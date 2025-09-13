Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Прокатиться на сапе по Ирганайскому водохранилищу, прогуляться к водопаду в горах и искупаться в прозрачной воде — всё это вы сможете на нашей экскурсии! По пути заглянем на Буйнакский перевал, рассмотрим Гимринский тоннель, водосброс ГЭС и поговорим о жизни в горах.
09:00 — отправление 09:20 — Буйнакский перевал. Первые панорамы: Прикаспийская низменность, долина Буйнакска и пригороды Махачкалы 10:00 — проезд по Гимринскому тоннелю. Самый длинный автодорожный тоннель России (более 4 км) — и внезапный переход от равнин к горам 10:15 — вид на Гимринский хребет. Остановка у смотровой площадки: резкие обрывы, скальные стены и мощь Кавказа — как на ладони 10:50 — водосброс Ирганайской ГЭС. В сезон полноводных рек и дождей водосброс завораживает мощью и красотой 11:15 — панорама Ирганайского водохранилища. Смотровая площадка — идеальное место для фото на фоне одного из красивейших озёр Дагестана 12:00–14:00 — главная часть. Путешествие по глади Ирганайского водохранилища на сапах и прогулка к водопаду Кинжал — каскаду высотой более 100 метров 14:00–15:00 — отдых на берегу. Время для купания, перекуса и обмена впечатлениями
15:00 — выезд обратно
17:00 — возвращение в Махачкалу По пути поговорим о традициях и обычаях народов Дагестана, о том, как живут люди в горах. Вы послушаете историю о Гимринской башне и событиях Кавказской войны. И узнаете, как строилась Ирганайская ГЭС.
Организационные детали
Поедем на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников
Программа 12+. Перед стартом проводим инструктаж и обучение, выдаём спасательные жилеты
Вам понадобится удобная обувь (тапочки, кроксы) для прогулки к водопаду на другом берегу водохранилища
В стоимость включено 2 часа катания на сапе по программе
Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе — 500–800 ₽
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У супермаркета «Тропики»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджимагомед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 559 туристов
Меня зовут Гаджимагомед, и я люблю то, чем занимаюсь! А занимаюсь я тем, что помогаю вам взглянуть на Дагестан моими глазами. Увидеть красоту моего народа, нашу культуру, самобытность и, конечно же, величественные горы. Мой опыт в туриндустрии — более пяти лет и более 1000 довольных гостей республики. Я являюсь сертифицированным гидом и прошёл профессиональную подготовку. Работаю с командой.
Натали
Очень хотела покататься на сапах именно на Ирганайском водохранилище, но так как в сентябре уже проблематично найти турфирмы с данной услугой, поэтому обратилась к Трипстеру. В принципе по дороге к читать дальшеуменьшить
водохранилищу ездила уже ни раз с другими экскурсиями, поэтому в дороге не было уже ничего нового, только единственное остановились после туннеля на площадке с видом на дорожный серпантин, где не останавливаются туристические минивэны. И заявленный водосброс на ГЭС вы, конечно, не увидите в любой день, хотя он заявлен в маршруте. Катались мы также ни 2 часа, которые входят в тур, а три и, соответственно, пришлось доплатить ещё за час катания 500₽, поэтому стоит быть готовым к этому. В целом получила удовольствие, так как каталась впервые и тем более в таком красивом месте, где горы и бирюзовая вода водохранилища
Егор
Очень понравился данный тур, огромное спасибо нашему гиду - Гадже! Прекрасно и романтично провел время с девушкой, ехали на комфортном автомобиле, останавливались в живописных местах, забирались на водопады, все это сопровождалось интересными рассказами о горах, культуре и традициях Дагестана. Очень рекомендую как данное направление, так и гида в целом!
Анна
Встретились на месте без задержек, комфортно доехали, очень живописное место для сапов!
