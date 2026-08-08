Описание экскурсииЭто абсолютно новый маршрут который могут описать в Дагестане два человека и одна из них я. Особенность экскурсии в том что это абсолютно девственные места. Локация находится в Шамильском районе Республики Дагестан.
Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Башня Газимагомеда
- Игранайское водохранилище
- Гоцатлинский ГЭС
- Старый аул Хорода
Что включено
- Транспорт
- Джиппинг
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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