К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор

К горам и небу Дагестана
Горный Дагестан — это место, где можно наиболее ярко осознать быстротечность и безжалостность времени.

Мы предлагаем в этом убедиться, совершив путешествие в далекое прошлое и отправиться на экскурсии в горные аулы Кахиб и Гоор. Руины сторожевых башен, горделиво возвышающихся на фоне неба и гор, и древний православный храм в с. Датуна потрясут вас до глубины души.
5
1 оценка
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунская церковь
  • Гоор
  • Язык Тролля
  • Карадахская теснина

Описание экскурсии

Что вы посетите:

  • Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4304 метра.
  • Гимринская оборонительная башня — место гибели первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда, в 1832 году.
  • Ирганайское водохранилище.
  • Храм в с. Датуна — древнейший православный храм, воздвигнутый грузинскими миссионерами приблизительно в X-XII веках.
  • Гоор («край башен») — знаменитый тем, что в нем сохранились 3 родовые башни, которым по 400 лет.
  • Смотровая площадка «Язык Тролля».
  • Обед.
  • Карадахская теснина.

Каждый день в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунская церковь
  • Гоор
  • Язык Тролля
  • Карадахская теснина
Что включено
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Увлекательные экскурсии ⠀
  • Гид-проводник ⠀
  • Вкусный обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: УЛ.И. Казака 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Возьмите удобную одежду
  • Удобную нескользящую обувь
  • Головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
  • Паспорт (обязательно!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 мая 2024

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