Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Мы отправимся к величественным горам Дагестана через один из самых красивых перевалов — Хунзах-Заиб.
Вы увидите пять водопадов в селе Хунзах, прогуляетесь по краю башен аула Гоор, подниметесь на скальный выступ «Язык Тролля» и полюбуетесь вершинами Кавказского хребта. А я расскажу историю Аварского ханства и древние предания, которые сложили в этих местах.
Вы увидите пять водопадов в селе Хунзах, прогуляетесь по краю башен аула Гоор, подниметесь на скальный выступ «Язык Тролля» и полюбуетесь вершинами Кавказского хребта. А я расскажу историю Аварского ханства и древние предания, которые сложили в этих местах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Село Хунзах. Оно известно не только тем, что когда-то было столицей Аварского ханства, возникшего на месте раннесредневекового царства Сарир, но и пятью живописными водопадами. Два из них — могучий Тобот и раскидистый Итлятляр — являются самыми высокими в Дагестане.
- Перевал Хунзах-Заиб. Мы поднимемся на высоту 1700 м и отсюда вам откроются просто космические дали. Вы увидите Цолоткинский каньон, макушку горы Маяк, умопомрачительные виды Седло-горы и множество других вершин Кавказского хребта. Звенящая тишина, парящие над головой орлы и уходящая вдоль скалистого хребта дорога… Здесь вам захочется остановить мгновение надолго.
- Край башен в ауле Гоор и «Язык Тролля». Вы увидите легендарные сторожевые башни и руины жилых домов, познакомитесь с историей этих мест. Недалеко от башен находятся несколько уступов на краю обрыва, которые путешественники называют «Языками Тролля». Отсюда вам откроется захватывающий вид на реку Аварское Койсу.
По вашему желанию мы сможем дополнить программу поездкой к уникальному памятнику природы — Карадахской теснине. Местные называют это живописное ущелье «Воротами чудес».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser
- Начало и окончание экскурсии — в Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов и районов, а также поездка для групп более 4 человек возможны за дополнительную плату и обсуждаются индивидуально.
- Обратите внимание: из-за погодных условий и других внешних неблагоприятных факторах я могу поменять очередность посещаемых мест или заменить/исключить посещение любой локации, при этом не меняя общего объёма услуг и сохраняя главную концепцию экскурсии.
- Поездка к Карадахской теснине проводится только в сухую погоду и увеличивает продолжительность экскурсии на 2,5 часа.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Поездка к Карадахской теснине — 2000 руб. + входной билет в теснину — 100 руб. /чел.
- Обед — от 600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Махачкале или Каспийске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камалудин — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте, дорогие мои гости! Меня зовут Камал. Гидом работаю давно, провожу как однодневные так многодневные туры по Дагестану. В наших путешествиях я расскажу историю моей страны, покажу самые красивые места, в том числе нетуристические, расскажу про обычаи и традиции нашего народа. Вас ждёт интересное и комфортное путешествие — уверен, после нашей поездки вы надолго останетесь под впечатлением от красот Дагестана. Добро пожаловать в страну гор!
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