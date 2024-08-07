Если в городе есть гора, на неё нужно обязательно взобраться! Тарки-Тау - важное место для всех дагестанцев.Комфортная поездка к вершине включает рассказы о сокровищах края, которые таятся в горах, реках,

водопадах и озёрах. По пути вы увидите три древних кумыкских аула. На месте вас угостят кофе, сваренным на родниковой воде. Панорамные виды Махачкалы и Каспийского моря откроются перед вами, будь то ранним утром, днём или на закате. Путешествие пройдёт на внедорожнике, обеспечивая комфорт и безопасность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе, когда погода ясная и тёплая, а виды с Тарки-Тау особенно впечатляют. В мае и сентябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что в зимний период может быть прохладно и ветрено, что может ограничить время пребывания на смотровой площадке.

Сейчас август — это идеальное время.