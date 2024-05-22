1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Начало: После бронирования, договоримся
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 мая 2024Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
- ООльга21 мая 2024Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
- ААнастасия19 мая 2024У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
- ААнна8 мая 2024Экскурсия просто великолепная!!! Магомед приехал за нами по адресу проживания на комфортной машине. В пути очень много рассказал про Дагестан,
- IIrina3 апреля 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Амину, за прекрасную экскурсию по горному Дагестану. На протяжении всего пути нам рассказывали про
- ЕЕкатерина3 апреля 2024Все понравилось и экскурсия, и подача информации, и сам край Дагестан Это не первая моя поездка в республику, но первая настолько
- ААлина27 марта 2024Путешествие в села Кахиб и Гоор было невероятным и запоминающимся. Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Гид-водитель Амин очень профессионален, внимателен, рассказал нам множество интересных фактов о местности, ее истории и природе. Спасибо большое за поездку.
- ДДмитрий22 марта 2024Всё было отлично! Магомед - человек с большой буквы. Экскурсия прошла на ура! Дагестан удивительное место, хочется возвращаться и возвращаться, дух перехватывает от его красоты. Советую всем именно эту экскурсию и именно у Магомеда. 👍
- ААнастасия18 марта 2024Благодарю нашего гида Магомеда за столь удивительную экскурсию! Эта поездка точно не оставит Вас равнодушными! Столько потрясающих мест мы сегодня
- ЕЕлена5 января 2024Отличная экскурсия! Всё очень понравилось!!! Горы и виды невероятные 😍, получили много впечатлений и удовольствия от поездки! Отдельная благодарность за вкуснейший обед! Большое спасибо Шамилю и Магомеду!!! Обязательно приедем ещё! 😉
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинская ГЭС»
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