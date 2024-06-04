1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода»
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Групповая
13 часов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Пройдете по узким улицам со старинными домами, посетите крепость Нарын-кала, оцените соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Увидите водяные цистерны, резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«Заглянем в Девичьи бани, армянскую церковь Святого Всеспасителя и синагогу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«По пути к ней вы полюбуетесь храмом Архангела Михаила, построенным терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце 19 века и восстановленным на основе исторического облика»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
«Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Посетим крепость Нарын-Кала, посмотрим на соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ССапунова30 мая 2024Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
- ЭЭльвира29 мая 2024Очень интересно, единственный минус, надо включить обед
- ММила27 мая 2024Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
- ССвета27 мая 2024Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
- ААнастасия26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ЗЗилия23 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
- ММихаил22 мая 2024Все отлично. Кадыр-классный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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