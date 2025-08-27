Покорить гору и не устать - это про нашу экскурсию! Поднимитесь на 725 метров над уровнем моря на лошадях.Полюбуйтесь красотой горы Тарки-Тау, восхититесь видами на Махачкалу и Каспийское море, изучите

старинный посёлок Тарки, пофотографируйтесь и просто приятно проведите время. Встреча в Махачкале, трансфер до конного клуба, инструктаж и восхождение. Во время прогулки увидите богатую флору и фауну региона, а также насладитесь напитками на финише. Подходит для опытных наездников и новичков. Возможна организация пикника и фотосессии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы с вами встретимся в Махачкале и буквально за 15 минут доберёмся до конного клуба. По пути гид расскажет вам интересные факты о Махачкале, её истории и проживающих на территории народностях. Перед стартом вас ждёт обязательный инструктаж. А после — в путь!

Во время восхождения вы посмотрите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным памятником природы! Также вы увидите Махачкалу от края до края, всю береговую линию Каспийского моря и древний посёлок Тарки. Это будет незабываемое приключение, во время которого небо будто станет ближе.

На финише мы приготовим для вас кофе в турке или заварим в самоваре чай с горными травами (если не будет дождя и сильного ветра).

Кому подойдёт маршрут

Эта конная прогулка подойдёт для опытных наездников (взрослых и детей от 13 лет). Если раньше вы никогда не катались на лошади, мы предложим вам более лёгкий и безопасный маршрут.

Организационные детали