Еще в Х веке было известно о великолепных мастерах-оружейниках из дагестанского аула Кубачи.
Однако настоящую славу им принесло кубачинское серебро, которое является не менее уникальным народным промыслом.
Изделия кубачинских мастеров выставлены в таких известных музеях «Альберта и Виктории» в Лондоне, в Лувре Париже.
С давних пор и по сей день серебро Кубачи пользуется большим спросом, мастера до сих продолжают производить ювелирные изделия поражающие своим великолепием.
Однако настоящую славу им принесло кубачинское серебро, которое является не менее уникальным народным промыслом.
Изделия кубачинских мастеров выставлены в таких известных музеях «Альберта и Виктории» в Лондоне, в Лувре Париже.
С давних пор и по сей день серебро Кубачи пользуется большим спросом, мастера до сих продолжают производить ювелирные изделия поражающие своим великолепием.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Центр традиционных ремёсел.
- В данной поездке мы прогуляемся по старому Кубачи, поднимемся на сторожевую башню, так же нам проведет мастер-класс Кубачинец. Посетим художественный комбинат и музей при комбинате серебряных изделий.
- Также мы посетим аул Кала-Корейш — заброшенное село, где увидим мавзолей Кайтагских уцмиев. Одна из самых первых мечетей на территорий Дагестана находится Кала-Корейш.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Входные билеты на башню
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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