читать дальше

перед возвращением.

Аслан — настоящий профессионал своего дела. Чувствуется, что он вкладывает душу в каждый маршрут и заботится о каждом госте как о своём. Организация — на высшем уровне: ни единой заминки, всё чётко, комфортно и с уважением.

Али — это отдельная история. Спокойный, доброжелательный, внимательный и невероятно знающий человек. Он рассказал нам о Дагестане так, что мы словно по-новому открыли этот удивительный регион. С ним везде было безопасно и уютно — и в горах, и на серпантинах, и в узких улочках. Атмосфера — как с давними друзьями.

Особенно впечатлила экскурсия по Сулакскому каньону и катание по Чиркейскому водохранилищу. Вид сверху захватывает дух, а прогулка по водохранилищу — это отдельная магия, которую невозможно передать словами.

Спасибо вам обоим за эмоции, за заботу, за настроение и за то, что сделали эту поездку одной из лучших в моей жизни. Обязательно вернусь и буду рекомендовать всем знакомым!