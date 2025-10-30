Приглашаю насладиться природной красотой Дагестана! Вы осмотрите аул Гуниб, живописно расположенный на горных склонах. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, Салтинским ущельем и водопадом. Оцените национальную кухню горцев и увидите, как они живут.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритное село Гуниб

Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне. Кроме того, я покажу памятник Белые журавли, белоснежную беседку имама Шамиля и мемориал Царская поляна. А затем мы отправимся на традиционный дагестанский обед! Вы попробуете аварский хинкал с мясом и лепешки чуду с разными начинками.

Фантастическое Салтинское ущелье

Вы проедете по самому длинному автомобильному туннелю России и полюбуетесь живописным Ирганайским водохранилищем с бирюзовой водой. А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане. Вам надолго запомнятся его извилистые проходы, причудливые скальные изгибы и древние валуны, подсвеченные солнечными лучами.

Организационные детали