Что вас ожидает

Колоритное село Гуниб

Мы посетим краеведческий музей, где вы раскроете историю Гуниба, узнаете о жизни горцев и Кавказской войне. Кроме того, я покажу памятник Белые журавли, белоснежную беседку имама Шамиля и мемориал Царская поляна. Расскажу, с какими событиями и знаменитыми людьми связаны эти места. А затем мы отправимся на традиционный дагестанский обед! Вы попробуете аварский хинкал с мясом и лепешки чуду с разными начинками.

Фантастическое Салтинское ущелье

Вы проедете по самому длинному автомобильному туннелю России и полюбуетесь живописным Ирганайским водохранилищем с бирюзовой водой. А также посетите знаменитое Салтинское ущелье — это настоящее каменное царство, в недрах которого скрывается единственный подземный водопад в Дагестане. Вам надолго запомнятся его извилистые проходы, причудливые скальные изгибы и древние валуны, подсвеченные солнечными лучами.

Организационные детали