От Площади Ленина – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Махачкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
10 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое удобное время для клиентов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь им. Ленина, Махачкала
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
29 сен в 15:00
6 окт в 15:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмма
    23 сентября 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
    Очень приятная теплая экскурсия с Тимуром по Махачкале, интересные факты, меня много удивило об этом городе, рассказывает понятно, видно, что
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    Тимур профессионал в истории города и страны. Было ощущение, что я в большой семье, в уютном комфортном авто и интересными рассказами, путешествую по городу, экскурсия продлилась 5 часов на одном дыхании, благодарю Тимура и всем туристам его рекомендую. Хочу с ним в мае в его путешествие 🌹

  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к
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    Дому правительства. Всю дорогу наш гид рассказывал нам об истории Петровска (ныне Махачкала), о жизни в городе ранее, о нравах, обычиях, и о современной Махачкале. Интересно, познавательно, многих фактов не знали. Постоянно задавали вопросы, потому что экскурсия захватила, и хотелось узнать все больше и больше. Время пролетело незаметно. Наш гид -очень образованный, знающий историю человек, любящий свой край и город. Спасибо огромное. Экскурсию заказывали спонтанно, в последний день нашего пребывания в Дагестане, и попали прямо в точку. Смело рекомендую эту экскурсию и гида. Все получилось просто на отлично.

  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    Всё супер, спасибо! Хадижа отличный экскурсовод!
  • И
    Иван
    5 сентября 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Мы узнали всю историю Махачкалы какая есть у этого молодого динамичного города!
  • Г
    Гульзида
    29 августа 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Гид Гасан знаток города Махачкала,все подробно рассказал,показывал исторические места. Спасибо большое
  • М
    Мария
    25 июня 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом Хадижей. Чувствуется, что гид всем сердцем любит свой край и очень гостеприимно относится к гостям. Ресторан, который порекомендовала Хадижа оказался самым вкусным за всю поездку:) Спасибо!
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    20.06.2024. Махачкала вчера, сегодня, завтра. Были на экскурсии с Хадижей, город очень удивил своей историей и красотой, а экскурсовод своими
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    знаниями об истории Махачкалы и Дагестана. Почти три часа пролетели незаметно, а мы все не могли наговорится и случали необыкновенные истории прекрасного места. Спасибо. Наши наилучшие рекомендации.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
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  3. Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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