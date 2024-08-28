3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Завтра в 11:00
8 сен в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения28 августа 2024Прекрасная экскурсия. Гид по-настоящему любит свой город, знает его историю, хорошо владеет темой. Много рассказывает дополнительно об истории Дагестана и
- ИИрина18 августа 2024Очень приятная девушка!)интересно рассказывает,у нас получилась легкая не принужденная прогулка)всем рекомендую!)Махачкала прекрасна!)
- ЮЮлия17 августа 2024Экскурсия насыщена интересными фактами и историями, которые раскрывают Махачкалу с новой стороны. Тимур делился своей любовью и знаниями о городе, делая экскурсию запоминающейся.
- ЮЮлия16 августа 2024Огромное спасибо экскурсоводу Кавсарат. Познакомила нас с Махачкалой, с его достопримечательностями; рассказала историю города, про его самобытность и многонациональность. Очень классный гид, которая заразила нас любовью к этому замечательному городу.
- ООлег16 июля 2024Тимур очень грамотный и ответственный гид и специалист. Экскурсия отличная, интересная и динамичная, при этом очень информативная, позволяющая узнать город за краткое время.
- ААнтон7 июля 2024Экскурсия нам с женой очень понравилась, было интересно, много исторических моментов, дом корабль тоже впечатлил. Кавсарат могу рекомендовать как позитивного, располагающего к себе человека, отличного гида и видно, что город свой она любит и ценит.
- ООльга3 октября 2023Махачкала: история от провинциального городка до столицы республикиКавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
- ААлексей20 сентября 2023Махачкала: прогулка по местам истории и силы городаОтличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
- ННадежда19 сентября 2023Махачкала: прогулка по местам истории и силы городаХочу выразить искреннюю признательность Кавсарат за замечательную экскурсию! От гида зависит, какое впечатление увезет путешественник о городе,хорошее или плохое. Кавсарат
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аварский театр»
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