Прокатиться на сапе по Ирганайскому водохранилищу, прогуляться к водопаду в горах и искупаться в прозрачной воде — всё это вы сможете на нашей экскурсии! По пути заглянем на Буйнакский перевал, рассмотрим Гимринский тоннель, водосброс ГЭС и поговорим о жизни в горах.

Описание экскурсии

08:45 — сбор группы

09:00 — отправление

09:20 — Буйнакский перевал. Первые панорамы: Прикаспийская низменность, долина Буйнакска и пригороды Махачкалы

10:00 — проезд по Гимринскому тоннелю. Самый длинный автодорожный тоннель России (более 4 км) — и внезапный переход от равнин к горам

10:15 — вид на Гимринский хребет. Остановка у смотровой площадки: резкие обрывы, скальные стены и мощь Кавказа — как на ладони

10:50 — водосброс Ирганайской ГЭС. В сезон полноводных рек и дождей водосброс завораживает мощью и красотой

11:15 — панорама Ирганайского водохранилища. Смотровая площадка — идеальное место для фото на фоне одного из красивейших озёр Дагестана

12:00–14:00 — главная часть. Путешествие по глади Ирганайского водохранилища на сапах и прогулка к водопаду Кинжал — каскаду высотой более 100 метров

14:00–15:00 — отдых на берегу. Время для купания, перекуса и обмена впечатлениями

15:00 — выезд обратно

17:00 — возвращение в Махачкалу

По пути поговорим о традициях и обычаях народов Дагестана, о том, как живут люди в горах. Вы послушаете историю о Гимринской башне и событиях Кавказской войны. И узнаете, как строилась Ирганайская ГЭС.

Организационные детали