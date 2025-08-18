Путешествие по Дагестану - это как разговор с природой и историей.От Гимринской башни, символа мужества, до Ирганайского водохранилища, отражающего небо, каждый шаг открывает новые горизонты. В Датунском храме, хранящем тайны

с 12 века, тишина обретает форму. Гоор - страна башен, где храбрость живёт вечно. Карадахская теснина, с её узкими проходами и эхом, оживляет легенды. Это не просто экскурсия, а возможность почувствовать дыхание веков

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гимринская башня. Не просто каменная громада, а памятник непокорности. Здесь каждый камень — свидетель борьбы и мужества. Когда стоишь рядом, кажется, что башня смотрит исподлобья: «Ну что, путешественник, готов к испытаниям?»

Ирганайское водохранилище. Здесь воздух наполнен покоем, а вода отражает небо так, будто кто-то пролил чернила вечности. Горы, плывущие по глади, — будто мираж, который исчезнет, стоит вам отвернуться. Но вы не отворачивайтесь — смотрите, дышите, запоминайте.

Датунский храм. Христианский храм среди горного Дагестана? Да, и он здесь с 12 века! Его камни старше многих королевств, а тишина внутри настолько густая, что кажется — можно потрогать руками. Храм словно спрашивает: «Как думаешь, сколько тайн я хранил, пока ты сюда не пришёл?»

Гоор — «страна башен». Стоите на краю обрыва, а под вами — пропасть. И вы понимаете: страх здесь — гость, а храбрость — хозяин. Сами башни будто говорят: «Смотрите! Так выглядит Вечность».

Карадахская теснина. Входите в каменный тоннель — и стены смыкаются, оставляя лишь тонкие полоски света. Здесь эхо живёт своей жизнью, а тишина звучит громче, чем любой голос. В этом ущелье легенды не просто рассказывают — они здесь происходят.

Поговорим:

об истории посещаемых мест и мифах, которые их окружают

людях, строивших дома буквально над пропастью — зачем им нужна была такая высота

храбрецах, которые защищали эти земли столетиями — что помогало им не сдаться и сохранить своё

жизни и быте горцев — что для них было важно, какие традиции они сохранили до сих пор

Тайминг поездки:

7:00 — выезд из Махачкалы

8:30–8:45 — Гимринская башня

9:15–9:30 — Ирганайское водохранилище

10:30–12:00 — прогулка по Карадахской теснине (туда-обратно)

12:30–13:30 — переезд в село Гоор

13:30–15:00 — экскурсия по Гоору

15:00–16:00 — обед в гостевом доме

16:00–17:00 — отправление в Махачкалу

19:00–20:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали