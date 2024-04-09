Отправляйтесь в незабываемое путешествие к горам Дагестана.Пройдите через перевал Хунзах-Заиб, насладитесь видами пяти водопадов в селе Хунзах, прогуляйтесь по краю башен аула Гоор и поднимитесь на скальный выступ Язык Тролля.

Увидите Цолоткинский каньон и вершины Кавказского хребта. Узнаете историю Аварского ханства и древние предания. По желанию, можно дополнить программу поездкой к Карадахской теснине, известной как Ворота чудес. Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser и начинается в Махачкале или Каспийске

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии к горам Дагестана - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.