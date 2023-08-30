Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Сулакский каньон — невероятное чудо природы! Вы увидите его не только со смотровых площадок, но и спуститесь вниз — к воде.
По желанию прокатитесь на скоростном катере, а потом поплаваете на сапах по Чиркейскому водохранилищу. По дороге мы покажем вам самые живописные локации Дагестана, смотрите внимательно по сторонам!
По желанию прокатитесь на скоростном катере, а потом поплаваете на сапах по Чиркейскому водохранилищу. По дороге мы покажем вам самые живописные локации Дагестана, смотрите внимательно по сторонам!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы специально решили проводить эту экскурсию на джипах, чтобы показать вам как можно больше труднодоступных мест Дагестана. Итак, в программе:
- Выехав из Махачкалы в 8 утра, отправимся в аул Зубутли. Пока вы будете любоваться завораживающими видами, гид расскажет исторические факты о местных жителях и о том, как возрождался аул после ужасного землетрясения в 1970 году.
- Следующая остановка — Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Мы подъедем прямо к воде: если захотите, сможете прокатиться по нему на катере.
- Затем остановимся в Персиковом саду на обед. В меню, конечно же, блюда национальной кухни. Вы попробуете хинкал с мясом и бульоном, чуду, форель на мангале и чай из горных трав.
- Отдохнув и подкрепившись, поедем к комплексу пещер «Нохъо» с выходом к подвесному мосту, расположенному на высоте 70 метров над рекой Сулак. Любите острые ощущения? Тогда зиплайн — для вас! А ещё прямо в скале здесь построена кофейня — не пропустите.
- Дальше вас ждут сразу несколько смотровых площадок на Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище — как популярных, так и совсем не известных. Вы узнаете историю строительства ГЭС и другие факты об этих местах.
- Затем спустимся к Чиркейскому водохранилищу и устроем заплыв на сап-бордах. Перед стартом — небольшой инструктаж, чтобы вам всем удалось покорить водную стихию на досках.
- По желанию на обратном пути посетим бархан Сарыкум — настоящую песчаную пустыню между горами и Каспийским морем.
Организационные детали
- Мы встретим вас в аэропорту или в любой точке города и после экскурсии отвезём обратно. Поездка проходит на комфортных внедорожниках Toyota FJ Cruiser или Lexus. Транспортные расходы входят в стоимость.
- Возьмите с собой паспорт, головные уборы и солнечные очки
- Рекомендуем соблюдать дресс-код (ваша одежда не должна быть слишком открытой). Во время поездки запрещается распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Прогулка на катере — 5000-7000 руб. за группу в зависимости от маршрута. Если на Сулаке катера будут не доступны, прокатимся по Чиркейскому водохранилищу.
- Бархан Сарыкум — 2000 руб. за группу
- Обед — 500-600 руб. \чел.
- Вход в пещеру — 500 руб. в будни, 700 руб. в выходные
- Зиплайн — 1000 руб.
- Прыжок с тарзанки — 5000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Махачкале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 156 туристов
Наша команда состоит из 3 опытных гидов, готовых поделиться с вами своими заниями о Дагестане. Шамиль родился и вырос в Махачкале. В сфере туризма работает уже 3 года, а опыт вождения по горным дорогам более 10 лет. Очень коммуникабельный и ответственный, он знает свою республику как 5 пальцев. Мухаммад также из Дагестане, из посёлка Дубки. Опыт работы в сфере туризма — 4 года. Его любимое направление — Сулакский каньон. Он с радостью поделится своими экспертными знаниями с вами. Тагир — профессионал своего дела из Махачкалы. Уже более 5 лет он раскрывает путешественникам красоту Дагестана и рассказывает о нашей истории, традициях и культуре.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 авг 2023
Красивый маршрут, вежливый и аккуратный водитель, удобная чистая машина. Маршрут очень понравился. Единственное, для меня важно чтобы после оформления заказа мне писали о подтверждении заказа и уточнения деталей поездки - пришлось написать самой, ответили быстро.
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