Гоцатлинская ГЭС – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Гоцатлинская ГЭС» в Махачкале, цены от 9 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 400 за всё до 7 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Индивидуальная
14 часов
Трёхдневный тур по Дагестану с ночевкой в горах
Начало: После бронирования, договоримся
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
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    отметить особую роль нашего гида плюс к этому и водителя Магомеда. Очень доброжелательный, понимающий, терпеливый . Весь маршрут описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, всё грамотно составлено, сопровождается интересным и увлекательным рассказом и пояснениями. Еда вкусная, особенно узбеч и абрикосовая каша! Супер поездка! Я испытал такое восхищение увиденными красотами, сам себе завидовал, погода была теплая, солнечная, как по заказу. Огромное спасибо за прекрасную поездку 🙌

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
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    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    Экскурсия просто великолепная!!! Магомед приехал за нами по адресу проживания на комфортной машине. В пути очень много рассказал про Дагестан,
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    про историю и традиции. Показал потрясающие виды. Организовал обед с национальной едой, было очень вкусно. Большое спасибо Магомед, мы получили много эмоций!!!

  • I
    Irina
    3 апреля 2024
    Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Амину, за прекрасную экскурсию по горному Дагестану. На протяжении всего пути нам рассказывали про
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    все, что нас окружало. Об экскурсии: невероятно красивые и впечатляющие места! Виды с языка тролля это нечто потрясающее! Во время экскурсии мы посетили два горных аула Гоор и Кахиб, которые поразили своей красотой и величием. Гоор и Кахиб - это два древних аула, расположенные на высоких скалах с видом на долину. Здесь можно увидеть множество старинных домов и башен, которые были построены много веков назад. Также хочется отметить обалденно вкусный ужин в национальных традициях, которым нас радушно накормили) Все это позволило нам окунуться в атмосферу настоящего горного Дагестана и полюбоваться красотой природы. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с культурой и историей Дагестана, а также насладиться удивительными видами и чистым горным воздухом.

  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Все понравилось и экскурсия, и подача информации, и сам край Дагестан Это не первая моя поездка в республику, но первая настолько
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    запоминающаяся. Гид Амин пока лучший на моём опыте. В конце лета обязательно приеду ещё раз, природа здесь просто невероятная, хочу облазить каждую достопримечательность! Большое спасибо гиду и его комфортной машине(даже водичка и влажные салфетки лежали☺)

  • А
    Алина
    27 марта 2024
    Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Путешествие в села Кахиб и Гоор было невероятным и запоминающимся. Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Гид-водитель Амин очень профессионален, внимателен, рассказал нам множество интересных фактов о местности, ее истории и природе. Спасибо большое за поездку.
  • Д
    Дмитрий
    22 марта 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Всё было отлично! Магомед - человек с большой буквы. Экскурсия прошла на ура! Дагестан удивительное место, хочется возвращаться и возвращаться, дух перехватывает от его красоты. Советую всем именно эту экскурсию и именно у Магомеда. 👍
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Благодарю нашего гида Магомеда за столь удивительную экскурсию! Эта поездка точно не оставит Вас равнодушными! Столько потрясающих мест мы сегодня
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    посетили с Магомедом, и даже больше, чем заявлено в программе. Сам Магомед очень отзывчивый и доброй души человек, приятно было провести день в Вашей компании. Было очень познавательно и интересно! Еще раз благодарю 🫶🏻

  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    Отличная экскурсия! Всё очень понравилось!!! Горы и виды невероятные 😍, получили много впечатлений и удовольствия от поездки! Отдельная благодарность за вкуснейший обед! Большое спасибо Шамилю и Магомеду!!! Обязательно приедем ещё! 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
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  3. Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
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Какие места ещё посмотреть в Махачкале
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  2. Ирганайское водохранилище
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  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гоцатлинская ГЭС" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9 400 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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