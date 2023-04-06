Еще в Х веке было известно о великолепных мастерах-оружейниках из дагестанского аула Кубачи.



Однако настоящую славу им принесло кубачинское серебро, которое является не менее уникальным народным промыслом.



Изделия кубачинских мастеров выставлены в таких известных музеях «Альберта и Виктории» в Лондоне, в Лувре Париже.



С давних пор и по сей день серебро Кубачи пользуется большим спросом, мастера до сих продолжают производить ювелирные изделия поражающие своим великолепием.