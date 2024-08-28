Е Евгения Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук читать дальше его народов. Экскурсия проводится в комфортных условиях, на хорошем автомобиле с кондиционером. Гид - интеллигентный, харизматичный. Хорошо, что что такие люди представляют республику туристам. Советуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Махачкалой! Нас было 7 человек, всем понравилось. Прекрасная экскурсия. Гид по-настоящему любит свой город, знает его историю, хорошо владеет темой. Много рассказывает дополнительно об истории Дагестана и

И Ирина «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)

Ю Юлия Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук Экскурсия насыщена интересными фактами и историями, которые раскрывают Махачкалу с новой стороны. Тимур делился своей любовью и знаниями о городе, делая экскурсию запоминающейся.

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О Олег Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук Тимур очень грамотный и ответственный гид и специалист. Экскурсия отличная, интересная и динамичная, при этом очень информативная, позволяющая узнать город за краткое время.

А Антон «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.

О Ольга Махачкала: история от провинциального городка до столицы республики читать дальше столько интересных фактов, исторических заметок, уникальных сведений - видно, что человек любит свою родину и свое дело. Огромная благодарность за хорошее настроение, за великолепную познавательную экскурсию, за то, что город раскрылся для нас по-новому, и мы обязательно увезем с собой теплые воспоминания о нем! Кавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:

А Алексей Махачкала: прогулка по местам истории и силы города Отличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.