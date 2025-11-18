Мои заказы

Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям

Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.

Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
4.8
43 отзыва
Описание экскурсии

  • Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
  • Посещение второй смотровой, открывающей новый ракурс на ущелье
  • Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
  • Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды (за доплату)
  • Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (за доплату)
  • Посещение пещеры Нохъо

Тайминг поездки

8:15 — сбор группы и отправление из Махачкалы
11:45 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
12:30 — посещение второй смотровой площадки каньона
13:15 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
13:45 — прогулка на катере
14:45 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
16:15 — посещение пещеры
17:45 — отправление обратно
19:15 — возвращение в город

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10) или легковом автомобиле (до 5)
  • Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
  • С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной

ежедневно в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Дети 8-16 лет2800 ₽
Дети до 7 лет2500 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Проспект Амет-Хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 895 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
2
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Алла)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Анна)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Феруза)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Дарья)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Олеся)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Олеся)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Олеся)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Ирина)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Ирина)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Ирина)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Ирина)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Ирина)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Данил)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Данил)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Данил)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Сергей)Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям (Сергей)
Р
Рома
18 ноя 2025
Сам к сожалению не смог поехать но отправил своего брата, он был восторге особенно отметил гида Али выехали на минивэне на катере было не много холодно, но организаторы выдали всем пледы и предусмотрели данный вопрос тоже, буду все рекомендовать.
Р
Руслан
18 ноя 2025
Я обычно не оставляю отзывы, но на этот раз не хотел оставться в стороне, сразу хотелось бы отметить работу организоторов во время позвонили отправили рассылку, с группой тоже повезло,гид хорошо владеет информацией знает историю своего края говорит не заучинными фразами весной планирую еще раз приехать в дагестан и обращусь к данным ребятам
П
Павел
16 ноя 2025
Гид был Аслан, хороший и позитивный человек! Все рассказывал и показывал, рекомендую! 👍
М
Максим
15 ноя 2025
Отправил свою жену на экскурсию на Сулакский каньон от, так как сам по работе не смог поехать. Немного переживал, чтобы всё прошло хорошо… но зря переживал 😊
Ребята сработали просто отлично.
Жену
читать дальше

забрали из Махачкалы вовремя, комфортный автомобиль, вежливый водитель, внимательный гид — всё на высшем уровне. Она весь день присылала фото и видео, такая довольная и вдохновлённая, что я сам пожалел, что не поехал.

Честно, когда жена возвращается домой счастливой — это лучшая оценка.
Спасибо за тот день, который вы ей подарили. Теперь следующий раз поедем уже вместе ❤️

М
Мадина
15 ноя 2025
Хочу поделиться впечатлениями от поездки на Сулакский каньон 💚
Это было просто вау!
С самого утра всё прошло идеально: забрали из Махачкалы вовремя, машина чистая, комфортная, водитель внимательный — чувствуется уровень сервиса.
Гид
читать дальше

оказался очень душевным и знающим человеком — рассказывал про историю, традиции, показывал самые красивые виды и места, которые я бы сама точно не нашла.
Когда мы впервые увидели каньон… это невозможно передать словами! Огромная глубина, бирюзовая вода и такая тишина вокруг — как будто попадаешь в другой мир. Фотографии получились невероятные 📸
Понравилось, что всё было продумано: остановки, время на фото, катание на катере, обед в кафе — чувствуется забота о гостях. Я ни о чём не переживала, просто отдыхала и наслаждалась.
Спасибо команде за эмоции!
С удовольствием вернусь ещё раз и буду рекомендовать друзьям ❤️

С
Саид
14 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору Аслану и нашему гиду Али за этот невероятный тур. Всё было продумано до мелочей — от встречи в аэропорту до последнего вида, который мы увидели
читать дальше

перед возвращением.
Аслан — настоящий профессионал своего дела. Чувствуется, что он вкладывает душу в каждый маршрут и заботится о каждом госте как о своём. Организация — на высшем уровне: ни единой заминки, всё чётко, комфортно и с уважением.
Али — это отдельная история. Спокойный, доброжелательный, внимательный и невероятно знающий человек. Он рассказал нам о Дагестане так, что мы словно по-новому открыли этот удивительный регион. С ним везде было безопасно и уютно — и в горах, и на серпантинах, и в узких улочках. Атмосфера — как с давними друзьями.
Особенно впечатлила экскурсия по Сулакскому каньону и катание по Чиркейскому водохранилищу. Вид сверху захватывает дух, а прогулка по водохранилищу — это отдельная магия, которую невозможно передать словами.
Спасибо вам обоим за эмоции, за заботу, за настроение и за то, что сделали эту поездку одной из лучших в моей жизни. Обязательно вернусь и буду рекомендовать всем знакомым!

О
Оксана
10 ноя 2025
Транспорт не соответствовал(переделка: сдвинуты задние кресла и ничего с последнего не видно и не слышно). микрофоны хуже не бывает и гид им не пользовался. Вещал только для первых рядов без
читать дальше

микрофона. Большая часть дороги к хранилищу в безобразно состоянии: стпоит. мусор, брошенные стройматериалы(природу попортили а могли бы улучшить). Обед комплексный,был жлобский(все по выдаче самого бюджетного качества). Почему бы не шведский стол? Мы даже сидели в темноте,мешая друг другу. Фруктов никаких,к чаю ничего. Только за деньги отдельно восточные сладости. Сама территория форельного хозяйства- это просто кошмар! Грязь,мусор,никакой красоты,какие- то снуют грузовики. Я только после Турции и просто в шоке! Я так хотела сюда попасть и… Вокруг каньон все отлично организовано, красиво,уютно, но гид нас даже не сопровождал,просто ждал у авто. Мне очень жаль,что организаторов тура только деньги интересуют,а наши удобства вообще не волнуют.

