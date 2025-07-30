Мои заказы

Русский театр им. М. Горького – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Русский театр им. М. Горького» в Махачкале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)
29 сен в 17:00
6 окт в 17:00
2000 ₽ за человека
Экскурсия-подкаст: факт vs. легенда
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В понедельник и субботу в 10:30
20 сен в 10:30
22 сен в 10:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Если вы собрались в Махачкалу, то обязательно должны заказать обзорную экскурсию с Кавсарат. Отличная подача истории города, слушать интересно и
    читать дальше

    познавательно. Признаться я боялась тягучей истории города, но как оказалось нам досталась музейная сотрудница, любящая свою работу и креативно к ней подходящая. Локации настолько неожиданны и тем интересны, что удивляешься тому, как вообще можно вписать всё в маршрут. Три часа пролетели незаметно, вопросов было много и ещё больше ответов. Спасибо большое за внимание к городу и к нам - любопытным путешественникам!

  • С
    Светлана
    11 июня 2025
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Благодарим Кавсарат за интересную экскурсию! Узнали много интересных фактов о Махачкале и ее жителях. Время пролетело незаметно.
  • С
    Сергей
    6 мая 2025
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Грамотно организованная, очень интересная, познавательная экскурсия с человеком, который знает и любит свой город, чудесная девушка.
  • С
    Серая
    5 мая 2025
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь
    читать дальше

    дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо!

  • К
    Кира
    5 мая 2025
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь
    читать дальше

    дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо!

  • П
    Полина
    24 марта 2025
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Были с сыном на экскурсии. Кавсарат очень приятная девушка, подача информации настолько полная и подробная, что практически не возникало вопросов.
    читать дальше

    Рала, что остановила свой выбор при знакомстве с Махачкалой именно на этом гиде. В каждом слове чувствуется безусловная любовь гида к этому городу, стране. Тысячу раз рекомендую!

  • Е
    Елена
    25 февраля 2025
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Именно с этой экскурсии и хотелось начать путешествие в Дагестан!
    Кавсарат - просто отличный гид, с любовью рассказывает о своём городе, влюбляя в него туристов.
    Рекомендую всем!
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2024
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Большое спасибо за экскурсию!
    Узнала много интересных фактов из истории города и очень интересно узнать как город менялся и меняется до сих пор!
  • А
    Александр
    20 августа 2024
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Спасибо за индивидуальную экскурсию и рекомендации, все хорошо:)
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Огромное спасибо экскурсоводу Кавсарат. Познакомила нас с Махачкалой, с его достопримечательностями; рассказала историю города, про его самобытность и многонациональность. Очень классный гид, которая заразила нас любовью к этому замечательному городу.
  • А
    Антон
    7 июля 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.
  • Т
    Татьяна
    5 июля 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Очень занимательная и интересная экскурсия! Вы ни разу не пожалеете, что выбрали именно Кавсарат, время проведенное с ее рассказами о
    читать дальше

    любимом городе, интересными фактами и легендами вы точно не будете считать потерянным зря! Спасибо огромное! Махачкала заиграла другими яркими красками после встречи с этом милой девушкой!

  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Интересная неутомительная экскурсия.
    Очень хороший экскурсовод, влюблённый в свой город, знающий историю и сам город.
    Спасибо Кавсарат за познавательную прогулку.
  • М
    Марина
    17 мая 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Спасибо Кавсарат за увлекательную прогулку. Видно, что человек сильно увлечен своим делом. Экскурсия динамичная, с юмором и с
    читать дальше

    любовью к своему городу! Приятно, что рассказ не по шаблону (не сухие данные Википедии). Наверное, без этой экскурсии мы мало бы чего поняли про город.

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Спасибо за экскурсию, нам с супругом все понравилось. Кавсарат очень хорошо знает историю, узнали много нового. Девушка старается дать как можно больше информации о своем родном крае, культуре, быте, почетных людях. Однозначно рекомендуем экскурсовода.
  • С
    С
    23 сентября 2023
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов
    читать дальше

    Дагестана. Увлекательно и познавательно! Нам есть с чем сравнить: Кавсарат выделяется на фоне других гидов своим профессионализмом и этикой. Также важно, что Кавсарат говорит почти без акцента по-русски. Обращаю на это внимание, потому что у нас был гид в другом месте в Дагестане, очень плохо его понимали, было почти бесполезно с ним на экскурсии.

