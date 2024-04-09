Отправляйтесь в незабываемое путешествие к горам Дагестана.
Пройдите через перевал Хунзах-Заиб, насладитесь видами пяти водопадов в селе Хунзах, прогуляйтесь по краю башен аула Гоор и поднимитесь на скальный выступ Язык Тролля.
Пройдите через перевал Хунзах-Заиб, насладитесь видами пяти водопадов в селе Хунзах, прогуляйтесь по краю башен аула Гоор и поднимитесь на скальный выступ Язык Тролля.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Величественные горы и перевалы
- 💧 Пять живописных водопадов
- 🏰 Исторические башни аула Гоор
- 🗣 Увлекательные рассказы и предания
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Захватывающие виды на Кавказский хребет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии к горам Дагестана - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Село Хунзах
- Перевал Хунзах-Заиб
- Аул Гоор
- Язык Тролля
- Цолоткинский каньон
- Карадахская теснина
Описание экскурсии
- Село Хунзах. Оно известно не только тем, что когда-то было столицей Аварского ханства, возникшего на месте раннесредневекового царства Сарир, но и пятью живописными водопадами. Два из них — могучий Тобот и раскидистый Итлятляр — самые высокие в Дагестане.
- Перевал Хунзах-Заиб. Мы поднимемся на высоту 1700 м, и отсюда вам откроются просто космические дали. Вы увидите Цолоткинский каньон, макушку горы Маяк, умопомрачительные виды Седло-горы и множество других вершин Кавказского хребта. Звенящая тишина, парящие над головой орлы и уходящая вдоль скалистого хребта дорога… Здесь вам захочется остановить мгновение надолго.
- Край башен в ауле Гоор и «Язык Тролля». Вы увидите легендарные сторожевые башни и руины жилых домов. Недалеко от башен находятся несколько уступов на краю обрыва, которые путешественники называют «Языками Тролля». Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на реку Аварское Койсу.
По вашему желанию мы сможем дополнить программу поездкой к уникальному памятнику природы — Карадахской теснине. Местные называют это живописное ущелье «Воротами чудес».
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Программа проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser
- Начало и окончание поездки — в Махачкале. Выезд из других городов и районов, а также поездка для групп более 4 человек возможны за дополнительную плату и обсуждаются индивидуально.
- Обратите внимание: из-за погодных условий и других внешних неблагоприятных факторов я могу поменять очередность посещаемых мест или заменить/исключить посещение любой локации, при этом не меняя общего объёма услуг и сохраняя главную концепцию поездки.
- Поездка к Карадахской теснине проводится только в сухую погоду и увеличивает продолжительность на 2,5 часа
Дополнительные расходы (по желанию):
- Поездка к Карадахской теснине — 2000 ₽ + входной билет в теснину — 100 ₽/чел.
- Обед — от 600 ₽/чел.
- Подъём к селу Гоор: на УАЗ — 500 ₽ или верхом на лошади — от 1000 ₽ (можно пешком 1,5 км)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камалудин — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие мои гости! Меня зовут Камал. Гидом работаю давно, провожу как однодневные, так и многодневные туры по Дагестану. В наших путешествиях я расскажу историю моей страны, покажу самые красивые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была очень комфортной (отдельный лайк за автомобиль), обед - выше всяких похвал. Однозначно стоит съездить и увидеть это все своими глазами!
+1
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Д
20.06.2024 ездили на экскурсию с Камалом. Очень-очень рекомендуем. До этого брали 2 экскурсии и были совершенно разочарованы "гидами", но очень уж хотелось побывать и в Карадахской теснине, и посмотреть с
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Насыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и просто вести беседу. Виды, которые нам открывались, были похожи на пейзажи с картин. А обед был бомба!
Очень рада, что смогла увидеть все это своими глазами 🤭
Очень рада, что смогла увидеть все это своими глазами 🤭
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Благодарим от души нашего гида Камалудина за возможность побывать в самом лучшем месте земли. Все прекрасно начиная с машины и заканчивая вкусным ужином посреди дорог.
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С
Комфортная поездка, на хорошем автомобиле. Было заявлено, что не гид но скажу, что он знает больше чем гид тк местный житель. В дороге не было скучно, узнали очень многое. Однозначно рекомендую
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Е
Великолепная экскурсия - время летит не заметно, т. к. от увиденного захватывает дух. Гид покажет лучшие виды в самых выгодных ракурсах в лучшее время, с учетом светового дня и погодных
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