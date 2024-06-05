1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
«При желании мы посетим местный краеведческий музей в доме с атлантами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Гуляя по его колоритным древним кварталам, вы увидите Джума-мечеть, армянскую церковь Святого Всеспасителя, старинные бани и дом-музей Бестужева-Марлинского, жившего здесь в ссылке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
«Важнейшим наследием города-крепости остается его древняя цитадель, с которой вас познакомит сотрудник музея и большой специалист в своем деле»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«В этнографическом музее познакомитесь с жизнью наших предков»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим посвященный ему музей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«Вы вспомните произведения Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и узнаете, слепки рук какого местного художника хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Историко-архитектурный музей Гуниба — вы рассмотрите экспонаты, посвященные жизни местного населения в разные эпохи»
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«В мемориальном музее открыта экспозиция, посвященная основоположнику аварской советской литературы и отцу знаменитого Расула Гамзатова, прославившего наш край на весь мир»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Прогулка по старым магалам напомнит фильм "Бриллиантовая рука", здесь расположены древнейшая Джума-мечеть и несколько исторических музеев»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
«прогулка по проспекту Путина, • мечеть «Сердце матери» в Аргуне, • музей им»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
«В Гунибе посетим краеведческий музей, здесь местный гид расскажет историю села и традициях горцев и о том, как был пленен великий Имам Шамиль»
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
«Путешествие также включает посещение музея имени Ахмата Кадырова, где вы сможете познакомиться с историей и культурой Чеченской Республики через экспонаты и интересные экспозиции»
Расписание: По колендарю
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1435012 915₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
«Добравшись до Гуниба, посетим краеведческий музей и Парк победы им»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ООльга1 июня 2024Для 1,5 часов все хорошо
- ВВиталий31 мая 2024Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
- ААлёна26 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
- ЛЛариса26 мая 2024В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ТТатьяна23 мая 2024Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
- ННаталья23 мая 2024Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
- ИИльмира23 мая 2024Приятная поездка с Тимуром в чистой комфортной машине в древний Дербент! Отличный водитель! Внимательный, пунктуальный. Гида по крепости не брали,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Музеи»
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