Едем туда, где Кавказ открывается особенно мощно — в пути будут меняться ландшафт, воздух и даже настроение природы. Вы увидите легендарный ледник Колка и побываете там, где погиб Сергей Бодров. Прогуляетесь по некрополю в Даргавсе и заглянете в самый высокогорный монастырь страны. А мы расскажем местные легенды и познакомим с традициями этих земель.
Описание экскурсии
5:00 — выезд из Махачкалы
9:00 — завтрак в кафе во Владикавказе (по желанию)
10:30 — памятник жертвам ледника Колка
11:00 — Кармадонское ущелье, место гибели Сергея Бодрова
11:30 — смотровая площадка с видом на ледник Колка
12:00 — город мёртвых в селе Даргавс
13:00 — памятник букве А и Фиагдонское ущелье
13:30 — башни Курта и Тага
14:00 — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
14:40 — обед (по желанию)
15:50 — Дзивгисская наскальная крепость
16:30 — Кадаргаванский каньон, арт-объект «Зеркальный барс»
22:00 — прибытие в Махачкалу
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в город мёртвых — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по меню
- Едем на минивэне или микроавтобусе
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 91 туриста
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
