Магомед — ваша команда гидов в Махачкале

Провели экскурсии для 156 туристов

Наша команда состоит из 3 опытных гидов, готовых поделиться с вами своими заниями о Дагестане. Шамиль родился и вырос в Махачкале. В сфере туризма работает уже 3 года, а опыт вождения по горным дорогам более 10 лет. Очень коммуникабельный и ответственный, он знает свою республику как 5 пальцев. Мухаммад также из Дагестане, из посёлка Дубки. Опыт работы в сфере туризма — 4 года. Его любимое направление — Сулакский каньон. Он с радостью поделится своими экспертными знаниями с вами. Тагир — профессионал своего дела из Махачкалы. Уже более 5 лет он раскрывает путешественникам красоту Дагестана и рассказывает о нашей истории, традициях и культуре.

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