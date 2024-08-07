Если в городе есть гора, на неё нужно обязательно взобраться! Тарки-Тау - важное место для всех дагестанцев.
Комфортная поездка к вершине включает рассказы о сокровищах края, которые таятся в горах, реках,
Комфортная поездка к вершине включает рассказы о сокровищах края, которые таятся в горах, реках,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🏞️ Древние кумыкские аула
- ☕ Кофе на вершине
- 🗺️ Увлекательные рассказы гида
Лучшее время для посещения
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Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе, когда погода ясная и тёплая, а виды с Тарки-Тау особенно впечатляют. В мае и сентябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что в зимний период может быть прохладно и ветрено, что может ограничить время пребывания на смотровой площадке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тарки-Тау
- Махачкала
- Каспийское море
Описание экскурсии
Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» дагестанской столицы. Ранним утром и днём, при ясной погоде, перед вами развернутся панорамы городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря. Если решите отправиться туда на закате, вас ждут мириады огней ночной столицы.
На подготовленном внедорожнике мы отвезём вас на самую вершину. Путь пролегает по сложной каменистой дороге (ощущения как во время джиппинга!), но сильной тряски не будет — ведь в нашем автопарке джипы комфорт и премиум классов. Добравшись до панорамного плато, вы осмотрите окрестности и при желании заглянете в кафе рядом со смотровой. А гид составит компанию для тёплых бесед — и угостит горячим кофе, который сварит для вас на месте.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Поездка пройдёт на одном из автомобилей нашего автопарка: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Cadillac Escalade или Kia Sportage
- По желанию можно совершить конную прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ходила вчера с гидом смотреть на ночной город с горы Тарки-Тау. Опоздала на место встречи аж на 40 минут, на мои переживания по этому поводу гид попросил не беспокоиться и
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Замечательная, очень необычная экскурсия, потрясающие завораживающие виды совсем недалеко от города. Большая благодарность Тимуру за интересные, познавательные рассказы. Свежесваренный кофе на высоте- интересная изюминка.
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И
В Махачкале не первый раз, но только сейчас удалось посмотреть на город с высоты Тарки-Тау! Дух захватывает от красоты сверкающего города, лежащего у подножья горы! Счастье просто наполняет сердце! Спасибо, Тимур, спасибо! Это было здорово!
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В
Очень рекомендую и гида Тимура и саму экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ, хочется слушать и слушать, великолепные виды и комфортабельный автомобиль. Всегда можно договориться, если хотите что-либо скорректировать, очень удобно.
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Входит в следующие категории Махачкалы
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