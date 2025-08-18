От Гимринской башни, символа мужества, до Ирганайского водохранилища, отражающего небо, каждый шаг открывает новые горизонты. В Датунском храме, хранящем тайны
Что можно увидеть
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Датунский храм
- Гоор
- Карадахская теснина
Описание экскурсии
Гимринская башня. Не просто каменная громада, а памятник непокорности. Здесь каждый камень — свидетель борьбы и мужества. Когда стоишь рядом, кажется, что башня смотрит исподлобья: «Ну что, путешественник, готов к испытаниям?»
Ирганайское водохранилище. Здесь воздух наполнен покоем, а вода отражает небо так, будто кто-то пролил чернила вечности. Горы, плывущие по глади, — будто мираж, который исчезнет, стоит вам отвернуться. Но вы не отворачивайтесь — смотрите, дышите, запоминайте.
Датунский храм. Христианский храм среди горного Дагестана? Да, и он здесь с 12 века! Его камни старше многих королевств, а тишина внутри настолько густая, что кажется — можно потрогать руками. Храм словно спрашивает: «Как думаешь, сколько тайн я хранил, пока ты сюда не пришёл?»
Гоор — «страна башен». Стоите на краю обрыва, а под вами — пропасть. И вы понимаете: страх здесь — гость, а храбрость — хозяин. Сами башни будто говорят: «Смотрите! Так выглядит Вечность».
Карадахская теснина. Входите в каменный тоннель — и стены смыкаются, оставляя лишь тонкие полоски света. Здесь эхо живёт своей жизнью, а тишина звучит громче, чем любой голос. В этом ущелье легенды не просто рассказывают — они здесь происходят.
Поговорим:
- об истории посещаемых мест и мифах, которые их окружают
- людях, строивших дома буквально над пропастью — зачем им нужна была такая высота
- храбрецах, которые защищали эти земли столетиями — что помогало им не сдаться и сохранить своё
- жизни и быте горцев — что для них было важно, какие традиции они сохранили до сих пор
Тайминг поездки:
7:00 — выезд из Махачкалы
8:30–8:45 — Гимринская башня
9:15–9:30 — Ирганайское водохранилище
10:30–12:00 — прогулка по Карадахской теснине (туда-обратно)
12:30–13:30 — переезд в село Гоор
13:30–15:00 — экскурсия по Гоору
15:00–16:00 — обед в гостевом доме
16:00–17:00 — отправление в Махачкалу
19:00–20:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter либо же на минивэне
- В стоимость включены трансфер, обед, все входные билеты
- Дополнительно (по желанию) оплачивается ужин
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Дети до 7 лет
|4050 ₽
