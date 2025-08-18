Мои заказы

Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд

Откройте для себя тайны Дагестана: от башен-стражей до древних храмов. Путешествие по краю легенд подарит незабываемые впечатления и истории
Путешествие по Дагестану - это как разговор с природой и историей.

От Гимринской башни, символа мужества, до Ирганайского водохранилища, отражающего небо, каждый шаг открывает новые горизонты. В Датунском храме, хранящем тайны
с 12 века, тишина обретает форму. Гоор - страна башен, где храбрость живёт вечно. Карадахская теснина, с её узкими проходами и эхом, оживляет легенды. Это не просто экскурсия, а возможность почувствовать дыхание веков

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🕌 Древние храмы
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным местам
  • 🍽 Вкусный обед включён
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд© Эльвира
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд© Эльвира
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд© Эльвира
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунский храм
  • Гоор
  • Карадахская теснина

Описание экскурсии

Гимринская башня. Не просто каменная громада, а памятник непокорности. Здесь каждый камень — свидетель борьбы и мужества. Когда стоишь рядом, кажется, что башня смотрит исподлобья: «Ну что, путешественник, готов к испытаниям?»

Ирганайское водохранилище. Здесь воздух наполнен покоем, а вода отражает небо так, будто кто-то пролил чернила вечности. Горы, плывущие по глади, — будто мираж, который исчезнет, стоит вам отвернуться. Но вы не отворачивайтесь — смотрите, дышите, запоминайте.

Датунский храм. Христианский храм среди горного Дагестана? Да, и он здесь с 12 века! Его камни старше многих королевств, а тишина внутри настолько густая, что кажется — можно потрогать руками. Храм словно спрашивает: «Как думаешь, сколько тайн я хранил, пока ты сюда не пришёл?»

Гоор — «страна башен». Стоите на краю обрыва, а под вами — пропасть. И вы понимаете: страх здесь — гость, а храбрость — хозяин. Сами башни будто говорят: «Смотрите! Так выглядит Вечность».

Карадахская теснина. Входите в каменный тоннель — и стены смыкаются, оставляя лишь тонкие полоски света. Здесь эхо живёт своей жизнью, а тишина звучит громче, чем любой голос. В этом ущелье легенды не просто рассказывают — они здесь происходят.

Поговорим:

  • об истории посещаемых мест и мифах, которые их окружают
  • людях, строивших дома буквально над пропастью — зачем им нужна была такая высота
  • храбрецах, которые защищали эти земли столетиями — что помогало им не сдаться и сохранить своё
  • жизни и быте горцев — что для них было важно, какие традиции они сохранили до сих пор

Тайминг поездки:

7:00 — выезд из Махачкалы
8:30–8:45 — Гимринская башня
9:15–9:30 — Ирганайское водохранилище
10:30–12:00 — прогулка по Карадахской теснине (туда-обратно)
12:30–13:30 — переезд в село Гоор
13:30–15:00 — экскурсия по Гоору
15:00–16:00 — обед в гостевом доме
16:00–17:00 — отправление в Махачкалу
19:00–20:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter либо же на минивэне
  • В стоимость включены трансфер, обед, все входные билеты
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается ужин
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 7 лет4050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Насрутдинова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира
Эльвира — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 19 туристов
Давайте познакомимся! Мы — команда, влюблённая в Дагестан и все, что с ним связано. Наша цель — не просто показать вам достопримечательности, а подарить живое знакомство с культурой, традициями и душой республики. Мы организуем путешествия, которые остаются в сердце.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Л
Лариса
18 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему спутнику в этой поездке за его профессионализм и доброжелательность. Мне даже не хочется употреблять слово "гид", потому что за этот невероятный день, проведенный в компании
Надира, он нам стал другом. Это ОЧЕНЬ внимательный, деликатный, галантный, образованный, привлекательный человек, располагающий к себе с первой минуты общения. День для нас пролетел не заметно. Я и мои дети от него просто в восторге. Он не оставил своим вниманием никого. Мы очень рады познакомиться с таким интересным человеком, который показал нам прекрасные места, помог сделать красивые фото, подсказал где можно попробовать вкусную национую еду. Очень рекомендую Надира всем путешественникам. Жаль что можно поставить только 5 звезд, этого очень мало для оценки, хотя бы 105.

Андрей
Андрей
5 июл 2025
Большое спасибо гиду-водителю Халилу. Поездка прошла в теплой дружеской и веселой обстановке. К сожалению, попасть в Гоор нам не удалось, т. к на пути образовалась огромнейшая пробка, в который мы
бы простояли до вечера и все равно туда не попали. Быстро переделав маршрут мы направились в село Гуниб. Это прекрасное место с просто шикарными и завораживающими видами. Еще раз спасибо Халилу))

Большое спасибо гиду-водителю Халилу. Поездка прошла в теплой дружеской и веселой обстановке. К сожалению, попасть в Гоор нам не удалось, т. к на пути образовалась огромнейшая пробка, в который мы бы простояли до вечера и все равно туда не попали. Быстро переделав маршрут мы направились в село Гуниб. Это прекрасное место с просто шикарными и завораживающими видами. Еще раз спасибо Халилу))
К
Катя
8 мая 2025
Если вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутить атмосферу настоящего Дагестана — вам точно к Халилу. Очень спокойный и доброжелательный человек, который
деликатно ведёт группу, отвечает на любые вопросы и тонко чувствует настроение участников. Халил знает, где и когда остановиться, чтобы успеть насладиться красотой, сделать фото или просто помолчать перед величием гор.

Отдельно хочется отметить его любовь к родным местам — она чувствуется в каждом слове. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение. Всё было чётко организовано, без суеты и в то же время с душой.

Огромное спасибо организаторам и менеджеру за вежливое общение, заботу и внимание к деталям — всё прошло гладко и комфортно. День, который останется в памяти надолго!

Если вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутитьЕсли вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутитьЕсли вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутитьЕсли вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутитьЕсли вы хотите не просто увидеть Гоор, а почувствовать его дух, понять его историю и ощутить
Н
Надежда
29 апр 2025
Спасибо за незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: интересный маршрут, увлекательный рассказ гида и приятная атмосфера на протяжении всей поездки. Особенно понравилось, что экскурсия была не только познавательной, но и живой — чувствовалась настоящая любовь к своему делу. Узнали много нового, посмотрели удивительные места и просто отлично провели время. Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Дагестан
А
Амина
28 апр 2025
Хочу поблагодарить за прекрасно организованную экскурсию в Гоор и Карадахскую теснину! Всё прошло на высшем уровне — удобный маршрут, отличная организация и душевная атмосфера.
Отдельная благодарность нашему гиду Патимат за интересные рассказы, внимание к деталям и искреннюю любовь к родному краю. Благодаря вам поездка получилась по-настоящему незабываемой!
В
Валентина
28 апр 2025
Это была настоящая сказка! Экскурсия в Гоор и Карадахскую теснину с Патей — одно из самых ярких впечатлений нашей поездки в Дагестан. Патя — невероятно чуткий и душевный гид, который
с любовью рассказывает о родных местах. Пейзажи завораживают, Гоор поражает духом древности, а Карадахская теснина — просто фантастика! Всё было очень грамотно организовано: удобный маршрут, остановки в красивейших точках, интересные рассказы и тёплая, дружеская атмосфера.

Е
Елена
20 апр 2025
Побывали в Гооре и Карадахской теснине — место невероятной силы и красоты! Древние башни, захватывающие виды и волшебная атмосфера. Огромное спасибо нашему гиду Пате за увлекательную прогулку и тёплую атмосферу!
Получили море эмоций, обязательно всем рекомендую😊

