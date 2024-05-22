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все, что нас окружало. Об экскурсии: невероятно красивые и впечатляющие места! Виды с языка тролля это нечто потрясающее! Во время экскурсии мы посетили два горных аула Гоор и Кахиб, которые поразили своей красотой и величием. Гоор и Кахиб - это два древних аула, расположенные на высоких скалах с видом на долину. Здесь можно увидеть множество старинных домов и башен, которые были построены много веков назад. Также хочется отметить обалденно вкусный ужин в национальных традициях, которым нас радушно накормили) Все это позволило нам окунуться в атмосферу настоящего горного Дагестана и полюбоваться красотой природы. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с культурой и историей Дагестана, а также насладиться удивительными видами и чистым горным воздухом.