Живописные пейзажи, бирюзовая вода, чистый воздух — все это Сулакский каньон. Это то место, которое вы обязаны посетить во время вашего путешествия по Дагестану. Туда мы и отправимся на целый день. Для вас я подготовил 2 маршрута на ваш выбор. Вы увидите то, что недоступно на классических экскурсия. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе. Со мной нет никакой спешки!

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Описание экскурсии

Авторский тур: Погружение в природу

Приглашаем вас в авторский тур, который подарит вам возможность увидеть незабываемые места, где отсутствует массовый туризм. Эти дикие и первозданные уголки природы завораживают своей красотой.

Исторические ландшафты

Вы окажетесь на кромке Гимринского хребта (Пик Гагарина, 1912 м над уровнем моря), где восхищались панорамой великанских гор Дагестана:

Писатель-декабрист А. Бестужев-Марлинский (1831 г.)

Лекарь и знаток Страны гор И. Костемеровский (1857 г.)

Художник Г. Гагарин (1841 г.)

Художник И. Айвазовский (1868 г.)

Писатель-романист А. Дюма (1858 г.)

Также стоит отметить, что в 1871 году на этот великолепный хребет поднялся император Александр II. Этот маршрут полон исторических событий и непревзойденной красоты.

Сулакский каньон: Три части за один день

Напоминаем, что наш второй вариант тура поможет вам полностью исследовать Сулакский каньон за один день, охватывая все три его части:

Главный Сулакский каньон Чиркейское расширение (водохранилище) Миатлинская часть

Каждая из этих частей имеет свою уникальную художественную ценность и незабываемые виды, которые оставят у вас множество впечатлений.

Не упустите шанс насладиться природой и историей в одном из самых красивых уголков нашей страны!