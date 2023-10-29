Если в городе есть гора… на неё нужно обязательно взобраться! Мы организуем для вас комфортную поездку к вершине Тарки-Тау — важного места для всех дагестанцев. По пути расскажем о сокровищах края, которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Покажем три древних кумыкских аула. А на месте — угостим кофе, сваренным на родниковой воде.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» дагестанской столицы. Ранним утром и днём, при ясной погоде, перед вами развернутся панорамы городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. Если решите отправиться туда на закате, вас ждут мириады огней ночной столицы.

На подготовленном внедорожнике мы отвезём вас на самую вершину. Путь пролегает по сложной каменистой дороге (ощущения как во время джиппинга!), но сильной тряски не будет — ведь в нашем автопарке джипы комфорт и премиум классов. Добравшись до панорамного плато, вы осмотрите окрестности и при желании заглянете в кафе рядом со смотровой. А гид составит компанию для тёплых бесед — и угостит горячим кофе, который сварит для вас на месте.

Организационные детали