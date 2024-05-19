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Горный Дагестан — это место, где можно наиболее ярко осознать быстротечность и безжалостность времени.



Мы предлагаем в этом убедиться, совершив путешествие в далекое прошлое и отправиться на экскурсии в горные аулы Кахиб и Гоор. Руины сторожевых башен, горделиво возвышающихся на фоне неба и гор, и древний православный храм в с. Датуна потрясут вас до глубины души.