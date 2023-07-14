Индивидуальная экскурсия по Гимринскому хребту и Сулакскому каньону из Махачкалы
Живописные пейзажи, бирюзовая вода, чистый воздух — все это Сулакский каньон. Это то место, которое вы обязаны посетить во время вашего путешествия по Дагестану. Туда мы и отправимся на целый день. Для вас я подготовил 2 маршрута на ваш выбор. Вы увидите то, что недоступно на классических экскурсия. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе. Со мной нет никакой спешки!
Приглашаем вас в авторский тур, который подарит вам возможность увидеть незабываемые места, где отсутствует массовый туризм. Эти дикие и первозданные уголки природы завораживают своей красотой.
Исторические ландшафты
Вы окажетесь на кромке Гимринского хребта (Пик Гагарина, 1912 м над уровнем моря), где восхищались панорамой великанских гор Дагестана:
Писатель-декабрист А. Бестужев-Марлинский (1831 г.)
Лекарь и знаток Страны гор И. Костемеровский (1857 г.)
Художник Г. Гагарин (1841 г.)
Художник И. Айвазовский (1868 г.)
Писатель-романист А. Дюма (1858 г.)
Также стоит отметить, что в 1871 году на этот великолепный хребет поднялся император Александр II. Этот маршрут полон исторических событий и непревзойденной красоты.
Сулакский каньон: Три части за один день
Напоминаем, что наш второй вариант тура поможет вам полностью исследовать Сулакский каньон за один день, охватывая все три его части:
Главный Сулакский каньон
Чиркейское расширение (водохранилище)
Миатлинская часть
Каждая из этих частей имеет свою уникальную художественную ценность и незабываемые виды, которые оставят у вас множество впечатлений.
Не упустите шанс насладиться природой и историей в одном из самых красивых уголков нашей страны!
На любую удобную дату, по желанию туриста
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Гимринский хребет
Каранайские пещеры
Смотровая на Главный Сулакский каньон
Каранайский каньон
Чиркейское водохранилище
Что включено
Гид, авто и обед
Что не входит в цену
Катание на катере по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дахадаева, 136 Джума-мечеть города Махачкала
Завершение: Джума-мечеть города Махачкала, ул. Дахадаева, 136
Когда и сколько длится?
Когда: На любую удобную дату, по желанию туриста
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Айдар
Природа изумительной красоты! Гасан очень грамотный гид, организовал шикарную экскурсию. Посетили уникальные места, которые знают только местные. Приятно удивил обед, включённый в стоимость тура. Вкуснейшая национальная еда, приготовленная из натуральных продуктов, выращенных в экологически чистом месте. Очень рекомендую. В следующем году обязательно закажем у Гасана длительную экскурсию
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А
Алексей
Комфортная поездка, приятное общение, много интересной и полезной информации от Гасана. Необыкновенно красивые места, много позитивных впечатлений, в т. ч. от катания на катере. Очень вкусный обед. Всё было отлично. Срасибо нашему гиду.