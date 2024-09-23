3.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое удобное время для клиентов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь им. Ленина, Махачкала
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
29 сен в 15:00
6 окт в 15:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмма23 сентября 2024Очень приятная теплая экскурсия с Тимуром по Махачкале, интересные факты, меня много удивило об этом городе, рассказывает понятно, видно, что
- ЕЕлена16 сентября 2024Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к
- ЕЕкатерина12 сентября 2024Всё супер, спасибо! Хадижа отличный экскурсовод!
- ИИван5 сентября 2024Мы узнали всю историю Махачкалы какая есть у этого молодого динамичного города!
- ГГульзида29 августа 2024Гид Гасан знаток города Махачкала,все подробно рассказал,показывал исторические места. Спасибо большое
- ММария25 июня 2024Интересная экскурсия с прекрасным гидом Хадижей. Чувствуется, что гид всем сердцем любит свой край и очень гостеприимно относится к гостям. Ресторан, который порекомендовала Хадижа оказался самым вкусным за всю поездку:) Спасибо!
- ММария24 июня 202420.06.2024. Махачкала вчера, сегодня, завтра. Были на экскурсии с Хадижей, город очень удивил своей историей и красотой, а экскурсовод своими
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От Площади Ленина»
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