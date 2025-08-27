Покорите гору Тарки-Тау на лошадях, наслаждаясь видами на Махачкалу и Каспийское море. Включены трансфер, гид и напитки. Подходит для всех уровней наездников
Покорить гору и не устать - это про нашу экскурсию! Поднимитесь на 725 метров над уровнем моря на лошадях.
Полюбуйтесь красотой горы Тарки-Тау, восхититесь видами на Махачкалу и Каспийское море, изучите читать дальшеуменьшить
старинный посёлок Тарки, пофотографируйтесь и просто приятно проведите время. Встреча в Махачкале, трансфер до конного клуба, инструктаж и восхождение. Во время прогулки увидите богатую флору и фауну региона, а также насладитесь напитками на финише. Подходит для опытных наездников и новичков. Возможна организация пикника и фотосессии
Мы с вами встретимся в Махачкале и буквально за 15 минут доберёмся до конного клуба. По пути гид расскажет вам интересные факты о Махачкале, её истории и проживающих на территории народностях. Перед стартом вас ждёт обязательный инструктаж. А после — в путь!
Во время восхождения вы посмотрите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным памятником природы! Также вы увидите Махачкалу от края до края, всю береговую линию Каспийского моря и древний посёлок Тарки. Это будет незабываемое приключение, во время которого небо будто станет ближе.
На финише мы приготовим для вас кофе в турке или заварим в самоваре чай с горными травами (если не будет дождя и сильного ветра).
Кому подойдёт маршрут
Эта конная прогулка подойдёт для опытных наездников (взрослых и детей от 13 лет). Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут.
Организационные детали
Длительность конной прогулки — 1,5 часа
В стоимость включено: трансфер от места встречи до конного клуба и обратно на комфортабельном автомобиле, услуги гида-водителя, конная прогулка, чай или кофе
Отдельно (по желанию) оплачивается организация пикника на маршруте. Также, если захотите, можно продлить конную прогулку и организовать фотосессию. Стоимость уточняйте в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
11 296 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2483 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и читать дальшеуменьшить
«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь.
Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе.
Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
1
2
–
1
–
Яна
Нам все понравилось. Отзывы про медленных лошадей - это про не умею ими управлять 😉 Виды шикарные, ребята терпеливые.
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Марина
Замечательная конная прогулка, Тимур очень внимательный, деликатный, добрый, отзывчивый гид. Покажет, расскажет еще и фото сделает.,Он сделал все, для того, что бы я не боялась. А боялась я очень сильно. читать дальшеуменьшить
Тимур пообещал, что к концу прогулки я расслаблюсь и буду получать удовольствие от езды на лошади и так все и произошло. Махачкала прекрасна. Считаю, что эту прогулку необходима включать в обязательный список к посещению От души рекомендую
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Полина
Потрясающая экскурсия, виды просто, как с открытки, гиды отличные. Накатались, насмеялись, нафоткались. Тимур, спасибо огромное. В самое сердечко.
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Валерия
все очень классно!! красиво, круто, необычно,предложили сфотографировать (а это важно) пришлось пересилить свой страх и сесть на лошадь, страх не ушел, но мне все равно понравилось
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А
Алексей
Все прошло замечательно, катались первый раз, вначале конечно было страшновато, но быстро освоились и уже получали удовольствие от поездки, всем рекомендуем.