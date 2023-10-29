«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау

Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта

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Если в городе есть гора… на неё нужно обязательно взобраться! Мы организуем для вас комфортную поездку к вершине Тарки-Тау — важного места для всех дагестанцев. По пути расскажем о сокровищах края, которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Покажем три древних кумыкских аула. А на месте — угостим кофе, сваренным на родниковой воде.
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» дагестанской столицы. Ранним утром и днём, при ясной погоде, перед вами развернутся панорамы городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. Если решите отправиться туда на закате, вас ждут мириады огней ночной столицы.

На подготовленном внедорожнике мы отвезём вас на самую вершину. Путь пролегает по сложной каменистой дороге (ощущения как во время джиппинга!), но сильной тряски не будет — ведь в нашем автопарке джипы комфорт и премиум классов. Добравшись до панорамного плато, вы осмотрите окрестности и при желании заглянете в кафе рядом со смотровой. А гид составит компанию для тёплых бесед — и угостит горячим кофе, который сварит для вас на месте.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Поездка пройдёт на одном из автомобилей нашего автопарка: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Cadillac Escalade или Kia Sportage
  • За дополнительную плату можно совершить конную прогулку (1500 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Вечерние
Летние
Природа и пейзажи
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Выездные
Панорамы
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Гора Тарки-Тау
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