Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.
Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
Описание экскурсии
- Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
- Посещение второй смотровой, открывающей новый ракурс на ущелье
- Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
- Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды (за доплату)
- Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (за доплату)
- Посещение пещеры Нохъо
Тайминг поездки
8:15 — сбор группы и отправление из Махачкалы
11:45 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
12:30 — посещение второй смотровой площадки каньона
13:15 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
13:45 — прогулка на катере
14:45 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
16:15 — посещение пещеры
17:45 — отправление обратно
19:15 — возвращение в город
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10) или легковом автомобиле (до 5)
- Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
- С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной
ежедневно в 08:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Дети 8-16 лет
|2800 ₽
|Дети до 7 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Проспект Амет-Хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 895 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Рома
18 ноя 2025
Сам к сожалению не смог поехать но отправил своего брата, он был восторге особенно отметил гида Али выехали на минивэне на катере было не много холодно, но организаторы выдали всем пледы и предусмотрели данный вопрос тоже, буду все рекомендовать.
Р
Руслан
18 ноя 2025
Я обычно не оставляю отзывы, но на этот раз не хотел оставться в стороне, сразу хотелось бы отметить работу организоторов во время позвонили отправили рассылку, с группой тоже повезло,гид хорошо владеет информацией знает историю своего края говорит не заучинными фразами весной планирую еще раз приехать в дагестан и обращусь к данным ребятам
П
Павел
16 ноя 2025
Гид был Аслан, хороший и позитивный человек! Все рассказывал и показывал, рекомендую! 👍
М
Максим
15 ноя 2025
Отправил свою жену на экскурсию на Сулакский каньон от, так как сам по работе не смог поехать. Немного переживал, чтобы всё прошло хорошо… но зря переживал 😊
Ребята сработали просто отлично.
Жену
Ребята сработали просто отлично.
Жену
М
Мадина
15 ноя 2025
Хочу поделиться впечатлениями от поездки на Сулакский каньон 💚
Это было просто вау!
С самого утра всё прошло идеально: забрали из Махачкалы вовремя, машина чистая, комфортная, водитель внимательный — чувствуется уровень сервиса.
Гид
Это было просто вау!
С самого утра всё прошло идеально: забрали из Махачкалы вовремя, машина чистая, комфортная, водитель внимательный — чувствуется уровень сервиса.
Гид
С
Саид
14 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору Аслану и нашему гиду Али за этот невероятный тур. Всё было продумано до мелочей — от встречи в аэропорту до последнего вида, который мы увидели
О
Оксана
10 ноя 2025
Транспорт не соответствовал(переделка: сдвинуты задние кресла и ничего с последнего не видно и не слышно). микрофоны хуже не бывает и гид им не пользовался. Вещал только для первых рядов без
Аслан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что у вас остались негативные впечатления — мы всегда открыты к обратной
А
Алла
6 ноя 2025
Всё понравилось. Гид просто прелесть. Очень приятная и ответственная девушка.
Ирина
28 окт 2025
Спасибо Аслану за экскурсию! Всё прошло хорошо, везде успевали, испытали восторг от Сулакского каньона. Советуем всем посетить эту экскурсию.
А
Анна
28 окт 2025
Это мой первый опыт участия в туре.
И он удачен на все 100%, благодаря гиду Аслану, поездка прошла легко, весело, непринужденно. Рекомендую однозначно. Мои ноги сказали спасибо🤣, мои глаза в полном восторге, моя голова кругом от красоты.
Еще мне в тройне повезло, участники которые были со мной, все прекрасные люди(если вы это прочитаете всем привет) да еще большинство из Московской области.
И он удачен на все 100%, благодаря гиду Аслану, поездка прошла легко, весело, непринужденно. Рекомендую однозначно. Мои ноги сказали спасибо🤣, мои глаза в полном восторге, моя голова кругом от красоты.
Еще мне в тройне повезло, участники которые были со мной, все прекрасные люди(если вы это прочитаете всем привет) да еще большинство из Московской области.
Феруза
18 окт 2025
Да были ошибки но все исправили спасибо команду Аслана
А
Антонина
17 окт 2025
Было несколько неприятных моментов:
1. На станции, где нас забирали, человеку не хватило места и это ужасно, потому что человека не верно проинформировали, она приехала также на такси 30 минут, встала
1. На станции, где нас забирали, человеку не хватило места и это ужасно, потому что человека не верно проинформировали, она приехала также на такси 30 минут, встала
Аслан
Ответ организатора:
По ситуации с местом мы полностью признаём нашу ошибку. Действительно, из-за неправильной информации и несогласованности между менеджером и водителем пострадала
Д
Дарья
13 окт 2025
Все было замечательно! Красиво, интересно, насыщенно, комфортная программа без суеты, без задержек. Очень вкусный обед!
Единственный минус – трансфер. Комфортабельным автобусом это сложно назвать. Но на общее впечатление это не повлияло.
Единственный минус – трансфер. Комфортабельным автобусом это сложно назвать. Но на общее впечатление это не повлияло.
О
Олеся
8 окт 2025
Все прошло отлично! Команда 2G (Галим и Гасан) справились на 5+ 🫶🏽
И
Ирина
8 окт 2025
Все хорошо 🫶🏻 очень вкусный обед👍🏻
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Откройте для себя величие Сулакского каньона и уникальные виды Дагестана. Путешествие в мир природы и истории ждет вас
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
8400 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону
Погрузитесь в атмосферу Дагестана, посетив Сулакский каньон. Уникальные виды, захватывающие дух, и культурные открытия ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Удивительное путешествие по Сулакскому каньону и пещерам Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
11 011 ₽
11 590 ₽ за всё до 4 чел.