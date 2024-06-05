Музеи и искусство Махачкалы

Найдено 24 экскурсии в категории «Музеи» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
«При желании мы посетим местный краеведческий музей в доме с атлантами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
69 отзывов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
«Важнейшим наследием города-крепости остается его древняя цитадель, с которой вас познакомит сотрудник музея и большой специалист в своем деле»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800 за всё до 3 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«В этнографическом музее познакомитесь с жизнью наших предков»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим посвященный ему музей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«Вы вспомните произведения Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и узнаете, слепки рук какого местного художника хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Историко-архитектурный музей Гуниба — вы рассмотрите экспонаты, посвященные жизни местного населения в разные эпохи»
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«В мемориальном музее открыта экспозиция, посвященная основоположнику аварской советской литературы и отцу знаменитого Расула Гамзатова, прославившего наш край на весь мир»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Прогулка по старым магалам напомнит фильм "Бриллиантовая рука", здесь расположены древнейшая Джума-мечеть и несколько исторических музеев»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
«прогулка по проспекту Путина, • мечеть «Сердце матери» в Аргуне, • музей им»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 за всё до 4 чел.
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
«В Гунибе посетим краеведческий музей, здесь местный гид расскажет историю села и традициях горцев и о том, как был пленен великий Имам Шамиль»
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300 за всё до 4 чел.
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
«Путешествие также включает посещение музея имени Ахмата Кадырова, где вы сможете познакомиться с историей и культурой Чеченской Республики через экспонаты и интересные экспозиции»
Расписание: По колендарю
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1435012 915 за всё до 4 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
«Добравшись до Гуниба, посетим краеведческий музей и Парк победы им»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
    читать дальше

    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Махачкала
    Для 1,5 часов все хорошо
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • А
    Алёна
    26 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️
  • Л
    Лариса
    26 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
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    самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!

    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились
  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
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    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
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    молодая женщина, и очень красивая. Приятные мелочи, которые не мелочи - пикник у дороги, простые истории о быте Дагестана. Вообщем поездка была приятной и не принуждённой. Хунзахское плато - красота которого не передаётся никакими фотоснимками. Вернулись из поездки пропитанными ароматами трав. Название «Душевное путешествие» оправдало своё название.

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
    Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
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    истории он покорил нас. Встреча и знакомство с ним превзошли наши ожидания - Шамиль оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, весёлым собеседником. Мы провели насыщенный день, благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно и познавательно. Хочется пожелать Шамилю успехов и дарить людям положительные эмоции. Только человек настолько влюбленный в свой край может быть таким потрясающим рассказчиком! Шамиль, спасибо за фантастический легкий увлекательный и комфортный день! Вы открыли для нас этот волшебный горный край с ущельями, водопадами и озерами. С Вами очень интересно, душевно и тепло!

  • И
    Ильмира
    23 мая 2024
    В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
    Приятная поездка с Тимуром в чистой комфортной машине в древний Дербент! Отличный водитель! Внимательный, пунктуальный. Гида по крепости не брали,
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    самые значимые объекты имеют QR коды, по которым можно получить информацию. Прогулка по старому городу прошла с интересным рассказом Тимура. Посмотрели все, что хотели.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Прогулка по Махачкале
  2. История Махачкалы и Дагестана
  3. Из Махачкалы - в древний Дербент
  4. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
  5. Гуниб и Карадахская теснина за один день
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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