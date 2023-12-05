Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Полюбуемся красотой горы Тарки-Тау, восхитимся видами на Махачкалу и Каспийское море, изучим старинный посёлок Тарки, пофотографируемся и просто приятно проведём время.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 200 ₽
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами встретимся в Махачкале и буквально за 15 минут доберёмся до конного клуба. По пути гид расскажет вам интересные факты о Махачкале, её истории и проживающих на территории народностях. Перед стартом вас ждёт обязательный инструктаж. А после — в путь!
Во время восхождения вы посмотрите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным памятником природы! Также вы увидите Махачкалу от края до края, всю береговую линию Каспийского моря и древний посёлок Тарки. Это будет незабываемое приключение, во время которого небо будто станет ближе.
На финише мы приготовим для вас кофе в турке или заварим в самоваре чай с горными травами (если не будет дождя и сильного ветра).
Кому подойдёт маршрут
Эта конная прогулка подойдёт для опытных наездников (взрослых и детей от 13 лет). Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут.
Организационные детали
- Длительность конной прогулки — 1,5 часа
- В стоимость включено: трансфер от места встречи до конного клуба и обратно на джипе бизнес-класса, услуги гида-водителя, конная прогулка, чай или кофе
- Отдельно (по желанию) оплачивается организация пикника на маршруте. Также, если захотите, можно продлить конную прогулку и организовать фотосессию. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Миркато»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.