Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Махачкалы

Найдено 15 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Махачкале, цены от 2 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
«Кроме того, вы оцените пейзажи Ирганайского водохранилища и посетите Датунский храм доисламского периода»
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это храм для молитвы или резервуар для воды, из которого можно было напоить весь город»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Пройдете по узким улицам со старинными домами, посетите крепость Нарын-кала, оцените соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Увидите водяные цистерны, резервуары, термы и старинную крестово-купольную церковь»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«Заглянем в Девичьи бани, армянскую церковь Святого Всеспасителя и синагогу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«По пути к ней вы полюбуетесь храмом Архангела Михаила, построенным терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце 19 века и восстановленным на основе исторического облика»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
«Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Посетим крепость Нарын-Кала, посмотрим на соборную Джума-мечеть и Девичьи бани»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Начало: У ТЦ «Миркато»
«На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800012 600 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
    читать дальше

    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • С
    Сапунова
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
    читать дальше

    пути рассказал много интересного о Дагестане, сопровождал нас в городах по маршруту и показывал лучшие места для фото, отвечал на массу наших вопросов. С Гидом нам повезло- Тамерлан веселый, общительный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Помог нам через день записаться на экскурсию в Сулакский каньон со скидкой. В каньон мы ездили с другим гидом, его зовут Азим. Он так же очень интересно рассказывал о местах, где мы проезжали, много шутил, создавая хорошее настроение группе. Не очень повезло с погодой: в горах опустился густой туман- и одну локацию на каньон мы не увидели. Порадовал вкусный обед в форелевом хозяйстве и красивый парк вокруг него.

    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Очень интересно, единственный минус, надо включить обед
  • М
    Мила
    27 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
    читать дальше

    высоком уровне, особенно понравилась дружественная атмосфера, которую удалось создать Султану. Гид хорошо владел информацией, обед был вкусен. Немного не хватило времени в Гооре, слишком мало языков для такого количества туристов. 😁 В остальном довольны.

  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
    читать дальше

    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
    читать дальше

    В Кахиб нужно подниматься по горным тропам, так что белую обувь не надевайте)) Но можно за доп плату переехать на «Фуникулере» на другую сторону Обед был из национальных блюд, в частном доме. Было ооочень вкусно. Советую перед экскурсией хорошо позавтракать, ибо обед примерно в 3 часа дня только

  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
    читать дальше

    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • З
    Зилия
    23 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
    Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
  • М
    Михаил
    22 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Все отлично. Кадыр-классный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Прогулка по Махачкале
  2. Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
  3. Из Махачкалы - в древний Дербент
  4. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
  5. Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 850 до 40 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 446 ⭐ отзывов, цены от 2850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам