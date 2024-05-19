Горный Дагестан — это место, где можно наиболее ярко осознать быстротечность и безжалостность времени.
Мы предлагаем в этом убедиться, совершив путешествие в далекое прошлое и отправиться на экскурсии в горные аулы Кахиб и Гоор. Руины сторожевых башен, горделиво возвышающихся на фоне неба и гор, и древний православный храм в с. Датуна потрясут вас до глубины души.
Мы предлагаем в этом убедиться, совершив путешествие в далекое прошлое и отправиться на экскурсии в горные аулы Кахиб и Гоор. Руины сторожевых башен, горделиво возвышающихся на фоне неба и гор, и древний православный храм в с. Датуна потрясут вас до глубины души.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Ирганайское водохранилище
- Датунская церковь
- Гоор
- Язык Тролля
- Карадахская теснина
Описание экскурсии
Что вы посетите:
- Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4304 метра.
- Гимринская оборонительная башня — место гибели первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда, в 1832 году.
- Ирганайское водохранилище.
- Храм в с. Датуна — древнейший православный храм, воздвигнутый грузинскими миссионерами приблизительно в X-XII веках.
- Гоор («край башен») — знаменитый тем, что в нем сохранились 3 родовые башни, которым по 400 лет.
- Смотровая площадка «Язык Тролля».
- Обед.
- Карадахская теснина.
Каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Ирганайское водохранилище
- Датунская церковь
- Гоор
- Язык Тролля
- Карадахская теснина
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Увлекательные экскурсии ⠀
- Гид-проводник ⠀
- Вкусный обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: УЛ.И. Казака 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Возьмите удобную одежду
- Удобную нескользящую обувь
- Головной убор
- Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
- Паспорт (обязательно!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
19 мая 2024
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