Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье

Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаю насладиться природной красотой Дагестана и познакомиться с местными традициями, историей и культурой.

Вы осмотрите аул Гуниб, живописно расположенный на горных склонах.

Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, Салтинским ущельем и водопадом.

Оцените национальную кухню горцев и увидите, как они живут.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Колоритное село Гуниб

Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне. Кроме того, я покажу памятник Белые журавли, белоснежную беседку имама Шамиля и мемориал Царская поляна. Расскажу, с какими событиями и знаменитыми людьми связаны эти места. А затем мы отправимся на традиционный дагестанский обед! Вы попробуете аварский хинкал с мясом и лепешки чуду с разными начинками.

Фантастическое Салтинское ущелье

Вы проедете по самому длинному автомобильному туннелю России и полюбуетесь живописным Ирганайским водохранилищем с бирюзовой водой. А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане. Вам надолго запомнятся его извилистые проходы, причудливые скальные изгибы и древние валуны, подсвеченные солнечными лучами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Mercedes-Benz Viano
  • Входные билеты в музей не включены в стоимость — 100 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
16 мар 2022
Невероятно увлекательная экскурсия. Андрей рассказывал много интересных вещей,историю,события,случаи из жизни в Дагестане и др. Посетили захватывающие площадки с видами на горы, проехали самый длинный тоннель в России, были в ущелье. Экскурсовод всегда помогал и настроение было просто супер!

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