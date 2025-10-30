Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом в авто-пешеходном путешествии
Приглашаю насладиться природной красотой Дагестана! Вы осмотрите аул Гуниб, живописно расположенный на горных склонах. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, Салтинским ущельем и водопадом. Оцените национальную кухню горцев и увидите, как они живут.
Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне. Кроме того, я покажу памятник Белые журавли, белоснежную беседку имама Шамиля и мемориал Царская поляна. А затем мы отправимся на традиционный дагестанский обед! Вы попробуете аварский хинкал с мясом и лепешки чуду с разными начинками.
Фантастическое Салтинское ущелье
Вы проедете по самому длинному автомобильному туннелю России и полюбуетесь живописным Ирганайским водохранилищем с бирюзовой водой. А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане. Вам надолго запомнятся его извилистые проходы, причудливые скальные изгибы и древние валуны, подсвеченные солнечными лучами.
Организационные детали
Поедем на Mercedes-Benz Viano
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Программа не предполагает глубокой исторической составляющей, это видовой маршрут по красивым местам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1271 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Дагестане 11 лет — за это время объехал его вдоль и поперек. С удовольствием покажу вам все красоты этого удивительного региона, поделюсь его историей и легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Таня
Рекомендую всем путешественникам обязательно воспользоваться экскурсиями Андрея! Есть с чем сравнивать,к сожалению все гиды по Дагестану в основном были проводниками. А Андрей и историческую часть расскажет и другим взглядом вам все покажет. Андрей вино,которое посоветовали👍до Хереса ещё не дошли😁
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В
Владимир
Впечатления о туре только положительные! Нам небольшой семье все понравилось. Гид Андрей, местный житель, прекрасный эрудированный человек, всю дорогу рассказывал о истории и традициях Дагестана, местных обычаях и интересных фактах, читать дальшеуменьшить
попутно показывая нам очень прекрасные, величественные и незабываемые красоты природы. Получилось заехать на пик Айвазовского, точки, откуда художник видел Гуниб в то время, очень красивый вид! С едой и водой тоже проблем не возникло, вся еда вкусная. Холодный кофе местный вполне себе
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Евгений
Замечательная экскурсия! День был более, чем насыщенный, т. к наша экскурсия затянулась по времени, ввиду одного обстоятельства, когда мы спускались к Гамсутлю, но вместе с Андреем мы всё преодолели! Этот читать дальшеуменьшить
день мы будем вспоминать ещё долго😁Красивая и живописная дорога, сопровождала нас весь день. Салтинский водопад, Гамсутль, ирганайское водохранилище, чохские террасы, самый длинный тоннель в России, подъём на вершину мира и чашечка свежесваренного кофе с восхительными видами🔥Спасибо вам за этот день. От души рекомендуем Андрея в качестве гида по Дагестану👍P.S Сделает вам красивые снимки и видео с первого дубля на популярном месте Гамсутля✌️
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Анастасия
Андрей устроил нам незабываемое путешествие! Провез по красивейшим местам, расскал много интересного. Сварил нам вкуснейший кофе в турке. Несмотря на сложность трассы- горный серпантин, тоннели и бесчисленные коровы на дороге- ехать было спокойно и комфортно. Обязательно пообедайте в ресторане, который предложит Андрей в Гунибе. Общен впечатление- полный восторг!!! Спасибо большое ❤️
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М
Максим
Андрей отличный рассказчик, всегда подскажет что лучше и где прикупить, посмотреть. Не первый раз пользуемся его услугами, твердая пять!
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Е
Елена
Андрей, спасибо за экскурсию! Понравилось все, большое впечатление произвел подьем в горы, а затем спуск пешком!
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