Аслан
Аслан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что у вас остались негативные впечатления — мы всегда открыты к обратной
читать дальше

связи и стараемся улучшать качество наших экскурсий.
Позвольте уточнить некоторые моменты:
— На всех наших экскурсиях используется микрофон, и гид обязательно им пользуется. Это одно из обязательных условий проведения поездки на микроавтобусе.
— Комплексный обед проходит в одном из лучших ресторанов Кавказа, расположенном на территории «Главрыбы». Большинство гостей остаются довольны качеством и вкусом блюд. Формат «шведского стола» там не предусмотрен, так как это туристический комплекс с фиксированным меню.
— Фрукты и восточные сладости не входят в стандартный обед, но их можно заказать дополнительно — как опцию.
— На территории форелевого хозяйства гостям предоставляется свободное время для прогулки и отдыха. Это семейная зона, где можно насладиться природой и видом на водохранилище.
— В местах, где необходимо сопровождение, гид всегда находится рядом с группой.
Мы уважаем ваш взгляд и обязательно передадим ваши замечания руководству. Нам важно, чтобы каждая поездка приносила только приятные эмоции. Спасибо, что поделились своим мнением — именно благодаря обратной связи мы становимся лучше.

А
Алла
6 ноя 2025
Всё понравилось. Гид просто прелесть. Очень приятная и ответственная девушка.
Всё понравилось. Гид просто прелесть. Очень приятная и ответственная девушка.
Ирина
Ирина
28 окт 2025
Спасибо Аслану за экскурсию! Всё прошло хорошо, везде успевали, испытали восторг от Сулакского каньона. Советуем всем посетить эту экскурсию.
А
Анна
28 окт 2025
Это мой первый опыт участия в туре.
И он удачен на все 100%, благодаря гиду Аслану, поездка прошла легко, весело, непринужденно. Рекомендую однозначно. Мои ноги сказали спасибо🤣, мои глаза в полном восторге, моя голова кругом от красоты.
Еще мне в тройне повезло, участники которые были со мной, все прекрасные люди(если вы это прочитаете всем привет) да еще большинство из Московской области.
Это мой первый опыт участия в туре.
Феруза
Феруза
18 окт 2025
Да были ошибки но все исправили спасибо команду Аслана
Да были ошибки но все исправили спасибо команду АсланаДа были ошибки но все исправили спасибо команду АсланаДа были ошибки но все исправили спасибо команду АсланаДа были ошибки но все исправили спасибо команду АсланаДа были ошибки но все исправили спасибо команду АсланаДа были ошибки но все исправили спасибо команду Аслана
А
Антонина
17 окт 2025
Было несколько неприятных моментов:
1. На станции, где нас забирали, человеку не хватило места и это ужасно, потому что человека не верно проинформировали, она приехала также на такси 30 минут, встала
читать дальше

рано, потратила деньги на дорогу. Из-за того, что менеджер был стремный и водитель не сопоставлил количество мест в своем автобусе, в итоге пострадала девушка, которая внесла предоплату и потеряла день. На ее месте мог быть каждый из нас.
2. Нам обещали Гида, но поставили просто аудиозапись и гид был водитель. Это не правильно.

Уважаемый туроператор, вам нужно серьезно задуматься над качеством предоставлением услуг.

Аслан
Аслан
Ответ организатора:
По ситуации с местом мы полностью признаём нашу ошибку. Действительно, из-за неправильной информации и несогласованности между менеджером и водителем пострадала
читать дальше

гостья, внёсшая предоплату. Мы уже связались с ней, возместили полную стоимость тура и организовали для неё бесплатную поездку на ближайшую дату. Мы понимаем, что такое могло случиться с любым, поэтому выводы сделаны и ситуация закрыта в её пользу.
Что касается вопроса по гиду — вы правы, вместо живого экскурсовода была включена запись, и водитель частично выполнял эту роль. Это недопустимо. Мы прекращаем сотрудничество с этим гидом и больше не будем допускать подобного формата. На всех следующих турах будет работать полноценный сертифицированный экскурсовод, как и заявлено.
Спасибо, что указали на эти моменты — благодаря таким отзывам мы быстрее исправляем ошибки и улучшаем сервис. Если у вас остались вопросы или пожелания — мы всегда на связи.

Д
Дарья
13 окт 2025
Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!
Единственный минус – трансфер. Комфортабельным автобусом это сложно назвать. Но на общее впечатление это не повлияло.
Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!Все было замечательно! 🩵 Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!
О
Олеся
8 окт 2025
Все прошло отлично! Команда 2G (Галим и Гасан) справились на 5+ 🫶🏽
Все прошло отлично! Команда 2G (Галим и Гасан) справились на 5+ 🫶🏽Все прошло отлично! Команда 2G (Галим и Гасан) справились на 5+ 🫶🏽Все прошло отлично! Команда 2G (Галим и Гасан) справились на 5+ 🫶🏽
И
Ирина
8 окт 2025
Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻
Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻

