурсовода.